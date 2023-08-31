https://ria.ru/20230831/vnukovo-1893306588.html

Аэропорт Внуково ввел временные ограничения на полеты

Аэропорт Внуково ввел временные ограничения на полеты - РИА Новости, 31.08.2023

Аэропорт Внуково ввел временные ограничения на полеты

Аэропорт Внуково в четверг ввел ограничения на полеты, для безопасности с 5.21 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани, сообщили журналистам в... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T08:03

2023-08-31T08:03

2023-08-31T08:03

происшествия

внуково (аэропорт)

москва

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Аэропорт Внуково в четверг ввел ограничения на полеты, для безопасности с 5.21 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани, сообщили журналистам в аэропорту. Летевший по направлению к российской столице БПЛА уничтожен в Воскресенском районе под Москвой, предварительно, пострадавших и разрушений нет, написал утром в четверг в своём телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Число задержанных рейсов в аэропортах московского региона "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" утром в четверг составляло 59, следовало из данных сервиса "Яндекс. Расписание". "По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 5.21 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани", - сообщили в авиагавани.

https://ria.ru/20230831/podmoskove-1893306429.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, внуково (аэропорт), москва