https://ria.ru/20230831/yuar-1893399623.html

Путин выразил соболезнования Рамафосе из-за пожара в Йоханнесбурге

Путин выразил соболезнования Рамафосе из-за пожара в Йоханнесбурге - РИА Новости, 31.08.2023

Путин выразил соболезнования Рамафосе из-за пожара в Йоханнесбурге

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования лидеру Южно-Африканской республики Сирилу Рамафосе в связи с трагическими последствиями пожара в... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T14:32

2023-08-31T14:32

2023-08-31T14:50

в мире

йоханнесбург

владимир путин

россия

сирил рамафоса

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования лидеру Южно-Африканской республики Сирилу Рамафосе в связи с трагическими последствиями пожара в Йоханнесбурге, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в Йоханнесбурге. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме. Пожар в пятиэтажном доме в Йоханнесбурге произошел в четверг. Погибли 73 человека, еще 52 пострадали. По данным телеканала SABC, в здании, предположительно, незаконно проживали люди.

https://ria.ru/20230831/yuar-1893366595.html

йоханнесбург

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Дарья Буймова

в мире, йоханнесбург, владимир путин, россия, сирил рамафоса