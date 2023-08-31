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Тюменская область полностью обеспечит себя зерном - РИА Новости, 31.08.2023
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Тюменская область
 
21:06 31.08.2023 (обновлено: 21:21 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/zerno-1893512617.html
Тюменская область полностью обеспечит себя зерном
Тюменская область полностью обеспечит себя зерном - РИА Новости, 31.08.2023
Тюменская область полностью обеспечит себя зерном
Валовой сбор зерновых в Тюменской области в этом году ожидается около полутора миллионов тонн, этого объема достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T21:06
2023-08-31T21:21
экономика
александр моор
юргинский район
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 31 авг – РИА Новости. Валовой сбор зерновых в Тюменской области в этом году ожидается около полутора миллионов тонн, этого объема достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности региона, сообщает пресс-служба губернатора. "Валовой сбор зерновых в регионе может составить порядка полутора миллионов тонн. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги рабочей поездки в Юргинский район. Средняя урожайность зерновых по результатам уборки четверти посевных площадей приблизилась к 24 центнерам с гектара. Мы сможем полностью обеспечить собственные потребности", – следует из сообщения пресс-службы губернатора. Ранее сообщалось, что посевная в Тюменской области прошла штатно, площади под яровыми выросли до почти 850 тысяч гектаров, тюменский агропром в этом году получил около 600 миллионов рублей господдержки.
https://ria.ru/20230831/zerno-1893453347.html
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экономика, александр моор, юргинский район
Экономика, Александр Моор, Юргинский район, Тюменская область
Тюменская область полностью обеспечит себя зерном

Тюменская область полностью обеспечит себя зерном

© Фото пресс-службы губернатора Тюменской областиРабочая поездка губернатора Тюменской области Александра Моора в Юргинский район
Рабочая поездка губернатора Тюменской области Александра Моора в Юргинский район
© Фото пресс-службы губернатора Тюменской области
Рабочая поездка губернатора Тюменской области Александра Моора в Юргинский район
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 31 авг – РИА Новости. Валовой сбор зерновых в Тюменской области в этом году ожидается около полутора миллионов тонн, этого объема достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности региона, сообщает пресс-служба губернатора.
«
"Валовой сбор зерновых в регионе может составить порядка полутора миллионов тонн. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги рабочей поездки в Юргинский район. Средняя урожайность зерновых по результатам уборки четверти посевных площадей приблизилась к 24 центнерам с гектара. Мы сможем полностью обеспечить собственные потребности", – следует из сообщения пресс-службы губернатора.
Ранее сообщалось, что посевная в Тюменской области прошла штатно, площади под яровыми выросли до почти 850 тысяч гектаров, тюменский агропром в этом году получил около 600 миллионов рублей господдержки.
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Тюменская областьЭкономикаАлександр МоорЮргинский район
 
 
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