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На Запорожском и Донецком направлениях за неделю отбили 44 атаки ВСУ
На Запорожском и Донецком направлениях за неделю отбили 44 атаки ВСУ - РИА Новости, 01.09.2023
На Запорожском и Донецком направлениях за неделю отбили 44 атаки ВСУ
Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю отбили 44 попытки атак ВСУ на донецком и запорожском направлениях, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:00
2023-09-01T15:00
2023-09-01T15:00
специальная военная операция на украине
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украина
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю отбили 44 попытки атак ВСУ на донецком и запорожском направлениях, сообщили в пятницу в Минобороны России. "В течение недели наиболее сложная и напряженная обстановка складывалась на донецком и запорожском направлениях. На запорожском направлении вооруженные силы Украины предприняли 44 безуспешные попытки проведения атак на позиции российских подразделений", - говорится в сообщении. По информации военного ведомства, для наращивания усилий по прорыву обороны российских войск на данное направление перебрасывается одно из последних соединений стратегического резерва Украины - 71-я егерская бригада ВСУ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Запорожском и Донецком направлениях за неделю отбили 44 атаки ВСУ
ВС России за неделю отбили 44 атаки ВСУ на Запорожском и Донецком направлениях