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Руденя: в Верхневолжье благоустроят 101 объект по нацпроекту в 2023 году - РИА Новости, 31.08.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
16:07 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/verkhnevolzhe-1893427162.html
Руденя: в Верхневолжье благоустроят 101 объект по нацпроекту в 2023 году
Руденя: в Верхневолжье благоустроят 101 объект по нацпроекту в 2023 году - РИА Новости, 31.08.2023
Руденя: в Верхневолжье благоустроят 101 объект по нацпроекту в 2023 году
Свыше 100 объектов будут благоустроены на территории Тверской области по национальному проекту "Жилье и городская среда" в 2023 году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T16:07
2023-08-31T16:07
тверская область
игорь руденя
нацпроекты
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ТВЕРЬ, 31 авг - РИА Новости. Свыше 100 объектов будут благоустроены на территории Тверской области по национальному проекту "Жилье и городская среда" в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального правительства. В четверг на заседании правительства Тверской области рассмотрено выполнение программ благоустройства в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". "С начала реализации национального проекта в нашем регионе с учетом работ текущего года благоустроено порядка 650 общественных пространств – это парки и скверы, площади и набережные, дворы многоквартирных домов и пешеходные зоны", - отметил на заседании губернатор Тверской области Игорь Руденя. Он подчеркнул, что Верхневолжье является самым большим по площади регионом Центрального федерального округа, поэтому необходимо более активно развивать территории области, усилить динамику мероприятий нацпроекта. Глава региона также отметил, что важна не только реализация конкретных проектов, но и комплексная работа по благоустройству городов в целом, поддержанию в надлежащем состоянии уже введенных и построенных объектов. В 2023 году в Тверской области по нацпроекту благоустраивается 101 объект: 60 общественных и 15 дворовых территорий, четыре проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, 22 детских игровых комплекса. В муниципалитетах обустраивают зоны отдыха, велопарковки, проводят озеленение, мероприятия, направленные на повышение безопасности, создают арт-объекты и фонтаны. В текущем году это 15 километров обустроенных улиц, свыше 1,5 тысячи посаженных деревьев, 86 установленных камер видеонаблюдения, 27,2 гектара, покрытых новой брусчаткой, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230831/rudenya-1893406124.html
https://ria.ru/20230824/stroitelstvo-1891987436.html
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игорь руденя, нацпроекты
Тверская область, Игорь Руденя, Нацпроекты

Руденя: в Верхневолжье благоустроят 101 объект по нацпроекту в 2023 году

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 31 авг - РИА Новости. Свыше 100 объектов будут благоустроены на территории Тверской области по национальному проекту "Жилье и городская среда" в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В четверг на заседании правительства Тверской области рассмотрено выполнение программ благоустройства в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда".
Руденя передал 44 автомобиля соцучреждениям Тверской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Руденя передал 44 автомобиля соцучреждениям Тверской области
14:46
"С начала реализации национального проекта в нашем регионе с учетом работ текущего года благоустроено порядка 650 общественных пространств – это парки и скверы, площади и набережные, дворы многоквартирных домов и пешеходные зоны", - отметил на заседании губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Он подчеркнул, что Верхневолжье является самым большим по площади регионом Центрального федерального округа, поэтому необходимо более активно развивать территории области, усилить динамику мероприятий нацпроекта. Глава региона также отметил, что важна не только реализация конкретных проектов, но и комплексная работа по благоустройству городов в целом, поддержанию в надлежащем состоянии уже введенных и построенных объектов.
В 2023 году в Тверской области по нацпроекту благоустраивается 101 объект: 60 общественных и 15 дворовых территорий, четыре проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, 22 детских игровых комплекса.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинспектировал строительство и ремонт тверских школ - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
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24 августа, 14:39
В муниципалитетах обустраивают зоны отдыха, велопарковки, проводят озеленение, мероприятия, направленные на повышение безопасности, создают арт-объекты и фонтаны. В текущем году это 15 километров обустроенных улиц, свыше 1,5 тысячи посаженных деревьев, 86 установленных камер видеонаблюдения, 27,2 гектара, покрытых новой брусчаткой, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяНацпроекты
 
 
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