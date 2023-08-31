https://ria.ru/20230831/yuar-1893399623.html
Путин выразил соболезнования Рамафосе из-за пожара в Йоханнесбурге
Путин выразил соболезнования Рамафосе из-за пожара в Йоханнесбурге - РИА Новости, 31.08.2023
Путин выразил соболезнования Рамафосе из-за пожара в Йоханнесбурге
Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования лидеру Южно-Африканской республики Сирилу Рамафосе в связи с трагическими последствиями пожара в... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:32
2023-08-31T14:32
2023-08-31T14:50
в мире
йоханнесбург
владимир путин
россия
сирил рамафоса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867816067_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_6c9d88189c2e560ec8b846077170554a.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования лидеру Южно-Африканской республики Сирилу Рамафосе в связи с трагическими последствиями пожара в Йоханнесбурге, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в Йоханнесбурге. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме. Пожар в пятиэтажном доме в Йоханнесбурге произошел в четверг. Погибли 73 человека, еще 52 пострадали. По данным телеканала SABC, в здании, предположительно, незаконно проживали люди.
https://ria.ru/20230831/yuar-1893366595.html
йоханнесбург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867816067_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_d3e06e025a183108d194cbe920b00249.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йоханнесбург, владимир путин, россия, сирил рамафоса
В мире, Йоханнесбург, Владимир Путин, Россия, Сирил Рамафоса
Путин выразил соболезнования Рамафосе из-за пожара в Йоханнесбурге
Путин выразил соболезнования главе ЮАР Рамафосе из-за пожара в Йоханнесбурге
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования лидеру Южно-Африканской республики Сирилу Рамафосе в связи с трагическими последствиями пожара в Йоханнесбурге, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в Йоханнесбурге. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.
Пожар в пятиэтажном доме в Йоханнесбурге произошел в четверг. Погибли 73 человека, еще 52 пострадали. По данным телеканала SABC, в здании, предположительно, незаконно проживали люди.
Посольство не получало данные о пострадавших в Йоханнесбурге россиянах