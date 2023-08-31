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Глава парламента Словакии призвал продлить запрет на импорт зерна с Украины - РИА Новости, 31.08.2023
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13:23 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/zerno-1893375856.html
Глава парламента Словакии призвал продлить запрет на импорт зерна с Украины
Глава парламента Словакии призвал продлить запрет на импорт зерна с Украины - РИА Новости, 31.08.2023
Глава парламента Словакии призвал продлить запрет на импорт зерна с Украины
Правительство Словакии должно принять меры, чтобы продлить истекающий 15 сентября запрет на импорт зерновых культур с Украины, введенный со стороны Европейской... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T13:23
2023-08-31T13:23
словакия
украина
евросоюз
в мире
экономика
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БРАТИСЛАВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство Словакии должно принять меры, чтобы продлить истекающий 15 сентября запрет на импорт зерновых культур с Украины, введенный со стороны Европейской комиссии, заявил в среду спикер парламента Борис Коллар. "Целью сегодняшней пресс-конференции является призыв к премьер-министру Людовиту Одoру и главе министерства сельского хозяйства. Вы знаете, что 15 сентября истекает запрет на ввоз украинского зерна в пять стран, это было европейским решением, и оно действовало для Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. Мы не хотим прекратить транзит…Мы хотим запретить импорт…Никаких новых решений нет, никто об этом не говорит", - сказал Коллар в ходе заявления для прессы в четверг. По его словам, Польша и Венгрия, если никакого дальнейшего решения со стороны Европейской комиссии не последует, готовы в одностороннем порядке ввести запрет на импорт зерновых культур с Украины. Коллар считает, что если Словакия к этому не присоединится, то последствия для аграриев страны будут катастрофическими. "Призываем премьер-министра, чтобы он решил эту проблему, и уже 16 сентября был запрет на импорт зерна с Украины, импорт, не транзит", - сказал Коллар. По его мнению, запрет должен быть продлен до конца года. Коллар также заявил, что никакие санкции Словакии за подобный односторонний шаг не грозят, так как это является нормальной мерой для защиты внутреннего рынка. Европейская комиссия ранее сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая по 5 июня 2023 года, позже запрет был продлен до 15 сентября. Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с такими планами, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение".
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словакия, украина, евросоюз, в мире, экономика
Словакия, Украина, Евросоюз, В мире, Экономика
Глава парламента Словакии призвал продлить запрет на импорт зерна с Украины

Глава парламента Словакии призвал продлить запрет на импорт украинского зерна

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна
Разгрузка украинского зерна - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство Словакии должно принять меры, чтобы продлить истекающий 15 сентября запрет на импорт зерновых культур с Украины, введенный со стороны Европейской комиссии, заявил в среду спикер парламента Борис Коллар.
"Целью сегодняшней пресс-конференции является призыв к премьер-министру Людовиту Одoру и главе министерства сельского хозяйства. Вы знаете, что 15 сентября истекает запрет на ввоз украинского зерна в пять стран, это было европейским решением, и оно действовало для Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. Мы не хотим прекратить транзит…Мы хотим запретить импорт…Никаких новых решений нет, никто об этом не говорит", - сказал Коллар в ходе заявления для прессы в четверг.
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По его словам, Польша и Венгрия, если никакого дальнейшего решения со стороны Европейской комиссии не последует, готовы в одностороннем порядке ввести запрет на импорт зерновых культур с Украины. Коллар считает, что если Словакия к этому не присоединится, то последствия для аграриев страны будут катастрофическими.
"Призываем премьер-министра, чтобы он решил эту проблему, и уже 16 сентября был запрет на импорт зерна с Украины, импорт, не транзит", - сказал Коллар.
По его мнению, запрет должен быть продлен до конца года. Коллар также заявил, что никакие санкции Словакии за подобный односторонний шаг не грозят, так как это является нормальной мерой для защиты внутреннего рынка.
Европейская комиссия ранее сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая по 5 июня 2023 года, позже запрет был продлен до 15 сентября.
Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с такими планами, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение".
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