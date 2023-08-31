https://ria.ru/20230831/yaponiya-1893429961.html

Премьер Японии поручил министру извиниться за слова о воде с АЭС

Премьер Японии поручил министру извиниться за слова о воде с АЭС - РИА Новости, 31.08.2023

Премьер Японии поручил министру извиниться за слова о воде с АЭС

Премьер-министр Японии Фумио Кисида потребовал от главы министерства сельского хозяйства страны Тэцуро Номуры "принести извинения и отозвать свои слова" после... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T16:16

2023-08-31T16:16

2023-08-31T16:16

в мире

япония

китай

фумио кисида

фукусима-1

терсо

tepco

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ТОКИО, 31 авг - РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида потребовал от главы министерства сельского хозяйства страны Тэцуро Номуры "принести извинения и отозвать свои слова" после того, как японский министр в ходе пресс-конференции по ошибке назвал сбрасываемую воду с АЭС "Фукусима-1" "загрязненной", сообщило агентство Киодо. Ранее в четверг Номура по итогам встречи с премьером заявил журналистам, что они "провели обстоятельный обмен мнениями относительно последующих оценок загрязненной воды". "Это является чрезвычайно прискорбным. Я поручил принести извинения и отозвать свои слова", - цитирует агентство слова Кисиды, который также уточнил, что министр избрал это выражение по ошибке и хотел сказать "прошедшая очистку вода". Киодо также уточняет, что словосочетание "загрязненная вода" используется многими странами, которые выступают с критикой начавшегося на прошлой неделе сброса воды с японской АЭС. "Я хочу принести свои искренние извинения и отозвать как ошибочные свои слова об очищенной воде как о загрязненной. Я приношу извинения за чувство дискомфорта, который я доставил вовлеченным сторонам", - заявил министр сельского хозяйства Японии в ходе вечерней пресс-конферецнии. Номура также подчеркнул, что отныне он "намерен работать с еще большим чувством срочности и предпринять все усилия для реализации мер" по поддержке рыбаков. Компания ТЕРСО 24 августа начала сброс океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Начатый накануне этап пробного сброса воды продлится 17 дней, в течение которых предполагается высвободить в океан 7,8 тысячи кубических метров воды. Общий объем сброшенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии в течение 2023 финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, составит 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей. Несмотря на то, что TEPCO и японские власти утверждают, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и человеку, Китай и ряд других стран выступают с острой критикой подобных действий. В частности, КНР запретил импорт всей японской продукции морского промысла и усилил таможенный контроль других продуктов из Японии.

https://ria.ru/20230829/yaponiya-1892824348.html

https://ria.ru/20230825/fukusima-1892165483.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, китай, фумио кисида, фукусима-1, терсо, tepco