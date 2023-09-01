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"Аэрофлот" уведомил участников программы лояльности об изменении ее условий - РИА Новости, 01.09.2023
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14:51 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/aeroflot-1893675577.html
"Аэрофлот" уведомил участников программы лояльности об изменении ее условий
"Аэрофлот" уведомил участников программы лояльности об изменении ее условий - РИА Новости, 01.09.2023
"Аэрофлот" уведомил участников программы лояльности об изменении ее условий
Аэрофлот изменяет с 1 сентября правила программы лояльности и вводит специальные условия оформления премиальных билетов для детей, сообщается на официальном... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T14:51
2023-09-01T14:51
россия
аэрофлот
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Аэрофлот изменяет с 1 сентября правила программы лояльности и вводит специальные условия оформления премиальных билетов для детей, сообщается на официальном сайте перевозчика. Участники программы "Аэрофлот Бонус" смогут оформлять детские перелеты за мили со скидкой 20%. Перелёт со скидкой за мили можно оформить для юных путешественников в возрасте от 2 до 12 лет, а также для малышей до двух лет с отдельным местом, которые летят в сопровождении взрослого. Возраст ребёнка определяется на дату начала перевозки, сообщается в пресс-релизе. "Аэрофлот Бонус" — программа лояльности пассажиров, которая действует в авиакомпании с апреля 1999 года. По состоянию на август 2023 года количество ее участников составляет 12 миллионов человек.
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Артем Смирнов
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россия, аэрофлот
Россия, Аэрофлот

"Аэрофлот" уведомил участников программы лояльности об изменении ее условий

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Аэрофлот изменяет с 1 сентября правила программы лояльности и вводит специальные условия оформления премиальных билетов для детей, сообщается на официальном сайте перевозчика.
Участники программы "Аэрофлот Бонус" смогут оформлять детские перелеты за мили со скидкой 20%. Перелёт со скидкой за мили можно оформить для юных путешественников в возрасте от 2 до 12 лет, а также для малышей до двух лет с отдельным местом, которые летят в сопровождении взрослого. Возраст ребёнка определяется на дату начала перевозки, сообщается в пресс-релизе.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Екатеринбурга на зарубежные курорты
17 августа, 15:20
"Аэрофлот Бонус" — программа лояльности пассажиров, которая действует в авиакомпании с апреля 1999 года. По состоянию на август 2023 года количество ее участников составляет 12 миллионов человек.
 
РоссияАэрофлот
 
 
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