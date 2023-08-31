https://ria.ru/20230831/yaponiya-1893429961.html
Премьер Японии поручил министру извиниться за слова о воде с АЭС
Премьер Японии поручил министру извиниться за слова о воде с АЭС - РИА Новости, 31.08.2023
Премьер Японии поручил министру извиниться за слова о воде с АЭС
Премьер-министр Японии Фумио Кисида потребовал от главы министерства сельского хозяйства страны Тэцуро Номуры "принести извинения и отозвать свои слова" после... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T16:16
2023-08-31T16:16
2023-08-31T16:16
в мире
япония
китай
фумио кисида
фукусима-1
терсо
tepco
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ТОКИО, 31 авг - РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида потребовал от главы министерства сельского хозяйства страны Тэцуро Номуры "принести извинения и отозвать свои слова" после того, как японский министр в ходе пресс-конференции по ошибке назвал сбрасываемую воду с АЭС "Фукусима-1" "загрязненной", сообщило агентство Киодо. Ранее в четверг Номура по итогам встречи с премьером заявил журналистам, что они "провели обстоятельный обмен мнениями относительно последующих оценок загрязненной воды". "Это является чрезвычайно прискорбным. Я поручил принести извинения и отозвать свои слова", - цитирует агентство слова Кисиды, который также уточнил, что министр избрал это выражение по ошибке и хотел сказать "прошедшая очистку вода". Киодо также уточняет, что словосочетание "загрязненная вода" используется многими странами, которые выступают с критикой начавшегося на прошлой неделе сброса воды с японской АЭС. "Я хочу принести свои искренние извинения и отозвать как ошибочные свои слова об очищенной воде как о загрязненной. Я приношу извинения за чувство дискомфорта, который я доставил вовлеченным сторонам", - заявил министр сельского хозяйства Японии в ходе вечерней пресс-конферецнии. Номура также подчеркнул, что отныне он "намерен работать с еще большим чувством срочности и предпринять все усилия для реализации мер" по поддержке рыбаков. Компания ТЕРСО 24 августа начала сброс океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Начатый накануне этап пробного сброса воды продлится 17 дней, в течение которых предполагается высвободить в океан 7,8 тысячи кубических метров воды. Общий объем сброшенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии в течение 2023 финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, составит 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей. Несмотря на то, что TEPCO и японские власти утверждают, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и человеку, Китай и ряд других стран выступают с острой критикой подобных действий. В частности, КНР запретил импорт всей японской продукции морского промысла и усилил таможенный контроль других продуктов из Японии.
https://ria.ru/20230829/yaponiya-1892824348.html
https://ria.ru/20230825/fukusima-1892165483.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, китай, фумио кисида, фукусима-1, терсо, tepco
В мире, Япония, Китай, Фумио Кисида, Фукусима-1, ТЕРСО, TEPCO
Премьер Японии поручил министру извиниться за слова о воде с АЭС
Кисида поручил министру извиниться за то, что тот назвал воду с АЭС загрязненной
ТОКИО, 31 авг - РИА Новости.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида потребовал от главы министерства сельского хозяйства страны Тэцуро Номуры "принести извинения и отозвать свои слова" после того, как японский министр в ходе пресс-конференции по ошибке назвал сбрасываемую воду с АЭС "Фукусима-1" "загрязненной", сообщило агентство Киодо
.
Ранее в четверг Номура по итогам встречи с премьером заявил журналистам, что они "провели обстоятельный обмен мнениями относительно последующих оценок загрязненной воды".
Япония хочет обсудить с Китаем вопрос воды с аварийной АЭС
"Это является чрезвычайно прискорбным. Я поручил принести извинения и отозвать свои слова", - цитирует агентство слова Кисиды, который также уточнил, что министр избрал это выражение по ошибке и хотел сказать "прошедшая очистку вода".
Киодо также уточняет, что словосочетание "загрязненная вода" используется многими странами, которые выступают с критикой начавшегося на прошлой неделе сброса воды с японской АЭС.
«
"Я хочу принести свои искренние извинения и отозвать как ошибочные свои слова об очищенной воде как о загрязненной. Я приношу извинения за чувство дискомфорта, который я доставил вовлеченным сторонам", - заявил министр сельского хозяйства Японии в ходе вечерней пресс-конферецнии.
Номура также подчеркнул, что отныне он "намерен работать с еще большим чувством срочности и предпринять все усилия для реализации мер" по поддержке рыбаков.
Компания ТЕРСО
24 августа начала сброс океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
Начатый накануне этап пробного сброса воды продлится 17 дней, в течение которых предполагается высвободить в океан 7,8 тысячи кубических метров воды. Общий объем сброшенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии в течение 2023 финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, составит 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей.
Несмотря на то, что TEPCO
и японские власти утверждают, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и человеку, Китай
и ряд других стран выступают с острой критикой подобных действий. В частности, КНР запретил импорт всей японской продукции морского промысла и усилил таможенный контроль других продуктов из Японии.
Китай назвал сброс воды с АЭС Японией безответственным поведением