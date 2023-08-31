Ветврач оценил эффективность российской технологии протезирования животных
Ветврач: российская технология протезирования животных доказала эффективность
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВетеринарный врач Сергей Горшков с собакой по кличке Моника в ветеринарной клинике "Бэст" в Новосибирске
Ветеринарный врач Сергей Горшков с собакой по кличке Моника в ветеринарной клинике "Бэст" в Новосибирске. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 31 авг – РИА Новости. Технология сибирских хирургов-ветеринаров по установке напечатанных на 3D-принтере протезов лишившимся конечностей домашним животным доказала свою эффективность, но требует постоянного совершенствования, рассказал РИА Новости в день ветеринарного работника России врач клиники "Бэст" (Новосибирск) Сергей Горшков.
В конце 2021 года в Новосибирске впервые в мире российские ветеринары установили протезы всех четырех лап бездомной собаке из Краснодара. Дворнягу нашли в лесу с отрубленными лапами. В итоге Моника переехала жить в Англию и чувствует себя хорошо.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВетеринарный врач Сергей Горшков с собакой по кличке Моника в ветеринарной клинике "Бэст" в Новосибирске, где он провел операцию по установке на все четыре лапы бионических титановых протезов. Умирающую бездомную собаку с отрубленными лапами зоозащитники нашли в декабре 2020 года в станице Пластуновская Краснодарского края и перевезли в Новосибирск.
Ветеринарный врач Сергей Горшков с собакой по кличке Моника в ветеринарной клинике "Бэст" в Новосибирске, где он провел операцию по установке на все четыре лапы бионических титановых протезов. Умирающую бездомную собаку с отрубленными лапами зоозащитники нашли в декабре 2020 года в станице Пластуновская Краснодарского края и перевезли в Новосибирск.
1 из 5
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСобака по кличке Моника в ветеринарной клинике "Бэст" в Новосибирске. Умирающую бездомную собаку с отрубленными лапами зоозащитники нашли в декабре 2020 года в станице Пластуновская Краснодарского края и перевезли в Новосибирск. Уникальную операцию по установке сразу четырех бионических титановых протезов собаке провел ветеринарный врач новосибирской клиники "Бэст" Сергей Горшков.
Собака по кличке Моника в ветеринарной клинике "Бэст" в Новосибирске. Умирающую бездомную собаку с отрубленными лапами зоозащитники нашли в декабре 2020 года в станице Пластуновская Краснодарского края и перевезли в Новосибирск. Уникальную операцию по установке сразу четырех бионических титановых протезов собаке провел ветеринарный врач новосибирской клиники "Бэст" Сергей Горшков.
2 из 5
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВетеринарный врач Сергей Горшков с собакой по кличке Моника в ветеринарной клинике "Бэст" в Новосибирске, где он провел операцию по установке на все четыре лапы бионических титановых протезов. Умирающую бездомную собаку с отрубленными лапами зоозащитники нашли в декабре 2020 года в станице Пластуновская Краснодарского края и перевезли в Новосибирск.
Ветеринарный врач Сергей Горшков с собакой по кличке Моника в ветеринарной клинике "Бэст" в Новосибирске, где он провел операцию по установке на все четыре лапы бионических титановых протезов. Умирающую бездомную собаку с отрубленными лапами зоозащитники нашли в декабре 2020 года в станице Пластуновская Краснодарского края и перевезли в Новосибирск.
3 из 5
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудница ветеринарной клиники "Бэст" в Новосибирске одевает собаку по кличке Моника для прогулки. Умирающую бездомную собаку с отрубленными лапами зоозащитники нашли в декабре 2020 года в станице Пластуновская Краснодарского края и перевезли в Новосибирск. Уникальную операцию по установке сразу четырех бионических титановых протезов собаке провел ветеринарный врач новосибирской клиники "Бэст" Сергей Горшков.
Сотрудница ветеринарной клиники "Бэст" в Новосибирске одевает собаку по кличке Моника для прогулки. Умирающую бездомную собаку с отрубленными лапами зоозащитники нашли в декабре 2020 года в станице Пластуновская Краснодарского края и перевезли в Новосибирск. Уникальную операцию по установке сразу четырех бионических титановых протезов собаке провел ветеринарный врач новосибирской клиники "Бэст" Сергей Горшков.
4 из 5
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСобака по кличке Моника в ветеринарной клинике "Бэст" в Новосибирске. Умирающую бездомную собаку с отрубленными лапами зоозащитники нашли в декабре 2020 года в станице Пластуновская Краснодарского края и перевезли в Новосибирск. Уникальную операцию по установке сразу четырех бионических титановых протезов собаке провел ветеринарный врач новосибирской клиники "Бэст" Сергей Горшков.
Собака по кличке Моника в ветеринарной клинике "Бэст" в Новосибирске. Умирающую бездомную собаку с отрубленными лапами зоозащитники нашли в декабре 2020 года в станице Пластуновская Краснодарского края и перевезли в Новосибирск. Уникальную операцию по установке сразу четырех бионических титановых протезов собаке провел ветеринарный врач новосибирской клиники "Бэст" Сергей Горшков.
5 из 5
Ветеринарный врач Сергей Горшков с собакой по кличке Моника в ветеринарной клинике "Бэст" в Новосибирске, где он провел операцию по установке на все четыре лапы бионических титановых протезов. Умирающую бездомную собаку с отрубленными лапами зоозащитники нашли в декабре 2020 года в станице Пластуновская Краснодарского края и перевезли в Новосибирск.
1 из 5
Собака по кличке Моника в ветеринарной клинике "Бэст" в Новосибирске. Умирающую бездомную собаку с отрубленными лапами зоозащитники нашли в декабре 2020 года в станице Пластуновская Краснодарского края и перевезли в Новосибирск. Уникальную операцию по установке сразу четырех бионических титановых протезов собаке провел ветеринарный врач новосибирской клиники "Бэст" Сергей Горшков.
2 из 5
Ветеринарный врач Сергей Горшков с собакой по кличке Моника в ветеринарной клинике "Бэст" в Новосибирске, где он провел операцию по установке на все четыре лапы бионических титановых протезов. Умирающую бездомную собаку с отрубленными лапами зоозащитники нашли в декабре 2020 года в станице Пластуновская Краснодарского края и перевезли в Новосибирск.
3 из 5
Сотрудница ветеринарной клиники "Бэст" в Новосибирске одевает собаку по кличке Моника для прогулки. Умирающую бездомную собаку с отрубленными лапами зоозащитники нашли в декабре 2020 года в станице Пластуновская Краснодарского края и перевезли в Новосибирск. Уникальную операцию по установке сразу четырех бионических титановых протезов собаке провел ветеринарный врач новосибирской клиники "Бэст" Сергей Горшков.
4 из 5
Собака по кличке Моника в ветеринарной клинике "Бэст" в Новосибирске. Умирающую бездомную собаку с отрубленными лапами зоозащитники нашли в декабре 2020 года в станице Пластуновская Краснодарского края и перевезли в Новосибирск. Уникальную операцию по установке сразу четырех бионических титановых протезов собаке провел ветеринарный врач новосибирской клиники "Бэст" Сергей Горшков.
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«
"Собака Моника сейчас живет в Англии, у нее есть куратор, она за ней наблюдает, присылает нам видео. Собака бегает по полям и лесам. В целом процент приживления имплантов около 90%", - сказал Горшков, отметив, что Моника остается единственном собакой в мире сразу с четырьмя протезами.
По его словам, также в Новокузнецке живет полноценной жизнью кошка Дымка, которой протезы на все лапы новосибирские специалисты установили в начале 2020 года. Всего же за последние несколько лет таких операций было сделано более 40, отметил специалист.
«
"У нас было несколько пациентов из Белоруссии. То есть они дистанционно присылают томографию, я могу спланировать все, печатаем и высылаем им протезы, описываем методику, и они их устанавливают. Два пациента в Эстонии и один в Австрии. В Москве и Санкт-Петербурге тоже. Например, есть собака чихуахуа, которая пошла на охоту с хозяином и ей случайно отстрелили лапу - поставили протез. Есть кот, который попал под газонокосилку", - рассказал врач.
Горшков отметил, что в целом технология доказала свою эффективность, однако работа над ее совершенствованием продолжается постоянно. Так, ветеринары столкнулись с тем, что внешние части протеза быстро изнашиваются и их необходимо менять, как шины у автомобиля.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВетеринарный врач Сергей Горшков с кошкой по кличке Дымка в ветклинике "Бэст" в Новосибирске, где ей провели операцию по вживлению чрескожных остеоинтегрируемых титановых протезов, напечатанных на 3D-принтере. Врач хирург-ортопед Сергей Горшков разработал и запатентовал процедуру протезирования и технологию изготовления имплантов для конечностей для кошек и собак. Кошку с отмороженными лапами, ушами и хвостом нашли под Новокузнецком в сильный мороз и передали новым хозяевам, которые занялись её лечением. Кошка Дымка одна из двух котов в мире с протезами на всех четырех лапах. Первым "новые лапки" в той же клинике "Бэст" получил кот Рыжик. Он тоже поступил к врачам с обморожением и ему ампутировали все четыре конечности.
Ветеринарный врач Сергей Горшков с кошкой по кличке Дымка в ветклинике "Бэст" в Новосибирске, где ей провели операцию по вживлению чрескожных остеоинтегрируемых титановых протезов, напечатанных на 3D-принтере. Врач хирург-ортопед Сергей Горшков разработал и запатентовал процедуру протезирования и технологию изготовления имплантов для конечностей для кошек и собак. Кошку с отмороженными лапами, ушами и хвостом нашли под Новокузнецком в сильный мороз и передали новым хозяевам, которые занялись её лечением. Кошка Дымка одна из двух котов в мире с протезами на всех четырех лапах. Первым "новые лапки" в той же клинике "Бэст" получил кот Рыжик. Он тоже поступил к врачам с обморожением и ему ампутировали все четыре конечности.
1 из 7
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКошка по кличке Дымка в ветеринарной клинике "Бэст" в Новосибирске, где ей провели операцию по вживлению чрескожных остеоинтегрируемых титановых протезов, напечатанных на 3D-принтере. Врач хирург-ортопед Сергей Горшков разработал и запатентовал процедуру протезирования и технологию изготовления имплантов для конечностей для кошек и собак. Кошку Дымку с отмороженными лапами, ушами и хвостом нашли под Новокузнецком в сильный мороз и передали новым хозяевам, которые занялись её лечением.
Кошка по кличке Дымка в ветеринарной клинике "Бэст" в Новосибирске, где ей провели операцию по вживлению чрескожных остеоинтегрируемых титановых протезов, напечатанных на 3D-принтере. Врач хирург-ортопед Сергей Горшков разработал и запатентовал процедуру протезирования и технологию изготовления имплантов для конечностей для кошек и собак. Кошку Дымку с отмороженными лапами, ушами и хвостом нашли под Новокузнецком в сильный мороз и передали новым хозяевам, которые занялись её лечением.
2 из 7
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКошка по кличке Дымка в ветеринарной клинике "Бэст" в Новосибирске, где ей провели операцию по вживлению чрескожных остеоинтегрируемых титановых протезов, напечатанных на 3D-принтере. Врач хирург-ортопед Сергей Горшков разработал и запатентовал процедуру протезирования и технологию изготовления имплантов для конечностей для кошек и собак. Кошку Дымку с отмороженными лапами, ушами и хвостом нашли под Новокузнецком в сильный мороз и передали новым хозяевам, которые занялись её лечением.
Кошка по кличке Дымка в ветеринарной клинике "Бэст" в Новосибирске, где ей провели операцию по вживлению чрескожных остеоинтегрируемых титановых протезов, напечатанных на 3D-принтере. Врач хирург-ортопед Сергей Горшков разработал и запатентовал процедуру протезирования и технологию изготовления имплантов для конечностей для кошек и собак. Кошку Дымку с отмороженными лапами, ушами и хвостом нашли под Новокузнецком в сильный мороз и передали новым хозяевам, которые занялись её лечением.
3 из 7
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКошка по кличке Дымка в ветеринарной клинике "Бэст" в Новосибирске, где ей провели операцию по вживлению чрескожных остеоинтегрируемых титановых протезов, напечатанных на 3D-принтере. Врач хирург-ортопед Сергей Горшков разработал и запатентовал процедуру протезирования и технологию изготовления имплантов для конечностей для кошек и собак. Кошку Дымку с отмороженными лапами, ушами и хвостом нашли под Новокузнецком в сильный мороз и передали новым хозяевам, которые занялись её лечением.
Кошка по кличке Дымка в ветеринарной клинике "Бэст" в Новосибирске, где ей провели операцию по вживлению чрескожных остеоинтегрируемых титановых протезов, напечатанных на 3D-принтере. Врач хирург-ортопед Сергей Горшков разработал и запатентовал процедуру протезирования и технологию изготовления имплантов для конечностей для кошек и собак. Кошку Дымку с отмороженными лапами, ушами и хвостом нашли под Новокузнецком в сильный мороз и передали новым хозяевам, которые занялись её лечением.
4 из 7
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКошка по кличке Дымка в ветеринарной клинике "Бэст" в Новосибирске, где ей провели операцию по вживлению чрескожных остеоинтегрируемых титановых протезов, напечатанных на 3D-принтере. Врач хирург-ортопед Сергей Горшков разработал и запатентовал процедуру протезирования и технологию изготовления имплантов для конечностей для кошек и собак. Кошку Дымку с отмороженными лапами, ушами и хвостом нашли под Новокузнецком в сильный мороз и передали новым хозяевам, которые занялись её лечением.
Кошка по кличке Дымка в ветеринарной клинике "Бэст" в Новосибирске, где ей провели операцию по вживлению чрескожных остеоинтегрируемых титановых протезов, напечатанных на 3D-принтере. Врач хирург-ортопед Сергей Горшков разработал и запатентовал процедуру протезирования и технологию изготовления имплантов для конечностей для кошек и собак. Кошку Дымку с отмороженными лапами, ушами и хвостом нашли под Новокузнецком в сильный мороз и передали новым хозяевам, которые занялись её лечением.
5 из 7
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВетеринарный врач Сергей Горшков с кошкой по кличке Дымка в ветклинике "Бэст" в Новосибирске, где ей провели операцию по вживлению чрескожных остеоинтегрируемых титановых протезов, напечатанных на 3D-принтере. Врач хирург-ортопед Сергей Горшков разработал и запатентовал процедуру протезирования и технологию изготовления имплантов для конечностей для кошек и собак. Кошку с отмороженными лапами, ушами и хвостом нашли под Новокузнецком в сильный мороз и передали новым хозяевам, которые занялись её лечением. Кошка Дымка одна из двух котов в мире с протезами на всех четырех лапах. Первым "новые лапки" в той же клинике "Бэст" получил кот Рыжик. Он тоже поступил к врачам с обморожением и ему ампутировали все четыре конечности.
Ветеринарный врач Сергей Горшков с кошкой по кличке Дымка в ветклинике "Бэст" в Новосибирске, где ей провели операцию по вживлению чрескожных остеоинтегрируемых титановых протезов, напечатанных на 3D-принтере. Врач хирург-ортопед Сергей Горшков разработал и запатентовал процедуру протезирования и технологию изготовления имплантов для конечностей для кошек и собак. Кошку с отмороженными лапами, ушами и хвостом нашли под Новокузнецком в сильный мороз и передали новым хозяевам, которые занялись её лечением. Кошка Дымка одна из двух котов в мире с протезами на всех четырех лапах. Первым "новые лапки" в той же клинике "Бэст" получил кот Рыжик. Он тоже поступил к врачам с обморожением и ему ампутировали все четыре конечности.
6 из 7
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКошка по кличке Дымка в ветеринарной клинике "Бэст" в Новосибирске, где ей провели операцию по вживлению чрескожных остеоинтегрируемых титановых протезов, напечатанных на 3D-принтере. Врач хирург-ортопед Сергей Горшков разработал и запатентовал процедуру протезирования и технологию изготовления имплантов для конечностей для кошек и собак. Кошку Дымку с отмороженными лапами, ушами и хвостом нашли под Новокузнецком в сильный мороз и передали новым хозяевам, которые занялись её лечением.
Кошка по кличке Дымка в ветеринарной клинике "Бэст" в Новосибирске, где ей провели операцию по вживлению чрескожных остеоинтегрируемых титановых протезов, напечатанных на 3D-принтере. Врач хирург-ортопед Сергей Горшков разработал и запатентовал процедуру протезирования и технологию изготовления имплантов для конечностей для кошек и собак. Кошку Дымку с отмороженными лапами, ушами и хвостом нашли под Новокузнецком в сильный мороз и передали новым хозяевам, которые занялись её лечением.
7 из 7
Ветеринарный врач Сергей Горшков с кошкой по кличке Дымка в ветклинике "Бэст" в Новосибирске, где ей провели операцию по вживлению чрескожных остеоинтегрируемых титановых протезов, напечатанных на 3D-принтере. Врач хирург-ортопед Сергей Горшков разработал и запатентовал процедуру протезирования и технологию изготовления имплантов для конечностей для кошек и собак. Кошку с отмороженными лапами, ушами и хвостом нашли под Новокузнецком в сильный мороз и передали новым хозяевам, которые занялись её лечением. Кошка Дымка одна из двух котов в мире с протезами на всех четырех лапах. Первым "новые лапки" в той же клинике "Бэст" получил кот Рыжик. Он тоже поступил к врачам с обморожением и ему ампутировали все четыре конечности.
1 из 7
Кошка по кличке Дымка в ветеринарной клинике "Бэст" в Новосибирске, где ей провели операцию по вживлению чрескожных остеоинтегрируемых титановых протезов, напечатанных на 3D-принтере. Врач хирург-ортопед Сергей Горшков разработал и запатентовал процедуру протезирования и технологию изготовления имплантов для конечностей для кошек и собак. Кошку Дымку с отмороженными лапами, ушами и хвостом нашли под Новокузнецком в сильный мороз и передали новым хозяевам, которые занялись её лечением.
2 из 7
Кошка по кличке Дымка в ветеринарной клинике "Бэст" в Новосибирске, где ей провели операцию по вживлению чрескожных остеоинтегрируемых титановых протезов, напечатанных на 3D-принтере. Врач хирург-ортопед Сергей Горшков разработал и запатентовал процедуру протезирования и технологию изготовления имплантов для конечностей для кошек и собак. Кошку Дымку с отмороженными лапами, ушами и хвостом нашли под Новокузнецком в сильный мороз и передали новым хозяевам, которые занялись её лечением.
3 из 7
Кошка по кличке Дымка в ветеринарной клинике "Бэст" в Новосибирске, где ей провели операцию по вживлению чрескожных остеоинтегрируемых титановых протезов, напечатанных на 3D-принтере. Врач хирург-ортопед Сергей Горшков разработал и запатентовал процедуру протезирования и технологию изготовления имплантов для конечностей для кошек и собак. Кошку Дымку с отмороженными лапами, ушами и хвостом нашли под Новокузнецком в сильный мороз и передали новым хозяевам, которые занялись её лечением.
4 из 7
Кошка по кличке Дымка в ветеринарной клинике "Бэст" в Новосибирске, где ей провели операцию по вживлению чрескожных остеоинтегрируемых титановых протезов, напечатанных на 3D-принтере. Врач хирург-ортопед Сергей Горшков разработал и запатентовал процедуру протезирования и технологию изготовления имплантов для конечностей для кошек и собак. Кошку Дымку с отмороженными лапами, ушами и хвостом нашли под Новокузнецком в сильный мороз и передали новым хозяевам, которые занялись её лечением.
5 из 7
Ветеринарный врач Сергей Горшков с кошкой по кличке Дымка в ветклинике "Бэст" в Новосибирске, где ей провели операцию по вживлению чрескожных остеоинтегрируемых титановых протезов, напечатанных на 3D-принтере. Врач хирург-ортопед Сергей Горшков разработал и запатентовал процедуру протезирования и технологию изготовления имплантов для конечностей для кошек и собак. Кошку с отмороженными лапами, ушами и хвостом нашли под Новокузнецком в сильный мороз и передали новым хозяевам, которые занялись её лечением. Кошка Дымка одна из двух котов в мире с протезами на всех четырех лапах. Первым "новые лапки" в той же клинике "Бэст" получил кот Рыжик. Он тоже поступил к врачам с обморожением и ему ампутировали все четыре конечности.
6 из 7
Кошка по кличке Дымка в ветеринарной клинике "Бэст" в Новосибирске, где ей провели операцию по вживлению чрескожных остеоинтегрируемых титановых протезов, напечатанных на 3D-принтере. Врач хирург-ортопед Сергей Горшков разработал и запатентовал процедуру протезирования и технологию изготовления имплантов для конечностей для кошек и собак. Кошку Дымку с отмороженными лапами, ушами и хвостом нашли под Новокузнецком в сильный мороз и передали новым хозяевам, которые занялись её лечением.
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«
"Проблема, с которой мы столкнулись: силикон и подобные композиты мягкие и очень быстро стираются, поэтому мы начали использовать полиуретан. Там отдельная технология: на 3D-принтере печатается специальный шаблон, туда делается закладная из дюралюминия, затем туда льется полиуретан, все это сушится, дорабатывается и потом эту "внешнюю ногу" можно накрутить на внутренний протез. Если она износилась, можно накрутить новую. Есть, например, собака хаски из Омска, которой приходится каждые полгода менять "внешнюю лапу". Сначала были пластики, полиамиды, мы прошли большой путь", - рассказал он.
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"Спустя время, к счастью, технология показала жизнеспособность. Лучше всего адаптируются кошки, крупные собаки за счет своего веса требуют более сложного планирования, импланты быстрее изнашиваются. Но в целом все сейчас нам стало более-менее ясно", - добавил он.