Рейтинг@Mail.ru
В российских аптеках меняются нормы продажи рецептурных лекарств - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:24 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/apteki-1893527611.html
В российских аптеках меняются нормы продажи рецептурных лекарств
В российских аптеках меняются нормы продажи рецептурных лекарств - РИА Новости, 01.09.2023
В российских аптеках меняются нормы продажи рецептурных лекарств
Российские аптеки с пятницы при продаже ряда рецептурных препаратов должны будут предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта, однако такая норма будет РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T00:24
2023-09-01T00:24
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862943378_0:124:3075:1855_1920x0_80_0_0_5aa75c324cde11fc95f1a37af61ab53f.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские аптеки с пятницы при продаже ряда рецептурных препаратов должны будут предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта, однако такая норма будет касаться не всех лекарств. Соответствующее постановление правительства России было подписано в конце марта. Новая норма касается льготных лекарств, рецептурных препаратов, отпускаемых дистанционно, а также препаратов, подлежащих предметно-количественному учету. В пресс-службе Минздрава России поясняли, что новые требования коснутся в большей степени алгоритмов работы сотрудников аптечных организаций и не повлияют на реальную доступность лекарств для граждан, никаких "новых" или "особенных" форм рецептов не потребуется. Новые требования по внесению в систему рецептов на лекарства, подлежащие предметно-количественному учету — сильнодействующие, психотропные, наркотические препараты, — позволят снизить риск злоупотреблений при их продаже, но не снизят доступность лекарств для добросовестных потребителей, отмечали в министерстве здравоохранения.
https://ria.ru/20230629/preparat-1881182765.html
https://ria.ru/20230721/apteki-1885400458.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862943378_551:0:3075:1893_1920x0_80_0_0_41d2fcb34a9a46d54f94b454d3cbf453.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
В российских аптеках меняются нормы продажи рецептурных лекарств

В российских аптеках с 1 сентября меняются нормы продажи рецептурных лекарств

© iStock.com / MJ_PrototypeФармацевт держит в руках лекарства
Фармацевт держит в руках лекарства - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© iStock.com / MJ_Prototype
Фармацевт держит в руках лекарства. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские аптеки с пятницы при продаже ряда рецептурных препаратов должны будут предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта, однако такая норма будет касаться не всех лекарств.
Соответствующее постановление правительства России было подписано в конце марта.
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Из российских аптек исчез препарат для терапии рака груди
29 июня, 15:12
Новая норма касается льготных лекарств, рецептурных препаратов, отпускаемых дистанционно, а также препаратов, подлежащих предметно-количественному учету.
В пресс-службе Минздрава России поясняли, что новые требования коснутся в большей степени алгоритмов работы сотрудников аптечных организаций и не повлияют на реальную доступность лекарств для граждан, никаких "новых" или "особенных" форм рецептов не потребуется.
Новые требования по внесению в систему рецептов на лекарства, подлежащие предметно-количественному учету — сильнодействующие, психотропные, наркотические препараты, — позволят снизить риск злоупотреблений при их продаже, но не снизят доступность лекарств для добросовестных потребителей, отмечали в министерстве здравоохранения.
Одна из аптек Владивостока - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Основная часть приморских аптек восстановила выдачу льготных лекарств
21 июля, 06:28
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала