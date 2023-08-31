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"Он знает". В США забили тревогу из-за отчаянного шага Зеленского
"Он знает". В США забили тревогу из-за отчаянного шага Зеленского - РИА Новости, 31.08.2023
"Он знает". В США забили тревогу из-за отчаянного шага Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский, понимая, что он проиграл в конфликте с Россией, отчаянно пытается заполучить как можно больше финансовой помощи от Запада... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T15:08
2023-08-31T15:08
2023-08-31T15:40
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, понимая, что он проиграл в конфликте с Россией, отчаянно пытается заполучить как можно больше финансовой помощи от Запада для личного обогащения, заявил бывший агент ЦРУ Фил Джеральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Зеленский знает, что для него все кончено. Все, что он пытается сейчас сделать, — это успеть как можно больше набить свои карманы деньгами США и НАТО", — подчеркнул он.Джеральди отметил, что именно по этой причине украинский лидер накануне попросил у США пять миллиардов долларов на проведение выборов.Ранее Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".
https://ria.ru/20230831/kontrnastuplenie-1893385427.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), нато
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
"Он знает". В США забили тревогу из-за отчаянного шага Зеленского
Экс-агент ЦРУ Джеральди: Зеленский хочет успеть обогатиться до окончания СВО