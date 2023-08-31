https://ria.ru/20230831/vystavka-pristroystvo-1894304678.html
Заключительная выставка-пристройство животных пройдет в Москве на ВДНХ
Заключительная выставка-пристройство животных пройдет в Москве на ВДНХ - РИА Новости, 05.09.2023
Заключительная выставка-пристройство животных пройдет в Москве на ВДНХ
Заключительная в этом году выставка-пристройство животных пройдет в Москве на ВДНХ 2 сентября с 12.00 до 17.00, сообщается в телеграм-канале комплекса... РИА Новости, 05.09.2023
2023-08-31T15:45
2023-08-31T15:45
2023-09-05T15:01
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
общество
москва
гбу "доринвест"
комплекс городского хозяйства москвы
животные
бездомные животные
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Заключительная в этом году выставка-пристройство животных пройдет в Москве на ВДНХ 2 сентября с 12.00 до 17.00, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства. "В честь начала нового учебного года проведём заключительную в этом году выставку-пристройство животных на ВДНХ. Помогите ребёнку обрести ласкового и верного друга – приходите 2 сентября с 12.00 до 17.00 к Музею городского хозяйства Москвы на ВДНХ", - говорится в сообщении. Уточняется, что на выставку приедут 15 животных – 7 кошек и 8 собак из городских приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет". Животные полностью готовы к переезду домой: привиты, стерилизованы и здоровы. Во время мероприятия с собаками можно будет погулять, а котов – погладить и взять на руки. "Специалисты ГБУ "Доринвест" расскажут о характере и особенностях животных, поделятся с будущими хозяевами советами по уходу за питомцами, а тем, кто пока не может завести четвероногого друга, подскажут, как стать волонтерами городских приютов", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20230828/zhivotnye-1892616242.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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городское хозяйство москвы, общество, москва, гбу "доринвест", комплекс городского хозяйства москвы, животные, бездомные животные, домашние животные, кошки, собаки
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Общество, Москва, ГБУ "Доринвест", Комплекс городского хозяйства Москвы, Животные, бездомные животные, домашние животные, кошки, Собаки