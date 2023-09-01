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На Запорожском и Донецком направлениях за неделю отбили 44 атаки ВСУ - РИА Новости, 01.09.2023
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На Запорожском и Донецком направлениях за неделю отбили 44 атаки ВСУ
На Запорожском и Донецком направлениях за неделю отбили 44 атаки ВСУ - РИА Новости, 01.09.2023
На Запорожском и Донецком направлениях за неделю отбили 44 атаки ВСУ
Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю отбили 44 попытки атак ВСУ на донецком и запорожском направлениях, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:00
2023-09-01T15:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю отбили 44 попытки атак ВСУ на донецком и запорожском направлениях, сообщили в пятницу в Минобороны России. "В течение недели наиболее сложная и напряженная обстановка складывалась на донецком и запорожском направлениях. На запорожском направлении вооруженные силы Украины предприняли 44 безуспешные попытки проведения атак на позиции российских подразделений", - говорится в сообщении. По информации военного ведомства, для наращивания усилий по прорыву обороны российских войск на данное направление перебрасывается одно из последних соединений стратегического резерва Украины - 71-я егерская бригада ВСУ.
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россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Запорожском и Донецком направлениях за неделю отбили 44 атаки ВСУ

ВС России за неделю отбили 44 атаки ВСУ на Запорожском и Донецком направлениях

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю отбили 44 попытки атак ВСУ на донецком и запорожском направлениях, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"В течение недели наиболее сложная и напряженная обстановка складывалась на донецком и запорожском направлениях. На запорожском направлении вооруженные силы Украины предприняли 44 безуспешные попытки проведения атак на позиции российских подразделений", - говорится в сообщении.
По информации военного ведомства, для наращивания усилий по прорыву обороны российских войск на данное направление перебрасывается одно из последних соединений стратегического резерва Украины - 71-я егерская бригада ВСУ.
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