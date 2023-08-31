https://ria.ru/20230831/zemletryasenie-1893389926.html

В индонезийской провинции Тимор произошло землетрясение

В индонезийской провинции Тимор произошло землетрясение - РИА Новости, 31.08.2023

В индонезийской провинции Тимор произошло землетрясение

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG) заявило, что землетрясение магнитудой 6,1 произошло в четверг в провинции Тимор. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T14:02

2023-08-31T14:02

2023-08-31T14:02

индонезия

тихий океан

земля

в мире

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG) заявило, что землетрясение магнитудой 6,1 произошло в четверг в провинции Тимор. "Эпицентр находился в 36 километрах к югу от центра Тимора... Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на глубине 75 километров", - сообщило BMKG на своем сайте. Уточняется, что угрозы цунами на настоящий момент не зафиксировано. Сообщений о жертвах и ущербе также не поступало. Агентство посоветовало общественности сохранять бдительность в отношении потенциальных повторных толчков и афтершоков. Индонезия часто страдает от землетрясений, извержений вулканов и цунами из-за своего расположения на "Огненном кольце". Это полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров, которая опоясывает Тихий океан. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90% из примерно полутора тысяч известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле.

https://ria.ru/20230829/zemletryasenie-1892862088.html

индонезия

тихий океан

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индонезия, тихий океан, земля, в мире