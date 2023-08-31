https://ria.ru/20230831/zaporozhe-1893308895.html

В Запорожской области началось досрочное голосование

В Запорожской области началось досрочное голосование - РИА Новости, 31.08.2023

В Запорожской области началось досрочное голосование

В труднодоступных районах Запорожской области началось досрочное голосование, сообщил РИА Новости региональный избирком. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T08:38

2023-08-31T08:38

2023-08-31T09:09

запорожская область

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости. В труднодоступных районах Запорожской области началось досрочное голосование, сообщил РИА Новости региональный избирком. "Началось досрочное голосование (на выборах депутатов Законодательного собрания Запорожской области и депутатов органов местного самоуправления. — Прим. ред.) в труднодоступных и близких к линии боевого соприкосновения местах. Его проводят 12 территориальных избирательных комиссий", — рассказали агентству.Отмечается, что члены комиссий приходят к избирателям домой. Сегодня такой обход проводит 61 участковая избирательная комиссия.В регионе предприняты все меры безопасности для участников избирательного процесса. Восьмидневное досрочное голосование пройдет в 375 населенных пунктах, в нем могут принять участие 214 127 избирателей.Выборы в этом году проводятся во всех четырех новых регионах России — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Единый день голосования в этом году назначен на 10 сентября.

https://ria.ru/20230830/golosovanie-1893245271.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, политика