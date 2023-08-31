https://ria.ru/20230831/vnukovo-1893306588.html
Аэропорт Внуково ввел временные ограничения на полеты
Аэропорт Внуково ввел временные ограничения на полеты - РИА Новости, 31.08.2023
Аэропорт Внуково ввел временные ограничения на полеты
Аэропорт Внуково в четверг ввел ограничения на полеты, для безопасности с 5.21 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани, сообщили журналистам в... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T08:03
2023-08-31T08:03
2023-08-31T08:03
происшествия
внуково (аэропорт)
москва
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Аэропорт Внуково в четверг ввел ограничения на полеты, для безопасности с 5.21 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани, сообщили журналистам в аэропорту. Летевший по направлению к российской столице БПЛА уничтожен в Воскресенском районе под Москвой, предварительно, пострадавших и разрушений нет, написал утром в четверг в своём телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Число задержанных рейсов в аэропортах московского региона "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" утром в четверг составляло 59, следовало из данных сервиса "Яндекс. Расписание". "По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 5.21 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани", - сообщили в авиагавани.
https://ria.ru/20230831/podmoskove-1893306429.html
москва
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, внуково (аэропорт), москва
Происшествия, Внуково (аэропорт), Москва
Аэропорт Внуково ввел временные ограничения на полеты
Внуково ввел временные ограничения на полеты, часть рейсов перенаправили