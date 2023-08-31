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Аэропорт Внуково ввел временные ограничения на полеты - РИА Новости, 31.08.2023
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08:03 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/vnukovo-1893306588.html
Аэропорт Внуково ввел временные ограничения на полеты
Аэропорт Внуково ввел временные ограничения на полеты - РИА Новости, 31.08.2023
Аэропорт Внуково ввел временные ограничения на полеты
Аэропорт Внуково в четверг ввел ограничения на полеты, для безопасности с 5.21 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани, сообщили журналистам в... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T08:03
2023-08-31T08:03
происшествия
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Аэропорт Внуково в четверг ввел ограничения на полеты, для безопасности с 5.21 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани, сообщили журналистам в аэропорту. Летевший по направлению к российской столице БПЛА уничтожен в Воскресенском районе под Москвой, предварительно, пострадавших и разрушений нет, написал утром в четверг в своём телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Число задержанных рейсов в аэропортах московского региона "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" утром в четверг составляло 59, следовало из данных сервиса "Яндекс. Расписание". "По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 5.21 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани", - сообщили в авиагавани.
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происшествия, внуково (аэропорт), москва
Происшествия, Внуково (аэропорт), Москва
Аэропорт Внуково ввел временные ограничения на полеты

Внуково ввел временные ограничения на полеты, часть рейсов перенаправили

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Аэропорт Внуково в четверг ввел ограничения на полеты, для безопасности с 5.21 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани, сообщили журналистам в аэропорту.
Летевший по направлению к российской столице БПЛА уничтожен в Воскресенском районе под Москвой, предварительно, пострадавших и разрушений нет, написал утром в четверг в своём телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Число задержанных рейсов в аэропортах московского региона "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" утром в четверг составляло 59, следовало из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
"По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 5.21 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани", - сообщили в авиагавани.
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