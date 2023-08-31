https://ria.ru/20230831/vooruzhenie-1893522113.html
Польша намерена запустить производство южнокорейского вооружения
Польша намерена запустить производство южнокорейского вооружения - РИА Новости, 31.08.2023
Польша намерена запустить производство южнокорейского вооружения
Производство южнокорейского вооружения наладят в Польше, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак после встречи с министром обороны Южной Кореи... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T23:07
2023-08-31T23:07
2023-08-31T23:07
в мире
польша
южная корея
мариуш блащак
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ВАРШАВА, 31 окт – РИА Новости. Производство южнокорейского вооружения наладят в Польше, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак после встречи с министром обороны Южной Кореи Ли Чжон Супом. Ранее Польша заключила контракты на покупку в Южной Корее танков К2, САУ К9, истребителей FA-50 и РСЗО Chunmoo. "Мы готовим второй этап нашего сотрудничества, заключающийся в производстве этой техники в Польше", - сказал Блащак. Он отметил, что часть закупленного в Южной Корее вооружения уже поставлена в Польшу. "На авиасалоне в Радоме мы смогли полюбоваться самолетами FA-50 уже в руках польских пилотов. Мы также вместе организуем 17 сентября учения, демонстрацию оборонительных возможностей Войска польского в рамках учения "осенний огонь". Там мы сможем наблюдать эффективностью корейской техники в руках польских экипажей", - заявил Блащак. Он добавил, что во время этих учений будут представлены ракетные пусковые установки Chunmoo дальностью до 300 километров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, южная корея, мариуш блащак
В мире, Польша, Южная Корея, Мариуш Блащак
Польша намерена запустить производство южнокорейского вооружения
Польша хочет запустить производство южнокорейских танков, истребителей и РСЗО
ВАРШАВА, 31 окт – РИА Новости. Производство южнокорейского вооружения наладят в Польше, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак после встречи с министром обороны Южной Кореи Ли Чжон Супом.
Ранее Польша заключила контракты на покупку в Южной Корее танков К2, САУ К9, истребителей FA-50 и РСЗО Chunmoo.
«
"Мы готовим второй этап нашего сотрудничества, заключающийся в производстве этой техники в Польше", - сказал Блащак.
Он отметил, что часть закупленного в Южной Корее вооружения уже поставлена в Польшу.
«
"На авиасалоне в Радоме мы смогли полюбоваться самолетами FA-50 уже в руках польских пилотов. Мы также вместе организуем 17 сентября учения, демонстрацию оборонительных возможностей Войска польского в рамках учения "осенний огонь". Там мы сможем наблюдать эффективностью корейской техники в руках польских экипажей", - заявил Блащак.
Он добавил, что во время этих учений будут представлены ракетные пусковые установки Chunmoo дальностью до 300 километров.
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