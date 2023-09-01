https://ria.ru/20230901/aeroflot-1893675577.html
"Аэрофлот" уведомил участников программы лояльности об изменении ее условий
"Аэрофлот" уведомил участников программы лояльности об изменении ее условий - РИА Новости, 01.09.2023
"Аэрофлот" уведомил участников программы лояльности об изменении ее условий
Аэрофлот изменяет с 1 сентября правила программы лояльности и вводит специальные условия оформления премиальных билетов для детей, сообщается на официальном... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T14:51
2023-09-01T14:51
2023-09-01T14:51
россия
аэрофлот
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Аэрофлот изменяет с 1 сентября правила программы лояльности и вводит специальные условия оформления премиальных билетов для детей, сообщается на официальном сайте перевозчика. Участники программы "Аэрофлот Бонус" смогут оформлять детские перелеты за мили со скидкой 20%. Перелёт со скидкой за мили можно оформить для юных путешественников в возрасте от 2 до 12 лет, а также для малышей до двух лет с отдельным местом, которые летят в сопровождении взрослого. Возраст ребёнка определяется на дату начала перевозки, сообщается в пресс-релизе. "Аэрофлот Бонус" — программа лояльности пассажиров, которая действует в авиакомпании с апреля 1999 года. По состоянию на август 2023 года количество ее участников составляет 12 миллионов человек.
https://ria.ru/20230817/reysy-1890604236.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аэрофлот
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Аэрофлот
изменяет с 1 сентября правила программы лояльности и вводит специальные условия оформления премиальных билетов для детей, сообщается на официальном сайте перевозчика.
Участники программы "Аэрофлот Бонус" смогут оформлять детские перелеты за мили со скидкой 20%. Перелёт со скидкой за мили можно оформить для юных путешественников в возрасте от 2 до 12 лет, а также для малышей до двух лет с отдельным местом, которые летят в сопровождении взрослого. Возраст ребёнка определяется на дату начала перевозки, сообщается в пресс-релизе.
"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Екатеринбурга на зарубежные курорты
"Аэрофлот Бонус" — программа лояльности пассажиров, которая действует в авиакомпании с апреля 1999 года. По состоянию на август 2023 года количество ее участников составляет 12 миллионов человек.