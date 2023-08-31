https://ria.ru/20230831/zerno-1893359824.html
Крым обновил абсолютный рекорд по сбору зерновых
Крым обновил абсолютный рекорд по сбору зерновых - РИА Новости, 31.08.2023
Крым обновил абсолютный рекорд по сбору зерновых
Крым обновил абсолютный рекорд по сбору зерновых, собрав в этом году почти 2,3 миллиона тонн, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T12:18
2023-08-31T12:18
2023-08-31T12:18
юрий гоцанюк
экономика
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889275277_0:0:3106:1747_1920x0_80_0_0_39812a47a3a9a711669c2458c5349308.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Крым обновил абсолютный рекорд по сбору зерновых, собрав в этом году почти 2,3 миллиона тонн, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк. "Мы практически завершили уборку зерновых, зернобобовых и технических культур. Убрали небывалый урожай – 2 миллиона 290 тысяч тонн. Мы превысили рекорд прошлого года и рекорд более 40-летней давности. Еще во времена Советского Союза такие урожаи получали", – сказал Гоцанюк в эфире радиостанции "Спутник в Крыму". Он поблагодарил за работу крымских аграриев и федеральные власти за оказание финансовой поддержки агропромышленному комплексу республики. "У меня нет сомнения, что объемы производства будут расти, потому что каждый год происходит положительная динамика", - подчеркнул Гоцанюк.
https://ria.ru/20230829/riski-1892902807.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889275277_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_844253a5bf0592837ad736b4e4052276.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий гоцанюк, экономика, республика крым
Юрий Гоцанюк, Экономика, Республика Крым
Крым обновил абсолютный рекорд по сбору зерновых
Крым обновил абсолютный рекорд по сбору зерновых, собрав почти 2,3 миллиона тонн