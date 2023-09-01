https://ria.ru/20230901/apteki-1893527611.html
В российских аптеках меняются нормы продажи рецептурных лекарств
В российских аптеках меняются нормы продажи рецептурных лекарств - РИА Новости, 01.09.2023
В российских аптеках меняются нормы продажи рецептурных лекарств
Российские аптеки с пятницы при продаже ряда рецептурных препаратов должны будут предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта, однако такая норма будет РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T00:24
2023-09-01T00:24
2023-09-01T00:24
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общество
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские аптеки с пятницы при продаже ряда рецептурных препаратов должны будут предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта, однако такая норма будет касаться не всех лекарств. Соответствующее постановление правительства России было подписано в конце марта. Новая норма касается льготных лекарств, рецептурных препаратов, отпускаемых дистанционно, а также препаратов, подлежащих предметно-количественному учету. В пресс-службе Минздрава России поясняли, что новые требования коснутся в большей степени алгоритмов работы сотрудников аптечных организаций и не повлияют на реальную доступность лекарств для граждан, никаких "новых" или "особенных" форм рецептов не потребуется. Новые требования по внесению в систему рецептов на лекарства, подлежащие предметно-количественному учету — сильнодействующие, психотропные, наркотические препараты, — позволят снизить риск злоупотреблений при их продаже, но не снизят доступность лекарств для добросовестных потребителей, отмечали в министерстве здравоохранения.
https://ria.ru/20230629/preparat-1881182765.html
https://ria.ru/20230721/apteki-1885400458.html
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россия, общество
В российских аптеках меняются нормы продажи рецептурных лекарств
В российских аптеках с 1 сентября меняются нормы продажи рецептурных лекарств
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские аптеки с пятницы при продаже ряда рецептурных препаратов должны будут предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта, однако такая норма будет касаться не всех лекарств.
Соответствующее постановление правительства России
было подписано в конце марта.
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Новая норма касается льготных лекарств, рецептурных препаратов, отпускаемых дистанционно, а также препаратов, подлежащих предметно-количественному учету.
В пресс-службе Минздрава России поясняли, что новые требования коснутся в большей степени алгоритмов работы сотрудников аптечных организаций и не повлияют на реальную доступность лекарств для граждан, никаких "новых" или "особенных" форм рецептов не потребуется.
Новые требования по внесению в систему рецептов на лекарства, подлежащие предметно-количественному учету — сильнодействующие, психотропные, наркотические препараты, — позволят снизить риск злоупотреблений при их продаже, но не снизят доступность лекарств для добросовестных потребителей, отмечали в министерстве здравоохранения.
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