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В Москве подполковника полиции задержали по делу о взятке - РИА Новости, 01.09.2023
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23:31 31.08.2023 (обновлено: 00:41 01.09.2023)
https://ria.ru/20230831/zaderzhanie-1893523622.html
В Москве подполковника полиции задержали по делу о взятке
В Москве подполковника полиции задержали по делу о взятке - РИА Новости, 01.09.2023
В Москве подполковника полиции задержали по делу о взятке
Силовики в Москве задержали временно исполняющего обязанности начальника ОМВД по району "Новогиреево" Владимира Пюрвеева по делу о взяточничестве, сообщил РИА... РИА Новости, 01.09.2023
2023-08-31T23:31
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Силовики в Москве задержали временно исполняющего обязанности начальника ОМВД по району "Новогиреево" Владимира Пюрвеева по делу о взяточничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Подполковник полиции Пюрвеев Владимир Михайлович задержан по делу о получении взятки", - сказал собеседник агентства. По его словам, Пюрвеев был задержан в ходе оперативного эксперимента, сумма взятки составила 250 тысяч рублей.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве подполковника полиции задержали по делу о взятке

В Москве по делу о взятке задержали врио начальника ОМВД по району Новогиреево

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Силовики в Москве задержали временно исполняющего обязанности начальника ОМВД по району "Новогиреево" Владимира Пюрвеева по делу о взяточничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"Подполковник полиции Пюрвеев Владимир Михайлович задержан по делу о получении взятки", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Пюрвеев был задержан в ходе оперативного эксперимента, сумма взятки составила 250 тысяч рублей.
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
В Госдуму внесли проект о наказании за мелкое взяточничество
28 июля, 10:38
 
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