https://ria.ru/20230901/aeroflot-1893675577.html

"Аэрофлот" уведомил участников программы лояльности об изменении ее условий

"Аэрофлот" уведомил участников программы лояльности об изменении ее условий - РИА Новости, 01.09.2023

"Аэрофлот" уведомил участников программы лояльности об изменении ее условий

Аэрофлот изменяет с 1 сентября правила программы лояльности и вводит специальные условия оформления премиальных билетов для детей, сообщается на официальном... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T14:51

2023-09-01T14:51

2023-09-01T14:51

россия

аэрофлот

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Аэрофлот изменяет с 1 сентября правила программы лояльности и вводит специальные условия оформления премиальных билетов для детей, сообщается на официальном сайте перевозчика. Участники программы "Аэрофлот Бонус" смогут оформлять детские перелеты за мили со скидкой 20%. Перелёт со скидкой за мили можно оформить для юных путешественников в возрасте от 2 до 12 лет, а также для малышей до двух лет с отдельным местом, которые летят в сопровождении взрослого. Возраст ребёнка определяется на дату начала перевозки, сообщается в пресс-релизе. "Аэрофлот Бонус" — программа лояльности пассажиров, которая действует в авиакомпании с апреля 1999 года. По состоянию на август 2023 года количество ее участников составляет 12 миллионов человек.

https://ria.ru/20230817/reysy-1890604236.html

россия

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, аэрофлот