https://ria.ru/20230831/vetvrach-1893426116.html

Ветврач оценил эффективность российской технологии протезирования животных

Ветврач оценил эффективность российской технологии протезирования животных - РИА Новости, 31.08.2023

Ветврач оценил эффективность российской технологии протезирования животных

Технология сибирских хирургов-ветеринаров по установке напечатанных на 3D-принтере протезов лишившимся конечностей домашним животным доказала свою... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T16:03

2023-08-31T16:03

2023-08-31T16:09

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НОВОСИБИРСК, 31 авг – РИА Новости. Технология сибирских хирургов-ветеринаров по установке напечатанных на 3D-принтере протезов лишившимся конечностей домашним животным доказала свою эффективность, но требует постоянного совершенствования, рассказал РИА Новости в день ветеринарного работника России врач клиники "Бэст" (Новосибирск) Сергей Горшков. В конце 2021 года в Новосибирске впервые в мире российские ветеринары установили протезы всех четырех лап бездомной собаке из Краснодара. Дворнягу нашли в лесу с отрубленными лапами. В итоге Моника переехала жить в Англию и чувствует себя хорошо. "Собака Моника сейчас живет в Англии, у нее есть куратор, она за ней наблюдает, присылает нам видео. Собака бегает по полям и лесам. В целом процент приживления имплантов около 90%", - сказал Горшков, отметив, что Моника остается единственном собакой в мире сразу с четырьмя протезами. По его словам, также в Новокузнецке живет полноценной жизнью кошка Дымка, которой протезы на все лапы новосибирские специалисты установили в начале 2020 года. Всего же за последние несколько лет таких операций было сделано более 40, отметил специалист. "У нас было несколько пациентов из Белоруссии. То есть они дистанционно присылают томографию, я могу спланировать все, печатаем и высылаем им протезы, описываем методику, и они их устанавливают. Два пациента в Эстонии и один в Австрии. В Москве и Санкт-Петербурге тоже. Например, есть собака чихуахуа, которая пошла на охоту с хозяином и ей случайно отстрелили лапу - поставили протез. Есть кот, который попал под газонокосилку", - рассказал врач. Горшков отметил, что в целом технология доказала свою эффективность, однако работа над ее совершенствованием продолжается постоянно. Так, ветеринары столкнулись с тем, что внешние части протеза быстро изнашиваются и их необходимо менять, как шины у автомобиля. "Проблема, с которой мы столкнулись: силикон и подобные композиты мягкие и очень быстро стираются, поэтому мы начали использовать полиуретан. Там отдельная технология: на 3D-принтере печатается специальный шаблон, туда делается закладная из дюралюминия, затем туда льется полиуретан, все это сушится, дорабатывается и потом эту "внешнюю ногу" можно накрутить на внутренний протез. Если она износилась, можно накрутить новую. Есть, например, собака хаски из Омска, которой приходится каждые полгода менять "внешнюю лапу". Сначала были пластики, полиамиды, мы прошли большой путь", - рассказал он. "Спустя время, к счастью, технология показала жизнеспособность. Лучше всего адаптируются кошки, крупные собаки за счет своего веса требуют более сложного планирования, импланты быстрее изнашиваются. Но в целом все сейчас нам стало более-менее ясно", - добавил он.

https://ria.ru/20230828/zhivotnye-1892616242.html

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общество, новосибирск, англия, россия