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Путин выразил соболезнования Рамафосе из-за пожара в Йоханнесбурге - РИА Новости, 31.08.2023
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14:32 31.08.2023 (обновлено: 14:50 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/yuar-1893399623.html
Путин выразил соболезнования Рамафосе из-за пожара в Йоханнесбурге
Путин выразил соболезнования Рамафосе из-за пожара в Йоханнесбурге - РИА Новости, 31.08.2023
Путин выразил соболезнования Рамафосе из-за пожара в Йоханнесбурге
Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования лидеру Южно-Африканской республики Сирилу Рамафосе в связи с трагическими последствиями пожара в... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:32
2023-08-31T14:50
в мире
йоханнесбург
владимир путин
россия
сирил рамафоса
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования лидеру Южно-Африканской республики Сирилу Рамафосе в связи с трагическими последствиями пожара в Йоханнесбурге, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в Йоханнесбурге. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме. Пожар в пятиэтажном доме в Йоханнесбурге произошел в четверг. Погибли 73 человека, еще 52 пострадали. По данным телеканала SABC, в здании, предположительно, незаконно проживали люди.
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в мире, йоханнесбург, владимир путин, россия, сирил рамафоса
В мире, Йоханнесбург, Владимир Путин, Россия, Сирил Рамафоса
Путин выразил соболезнования Рамафосе из-за пожара в Йоханнесбурге

Путин выразил соболезнования главе ЮАР Рамафосе из-за пожара в Йоханнесбурге

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент ЮАР Сирил Рамафоза
Президент ЮАР Сирил Рамафоза - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент ЮАР Сирил Рамафоза. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования лидеру Южно-Африканской республики Сирилу Рамафосе в связи с трагическими последствиями пожара в Йоханнесбурге, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в Йоханнесбурге. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.
Пожар в пятиэтажном доме в Йоханнесбурге произошел в четверг. Погибли 73 человека, еще 52 пострадали. По данным телеканала SABC, в здании, предположительно, незаконно проживали люди.
На месте пожара в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Посольство не получало данные о пострадавших в Йоханнесбурге россиянах
12:50
 
В миреЙоханнесбургВладимир ПутинРоссияСирил Рамафоса
 
 
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