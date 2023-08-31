https://ria.ru/20230831/zelenskiy-1893412358.html

"Он знает". В США забили тревогу из-за отчаянного шага Зеленского

"Он знает". В США забили тревогу из-за отчаянного шага Зеленского - РИА Новости, 31.08.2023

"Он знает". В США забили тревогу из-за отчаянного шага Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский, понимая, что он проиграл в конфликте с Россией, отчаянно пытается заполучить как можно больше финансовой помощи от Запада... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T15:08

2023-08-31T15:08

2023-08-31T15:40

в мире

сша

украина

россия

владимир зеленский

центральное разведывательное управление (цру)

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968750_0:203:3075:1933_1920x0_80_0_0_d6423e5cf212a555c7a04126284422e0.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, понимая, что он проиграл в конфликте с Россией, отчаянно пытается заполучить как можно больше финансовой помощи от Запада для личного обогащения, заявил бывший агент ЦРУ Фил Джеральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Зеленский знает, что для него все кончено. Все, что он пытается сейчас сделать, — это успеть как можно больше набить свои карманы деньгами США и НАТО", — подчеркнул он.Джеральди отметил, что именно по этой причине украинский лидер накануне попросил у США пять миллиардов долларов на проведение выборов.Ранее Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".

https://ria.ru/20230831/kontrnastuplenie-1893385427.html

https://ria.ru/20230831/spetsoperatsiya-1893347254.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), нато