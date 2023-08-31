https://ria.ru/20230831/vystavka-pristroystvo-1894304678.html

Заключительная выставка-пристройство животных пройдет в Москве на ВДНХ

Заключительная выставка-пристройство животных пройдет в Москве на ВДНХ - РИА Новости, 05.09.2023

Заключительная выставка-пристройство животных пройдет в Москве на ВДНХ

Заключительная в этом году выставка-пристройство животных пройдет в Москве на ВДНХ 2 сентября с 12.00 до 17.00, сообщается в телеграм-канале комплекса... РИА Новости, 05.09.2023

2023-08-31T15:45

2023-08-31T15:45

2023-09-05T15:01

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

общество

москва

гбу "доринвест"

комплекс городского хозяйства москвы

животные

бездомные животные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851161135_0:128:3071:1855_1920x0_80_0_0_89fc26daeb29f78df52f58b9b032e0c1.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Заключительная в этом году выставка-пристройство животных пройдет в Москве на ВДНХ 2 сентября с 12.00 до 17.00, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства. "В честь начала нового учебного года проведём заключительную в этом году выставку-пристройство животных на ВДНХ. Помогите ребёнку обрести ласкового и верного друга – приходите 2 сентября с 12.00 до 17.00 к Музею городского хозяйства Москвы на ВДНХ", - говорится в сообщении. Уточняется, что на выставку приедут 15 животных – 7 кошек и 8 собак из городских приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет". Животные полностью готовы к переезду домой: привиты, стерилизованы и здоровы. Во время мероприятия с собаками можно будет погулять, а котов – погладить и взять на руки. "Специалисты ГБУ "Доринвест" расскажут о характере и особенностях животных, поделятся с будущими хозяевами советами по уходу за питомцами, а тем, кто пока не может завести четвероногого друга, подскажут, как стать волонтерами городских приютов", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20230828/zhivotnye-1892616242.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, москва, гбу "доринвест", комплекс городского хозяйства москвы, животные, бездомные животные, домашние животные, кошки, собаки