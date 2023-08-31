https://ria.ru/20230831/verkhnevolzhe-1893427162.html

Руденя: в Верхневолжье благоустроят 101 объект по нацпроекту в 2023 году

Руденя: в Верхневолжье благоустроят 101 объект по нацпроекту в 2023 году - РИА Новости, 31.08.2023

Руденя: в Верхневолжье благоустроят 101 объект по нацпроекту в 2023 году

Свыше 100 объектов будут благоустроены на территории Тверской области по национальному проекту "Жилье и городская среда" в 2023 году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T16:07

2023-08-31T16:07

2023-08-31T16:07

тверская область

игорь руденя

нацпроекты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884919076_0:131:1301:862_1920x0_80_0_0_71324ed5d413e341fda9189715174121.jpg

ТВЕРЬ, 31 авг - РИА Новости. Свыше 100 объектов будут благоустроены на территории Тверской области по национальному проекту "Жилье и городская среда" в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального правительства. В четверг на заседании правительства Тверской области рассмотрено выполнение программ благоустройства в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". "С начала реализации национального проекта в нашем регионе с учетом работ текущего года благоустроено порядка 650 общественных пространств – это парки и скверы, площади и набережные, дворы многоквартирных домов и пешеходные зоны", - отметил на заседании губернатор Тверской области Игорь Руденя. Он подчеркнул, что Верхневолжье является самым большим по площади регионом Центрального федерального округа, поэтому необходимо более активно развивать территории области, усилить динамику мероприятий нацпроекта. Глава региона также отметил, что важна не только реализация конкретных проектов, но и комплексная работа по благоустройству городов в целом, поддержанию в надлежащем состоянии уже введенных и построенных объектов. В 2023 году в Тверской области по нацпроекту благоустраивается 101 объект: 60 общественных и 15 дворовых территорий, четыре проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, 22 детских игровых комплекса. В муниципалитетах обустраивают зоны отдыха, велопарковки, проводят озеленение, мероприятия, направленные на повышение безопасности, создают арт-объекты и фонтаны. В текущем году это 15 километров обустроенных улиц, свыше 1,5 тысячи посаженных деревьев, 86 установленных камер видеонаблюдения, 27,2 гектара, покрытых новой брусчаткой, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230831/rudenya-1893406124.html

https://ria.ru/20230824/stroitelstvo-1891987436.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, нацпроекты