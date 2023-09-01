https://ria.ru/20230901/ataka-1893678565.html

На Запорожском и Донецком направлениях за неделю отбили 44 атаки ВСУ

На Запорожском и Донецком направлениях за неделю отбили 44 атаки ВСУ - РИА Новости, 01.09.2023

На Запорожском и Донецком направлениях за неделю отбили 44 атаки ВСУ

Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю отбили 44 попытки атак ВСУ на донецком и запорожском направлениях, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T15:00

2023-09-01T15:00

2023-09-01T15:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857458437_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_f9b430941a54b9b627dbaecf91e134f2.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю отбили 44 попытки атак ВСУ на донецком и запорожском направлениях, сообщили в пятницу в Минобороны России. "В течение недели наиболее сложная и напряженная обстановка складывалась на донецком и запорожском направлениях. На запорожском направлении вооруженные силы Украины предприняли 44 безуспешные попытки проведения атак на позиции российских подразделений", - говорится в сообщении. По информации военного ведомства, для наращивания усилий по прорыву обороны российских войск на данное направление перебрасывается одно из последних соединений стратегического резерва Украины - 71-я егерская бригада ВСУ.

https://ria.ru/20230901/zerno-1893664850.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность