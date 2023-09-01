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Турецкий адвокат умер, подавившись рыбной косточкой в ресторане Бодрума - РИА Новости, 01.09.2023
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20:06 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/advokat-1893763202.html
Турецкий адвокат умер, подавившись рыбной косточкой в ресторане Бодрума
Турецкий адвокат умер, подавившись рыбной косточкой в ресторане Бодрума - РИА Новости, 01.09.2023
Турецкий адвокат умер, подавившись рыбной косточкой в ресторане Бодрума
Турецкий адвокат Элиф Чевикдал скончалась после ужина в ресторане на турецком фешенебельном курорте Бодрум, подавившись косточкой рыбы, сообщает газета Sözcü. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T20:06
2023-09-01T20:06
бодрум
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СТАМБУЛ, 1 сен - РИА Новости. Турецкий адвокат Элиф Чевикдал скончалась после ужина в ресторане на турецком фешенебельном курорте Бодрум, подавившись косточкой рыбы, сообщает газета Sözcü. По данным издания, 43-летняя Чевикдал с друзьями ужинала в ресторане в районе Тургутреис. В какой-то момент женщина потеряла сознание во время разговора, так как подавилась косточкой рыбы. Прибывшие на место врачи госпитализировали женщину в частную больницу. Врачам не удалось спасти женщину, начато расследование инцидента. Издание отмечает, что адвокат прибыла в Бодрум из Стамбула для работы над очередным иском.
https://ria.ru/20230512/restoran-1871434759.html
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бодрум, стамбул
Бодрум, Стамбул
Турецкий адвокат умер, подавившись рыбной косточкой в ресторане Бодрума

Турецкий адвокат умер после ужина, подавившись рыбной косточкой в ресторане

© РИА Новости / Елена Загородняя В ресторане города Бодрум в Турции
В ресторане города Бодрум в Турции - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Елена Загородняя
В ресторане города Бодрум в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 1 сен - РИА Новости. Турецкий адвокат Элиф Чевикдал скончалась после ужина в ресторане на турецком фешенебельном курорте Бодрум, подавившись косточкой рыбы, сообщает газета Sözcü.
По данным издания, 43-летняя Чевикдал с друзьями ужинала в ресторане в районе Тургутреис. В какой-то момент женщина потеряла сознание во время разговора, так как подавилась косточкой рыбы. Прибывшие на место врачи госпитализировали женщину в частную больницу.
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Врачам не удалось спасти женщину, начато расследование инцидента.
Издание отмечает, что адвокат прибыла в Бодрум из Стамбула для работы над очередным иском.
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