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В Москве подполковника полиции задержали по делу о взятке
В Москве подполковника полиции задержали по делу о взятке - РИА Новости, 01.09.2023
В Москве подполковника полиции задержали по делу о взятке
Силовики в Москве задержали временно исполняющего обязанности начальника ОМВД по району "Новогиреево" Владимира Пюрвеева по делу о взяточничестве, сообщил РИА... РИА Новости, 01.09.2023
2023-08-31T23:31
2023-08-31T23:31
2023-09-01T00:41
происшествия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Силовики в Москве задержали временно исполняющего обязанности начальника ОМВД по району "Новогиреево" Владимира Пюрвеева по делу о взяточничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Подполковник полиции Пюрвеев Владимир Михайлович задержан по делу о получении взятки", - сказал собеседник агентства. По его словам, Пюрвеев был задержан в ходе оперативного эксперимента, сумма взятки составила 250 тысяч рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве подполковника полиции задержали по делу о взятке
В Москве по делу о взятке задержали врио начальника ОМВД по району Новогиреево