https://ria.ru/20230831/zaderzhanie-1893523622.html

В Москве подполковника полиции задержали по делу о взятке

В Москве подполковника полиции задержали по делу о взятке - РИА Новости, 01.09.2023

В Москве подполковника полиции задержали по делу о взятке

Силовики в Москве задержали временно исполняющего обязанности начальника ОМВД по району "Новогиреево" Владимира Пюрвеева по делу о взяточничестве, сообщил РИА... РИА Новости, 01.09.2023

2023-08-31T23:31

2023-08-31T23:31

2023-09-01T00:41

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Силовики в Москве задержали временно исполняющего обязанности начальника ОМВД по району "Новогиреево" Владимира Пюрвеева по делу о взяточничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Подполковник полиции Пюрвеев Владимир Михайлович задержан по делу о получении взятки", - сказал собеседник агентства. По его словам, Пюрвеев был задержан в ходе оперативного эксперимента, сумма взятки составила 250 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230728/vzyatochnichestvo-1886783181.html

москва

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия