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В Донецке проходит акция памяти первого главы ДНР Захарченко - РИА Новости, 31.08.2023
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14:24 31.08.2023 (обновлено: 17:59 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/zakharchenko-1893396851.html
В Донецке проходит акция памяти первого главы ДНР Захарченко
В Донецке проходит акция памяти первого главы ДНР Захарченко - РИА Новости, 31.08.2023
В Донецке проходит акция памяти первого главы ДНР Захарченко
Сегодня в Донецке в день гибели первого главы ДНР Александра Захарченко чтут его память, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:24
2023-08-31T17:59
донецкая народная республика
александр захарченко
дарья морозова
донецк
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Сегодня в Донецке в день гибели первого главы ДНР Александра Захарченко чтут его память, сообщает корреспондент РИА Новости. К месту захоронения первого главы, а также месту его гибели возлагают цветы неравнодушные жители, родственники и единомышленники, которые были с ним знакомы. "Замечательный человек, руководитель, друг и настоящий сын своей родины. Это невосполнимая утрата не только для Донецкой Народной Республики, а и для всей Российской Федерации, потому что этот человек отдал жизнь за нашу землю, за наше становление, и мы ни в коем случае не должны его подвести", - рассказала омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Старший сын Александра Захарченко Сергей на месте его захоронения также отметил важность роли в жизни республики своего отца. "Он был душой республики, был надеждой, которая двигала нашу республику вперед. Это тот человек, благодаря которому республика строилась, формировалась, он заложил первый кирпич нашего крепкого государства. Это человек, который на века вошел в историю", - сказал он. Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. До этого на него было совершено несколько покушений.
https://ria.ru/20230831/zakharchenko-1893361415.html
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Акция памяти первого главы ДНР Александра Захарченко
Акция памяти первого главы ДНР Александра Захарченко
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донецкая народная республика, александр захарченко, дарья морозова, донецк
Донецкая Народная Республика, Александр Захарченко, Дарья Морозова, Донецк
В Донецке проходит акция памяти первого главы ДНР Захарченко

В Донецке возложили цветы к месту гибели первого главы ДНР Захарченко

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Сегодня в Донецке в день гибели первого главы ДНР Александра Захарченко чтут его память, сообщает корреспондент РИА Новости.
К месту захоронения первого главы, а также месту его гибели возлагают цветы неравнодушные жители, родственники и единомышленники, которые были с ним знакомы.
"Замечательный человек, руководитель, друг и настоящий сын своей родины. Это невосполнимая утрата не только для Донецкой Народной Республики, а и для всей Российской Федерации, потому что этот человек отдал жизнь за нашу землю, за наше становление, и мы ни в коем случае не должны его подвести", - рассказала омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Старший сын Александра Захарченко Сергей на месте его захоронения также отметил важность роли в жизни республики своего отца.
"Он был душой республики, был надеждой, которая двигала нашу республику вперед. Это тот человек, благодаря которому республика строилась, формировалась, он заложил первый кирпич нашего крепкого государства. Это человек, который на века вошел в историю", - сказал он.
Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. До этого на него было совершено несколько покушений.
Цветы, возложенные к мемориалу на могиле первого главы ДНР Александра Захарченко в Донецке - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
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Донецкая Народная РеспубликаАлександр ЗахарченкоДарья МорозоваДонецк
 
 
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