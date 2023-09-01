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В МГУТУ им. Разумовского начал работу первый в России казачий бакалавриат - РИА Новости, 01.09.2023
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20:03 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/bakalavriat-1893762491.html
В МГУТУ им. Разумовского начал работу первый в России казачий бакалавриат
В МГУТУ им. Разумовского начал работу первый в России казачий бакалавриат - РИА Новости, 01.09.2023
В МГУТУ им. Разумовского начал работу первый в России казачий бакалавриат
В МГУТУ им. К.Г.Разумовского (Первый казачий университет) заработал первый в истории России казачий бакалавриат – подготовка бакалавров по профилям, специально... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T20:03
2023-09-01T20:03
российское казачество
российское казачество
москва
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В МГУТУ им. К.Г.Разумовского (Первый казачий университет) заработал первый в истории России казачий бакалавриат – подготовка бакалавров по профилям, специально разработанным в интересах российского казачества, сообщается на сайте университета.Более 100 студентов будут бесплатно учиться по направлениям: "Государственная политика в отношении российского казачества" (Государственное и муниципальное управление), "Учитель истории, обществознания и этнокультуры" (Педагогическое образование), "Медиатехнологии и информационная политика российского казачества" (журналистика, реклама и связи с общественностью).В числе обучающихся – победители конкурса исследовательских проектов "Казачество на службе Отечеству", который проходил в течение полугода для абитуриентов со всей России, в том числе в казачьих регионах и на новых территориях.Аудитории для студентов казачьего бакалавриата оснащены новым современным оборудованием. Также в университете созданы учебный телевизионный аппаратно-студийный комплекс и лаборатория медиатехнологий, построено новое современное студенческое общежитие, оборудован компьютерный класс, установлен стрелковый электронный тренажер, а также площадки для физического развития юных казаков.Во время обучения студенты будут вовлечены в деятельность войсковых казачьих обществ, развитие кластера непрерывного казачьего образования, поддержку казачьей культуры и работу благотворительных организаций. Также обучающиеся смогут посещать дополнительные семинары по истории и культуре казачества, мастер-классы по фланкировке, рубке шашкой и казачьим забавам.Председатель совета при президенте РФ по делам казачества Дмитрий Миронов, присутствовавший на церемонии открытия, высоко оценил подготовку и оснащение специальных учебных аудиторий к началу работы казачьего бакалавриата.
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российское казачество, москва
Российское казачество, Российское казачество, Москва

В МГУТУ им. Разумовского начал работу первый в России казачий бакалавриат

© Пресс-служба МГУТУ им. К.Г. РазумовскогоПредседатель Совета при президенте РФ по делам казачества Дмитрий Миронов (второй слева) и всероссийский атаман Николай Долуда (четвертый слева) во время посещения МГУТУ им. К.Г. Разумовского
Председатель Совета при президенте РФ по делам казачества Дмитрий Миронов (второй слева) и всероссийский атаман Николай Долуда (четвертый слева) во время посещения МГУТУ им. К.Г. Разумовского
© Пресс-служба МГУТУ им. К.Г. Разумовского
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В МГУТУ им. К.Г.Разумовского (Первый казачий университет) заработал первый в истории России казачий бакалавриат – подготовка бакалавров по профилям, специально разработанным в интересах российского казачества, сообщается на сайте университета.
Более 100 студентов будут бесплатно учиться по направлениям: "Государственная политика в отношении российского казачества" (Государственное и муниципальное управление), "Учитель истории, обществознания и этнокультуры" (Педагогическое образование), "Медиатехнологии и информационная политика российского казачества" (журналистика, реклама и связи с общественностью).
В числе обучающихся – победители конкурса исследовательских проектов "Казачество на службе Отечеству", который проходил в течение полугода для абитуриентов со всей России, в том числе в казачьих регионах и на новых территориях.
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Аудитории для студентов казачьего бакалавриата оснащены новым современным оборудованием. Также в университете созданы учебный телевизионный аппаратно-студийный комплекс и лаборатория медиатехнологий, построено новое современное студенческое общежитие, оборудован компьютерный класс, установлен стрелковый электронный тренажер, а также площадки для физического развития юных казаков.
Во время обучения студенты будут вовлечены в деятельность войсковых казачьих обществ, развитие кластера непрерывного казачьего образования, поддержку казачьей культуры и работу благотворительных организаций. Также обучающиеся смогут посещать дополнительные семинары по истории и культуре казачества, мастер-классы по фланкировке, рубке шашкой и казачьим забавам.
Председатель совета при президенте РФ по делам казачества Дмитрий Миронов, присутствовавший на церемонии открытия, высоко оценил подготовку и оснащение специальных учебных аудиторий к началу работы казачьего бакалавриата.
 
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