https://ria.ru/20230831/zerno-1893359824.html

Крым обновил абсолютный рекорд по сбору зерновых

Крым обновил абсолютный рекорд по сбору зерновых - РИА Новости, 31.08.2023

Крым обновил абсолютный рекорд по сбору зерновых

Крым обновил абсолютный рекорд по сбору зерновых, собрав в этом году почти 2,3 миллиона тонн, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T12:18

2023-08-31T12:18

2023-08-31T12:18

юрий гоцанюк

экономика

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Крым обновил абсолютный рекорд по сбору зерновых, собрав в этом году почти 2,3 миллиона тонн, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк. "Мы практически завершили уборку зерновых, зернобобовых и технических культур. Убрали небывалый урожай – 2 миллиона 290 тысяч тонн. Мы превысили рекорд прошлого года и рекорд более 40-летней давности. Еще во времена Советского Союза такие урожаи получали", – сказал Гоцанюк в эфире радиостанции "Спутник в Крыму". Он поблагодарил за работу крымских аграриев и федеральные власти за оказание финансовой поддержки агропромышленному комплексу республики. "У меня нет сомнения, что объемы производства будут расти, потому что каждый год происходит положительная динамика", - подчеркнул Гоцанюк.

https://ria.ru/20230829/riski-1892902807.html

республика крым

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Варвара Скокшина

юрий гоцанюк, экономика, республика крым