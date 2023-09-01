https://ria.ru/20230901/bayden-1893699962.html

Байден мог использовать псевдоним в контактах с сыном, пишут СМИ

Байден мог использовать псевдоним в контактах с сыном, пишут СМИ - РИА Новости, 01.09.2023

Байден мог использовать псевдоним в контактах с сыном, пишут СМИ

Президент США Джо Байден мог использовать псевдоним, чтобы обсуждать с сыном Хантером трудоустройство чиновника в Белый дом, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T16:05

2023-09-01T16:05

2023-09-01T16:05

в мире

сша

делавэр

хантер байден

джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден мог использовать псевдоним, чтобы обсуждать с сыном Хантером трудоустройство чиновника в Белый дом, сообщает телеканал Fox News. "Согласно электронному письму из ноутбука Хантера Байдена, в 2014 году тогдашний вице-президент Джо Байден, видимо, использовал псевдоним, чтобы обсудить с сыном будущее трудоустройство в Белый дом", - сообщает телеканал. По этим данным, Хантер Байден переписывался с Робином Уэйром с электронной почты своей фирмы и просил обсудить с ним одну из позиций в Белом доме для Джона Макгрэйла, который через два месяца действительно присоединился к команде Белого дома в качестве зама советника Джо Байдена, указывает телеканал. Как сообщалось, национальное управление архивов и документации США (NARA) признало наличие 5,4 тысячи писем, которые якобы подтверждают, что президент Джо Байден в период работы на посту вице-президента использовал псевдонимы в электронной переписке для обсуждения государственных дел в личных целях, сообщил Юго-восточный юридический фонд (SLF). Фонд утверждает, что "NARA и другие источники подтвердили, что Байден использовал имена Robin Ware, Robert L. Peters и JRB Ware". Псевдонимы якобы использовались для отправки писем, которые содержали "правительственную информацию и обсуждения государственных дел со своим сыном Хантером Байденом и другими". Сын действующего президента США Хантер Байден заработал более 5,5 миллиона долларов, в том числе в украинской компании Burisma за два года, когда он допустил неуплату налогов и активно употреблял алкоголь и наркотики, следует из его договоренностей с американской прокуратурой. В рамках проводимого республиканцами расследования было установлено, что семья Джо Байдена в годы его работы на посту вице-президента США получала миллионы долларов зарубежного финансирования. На сегодняшний день возглавляемый Комером комитет выявил такие платежи в интересах семьи Байдена и их деловых партнеров на сумму свыше 20 миллионов долларов. Комитет по надзору палаты представителей американского конгресса утверждает, что Хантер Байден не менее дюжины раз связывал по телефону отца, нынешнего президента США Джо Байдена, со своими зарубежными партнерами, в том числе с топ-менеджерами украинской энергетической компании Burisma. В Белом доме подчеркивают, что Байден-старший в бизнес сына вовлечен никогда не был. Один из бизнес-партнеров Хантера Байдена Девон Арчер заявил законодателям, что Хантер общался с отцом ежедневно, и за 10 лет дружбы с сыном президента сам свидетель около 20 раз подключался к их разговорам по громкой связи, однако беседы касались отвлеченных тем, например, погоды. Сам Байден также отвергает, что участвовал в деловых предприятиях сына, просьбу прокомментировать показания Арчера президент США назвал "мерзким вопросом". Активисты утверждают, что фирма Хантера Байдена в период работы Джо Байдена вице-президентом вела постоянную переписку с Белым домом, что доказывает вовлеченность американского лидера в бизнес сына. В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.

https://ria.ru/20230901/bayden-1893536712.html

https://ria.ru/20230829/dela-1893034036.html

https://ria.ru/20230829/bayden-1892808178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, делавэр, хантер байден, джо байден, дональд трамп