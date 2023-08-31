https://ria.ru/20230831/zerno-1893512617.html

Тюменская область полностью обеспечит себя зерном

Тюменская область полностью обеспечит себя зерном - РИА Новости, 31.08.2023

Тюменская область полностью обеспечит себя зерном

Валовой сбор зерновых в Тюменской области в этом году ожидается около полутора миллионов тонн, этого объема достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T21:06

2023-08-31T21:06

2023-08-31T21:21

экономика

александр моор

юргинский район

тюменская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893513826_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_ea2222a031aaf22a097eff2f7c25290d.jpg

ТЮМЕНЬ, 31 авг – РИА Новости. Валовой сбор зерновых в Тюменской области в этом году ожидается около полутора миллионов тонн, этого объема достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности региона, сообщает пресс-служба губернатора. "Валовой сбор зерновых в регионе может составить порядка полутора миллионов тонн. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги рабочей поездки в Юргинский район. Средняя урожайность зерновых по результатам уборки четверти посевных площадей приблизилась к 24 центнерам с гектара. Мы сможем полностью обеспечить собственные потребности", – следует из сообщения пресс-службы губернатора. Ранее сообщалось, что посевная в Тюменской области прошла штатно, площади под яровыми выросли до почти 850 тысяч гектаров, тюменский агропром в этом году получил около 600 миллионов рублей господдержки.

https://ria.ru/20230831/zerno-1893453347.html

юргинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, александр моор, юргинский район