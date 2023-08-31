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Крым обновил абсолютный рекорд по сбору зерновых - РИА Новости, 31.08.2023
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12:18 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/zerno-1893359824.html
Крым обновил абсолютный рекорд по сбору зерновых
Крым обновил абсолютный рекорд по сбору зерновых - РИА Новости, 31.08.2023
Крым обновил абсолютный рекорд по сбору зерновых
Крым обновил абсолютный рекорд по сбору зерновых, собрав в этом году почти 2,3 миллиона тонн, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T12:18
2023-08-31T12:18
юрий гоцанюк
экономика
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Крым обновил абсолютный рекорд по сбору зерновых, собрав в этом году почти 2,3 миллиона тонн, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк. "Мы практически завершили уборку зерновых, зернобобовых и технических культур. Убрали небывалый урожай – 2 миллиона 290 тысяч тонн. Мы превысили рекорд прошлого года и рекорд более 40-летней давности. Еще во времена Советского Союза такие урожаи получали", – сказал Гоцанюк в эфире радиостанции "Спутник в Крыму". Он поблагодарил за работу крымских аграриев и федеральные власти за оказание финансовой поддержки агропромышленному комплексу республики. "У меня нет сомнения, что объемы производства будут расти, потому что каждый год происходит положительная динамика", - подчеркнул Гоцанюк.
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юрий гоцанюк, экономика, республика крым
Юрий Гоцанюк, Экономика, Республика Крым
Крым обновил абсолютный рекорд по сбору зерновых

Крым обновил абсолютный рекорд по сбору зерновых, собрав почти 2,3 миллиона тонн

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Крым обновил абсолютный рекорд по сбору зерновых, собрав в этом году почти 2,3 миллиона тонн, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.
"Мы практически завершили уборку зерновых, зернобобовых и технических культур. Убрали небывалый урожай – 2 миллиона 290 тысяч тонн. Мы превысили рекорд прошлого года и рекорд более 40-летней давности. Еще во времена Советского Союза такие урожаи получали", – сказал Гоцанюк в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
Он поблагодарил за работу крымских аграриев и федеральные власти за оказание финансовой поддержки агропромышленному комплексу республики.
"У меня нет сомнения, что объемы производства будут расти, потому что каждый год происходит положительная динамика", - подчеркнул Гоцанюк.
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Юрий ГоцанюкЭкономикаРеспублика Крым
 
 
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