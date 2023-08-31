https://ria.ru/20230831/velikobritaniya-1893498554.html

На Западном фронте перемены: в Британии произошло скандальное назначение

На Западном фронте перемены: в Британии произошло скандальное назначение - РИА Новости, 31.08.2023

На Западном фронте перемены: в Британии произошло скандальное назначение

У нашего стратегического противника произошла совершенно скандальная "рокировочка" в кабинете министров. То, что глава Минобороны Бен Уоллес подаст в отставку,... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T20:00

2023-08-31T20:00

2023-08-31T20:34

аналитика

технологии

лондон

ирак

афганистан

том тугендхат

джеймс клеверли

вооруженные силы украины

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У нашего стратегического противника произошла совершенно скандальная "рокировочка" в кабинете министров. То, что глава Минобороны Бен Уоллес подаст в отставку, стало ясно еще в июле, и за его кресло немедленно началась драка бульдогов под ковром.Вездесущие британские журналисты, конечно, пролезли под ковер, поэтому расклады были в общем ясны. Большие шансы сесть на место Уоллеса были у министра иностранных дел Джеймса Клеверли. Широко обсуждалась кандидатура министра финансов Джона Глена. Заметной кандидаткой была Пенни Мордонт — потомственный политик, лидер палаты общин, лорд-председатель совета и, кстати, младший лейтенант ВМФ.Влиятельное лобби силовиков топило за Тома Тугендхата — в военном плане его кандидатура казалась самой логичной. Дело в том, что на украинском фронте, которым активно пытается управлять Лондон, выяснилось, что Королевские Вооруженные силы не справляются с ведением большой конвенциональной войны, даже если в их распоряжении есть сотни тысяч безответных сипаев. Не справляется оборонка, не работает привычная тактика боев, налицо категорическое отставание по беспилотникам. Предполагалось, что ветеран Ирака и Афганистана с многолетним опытом "специальных миссий" в горячих точках Том Тугендхат сможет британскую армию как-то подтянуть, а значит, и заметно усилить ВСУ. Его назначение было бы реально плохой новостью для России.Но премьер-министр Соединенного Королевства сделал удивительный выбор. Не успел Бен Уоллес написать заявление об отставке и заявить, что пойдет "работать в бар", как Риши Сунак назначил на его пост Гранта Шеппса. Более мутного персонажа надо было поискать.Мало того что Грант Шеппс ни дня не служил в армии — такое бывает с министрами обороны, и не всегда это плохо. Беда в том, что общественности о нем практически ничего не известно. Непонятно даже, где он родился — то ли в Лондоне, то ли в Уотфорде. У него несколько псевдонимов: Майкл Грин, Коринн Стокфит, Себастьян Фокс. Под ними он годами вел свой бизнес, незаконно совмещая его с членством в парламенте.Бизнес представлял собой то финансовые пирамиды, то продажу за немалые деньги советов по зарабатыванию денег в интернете. Заплатив, изумленный потребитель получал в качестве совета, например, такой: выучиться играть на гитаре и зарабатывать, выкладывая в Сеть свои видосы. Тем не менее на сегодня Шеппс считается мультимиллионером."Двойная жизнь" — так характеризовали карьеру политика английские газеты. Она сопровождалась разнообразными скандалами. То Шеппс проговаривался, что продолжает зарабатывать бизнесом, несмотря на членство в парламенте. То крышевал какого-то неприятного типа, который довел до самоубийства коллегу. То судился с Google. Его постоянно ловили на том, что он переписывает свою страницу в Википедии. И все это никак не мешало его политической карьере — буквально как с гуся вода.Образование Шеппс получил в городском университете Манчестера — не бог весть что по меркам британских снобов. Его кузен — звезда панк-рока 70-х Мик Джоунс. В политику Шеппс пошел очень рано, практически сразу после университета, но провал следовал за провалом, пока его не взял под крыло видный консервативный политик — пэр Англии барон Тристан Гэрел-Джонс.Тут, как говорится в анекдоте, "карта-то и поперла". В 2005-м Шеппс наконец попал в парламент, в 2010-м был переизбран и в том же году получил титул "достопочтенного", став членом Почтеннейшего Тайного совета Ее Величества.В последние годы он менял должности как перчатки — в период пандемии был министром транспорта, впрочем, из-за локдаунов транспорт особо не ходил. В конце 2022-го целую неделю возглавлял МВД, потом его перекинули в Министерство предпринимательства и энергетики. Последняя его должность — министр энергетической безопасности и углеродной нейтральности.В биографии министра обороны Великобритании хорошо просматриваются его связи с глобальными элитами. Его крестный отец в политике Тристан Гэрел-Джонс годами сидел в правлении американского банка UBS, созданного американской ветвью банкирского семейства Варбургов.Шеппс продолжил дело своего патрона, лоббируя интересы влиятельных банкиров. В 2010-е он бурно протестовал в парламенте против излишней монополизации широкополосного интернета в Лондоне британской BT. К 2022 году, когда он стал министром энергетики, предпринимательства и промышленной стратегии, это дело удалось диверсифицировать — и на лондонский рынок вышел провайдер Community Fiber. Его главным инвестором был американский фонд Warburg Pincus. В свое время в создании этого фонда вместе с Варбургами активно участвовал отец нынешнего госсекретаря США Энтони Блинкена. А немецкие родственники американских Варбургов сегодня активно окормляют канцлера Германии Олафа Шольца: мы не раз писали об их криминальных схематозах.Вероятно, имея в виду погруженность Гранта Шеппса во все эти интернациональные финансовые переплетения, западные СМИ называют его "талантливым переговорщиком". Интересно, зачем такой переговорщик понадобился британским элитам в разгар украинского кризиса. Неужели у них все так плохо?

https://ria.ru/20230831/minoborony-1893437089.html

https://ria.ru/20230831/shapps-1893352712.html

https://ria.ru/20230831/otstavka-1893402516.html

https://ria.ru/20220812/kantsler-1809020650.html

лондон

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аналитика, технологии, лондон, ирак, афганистан, том тугендхат, джеймс клеверли, вооруженные силы украины, бен уоллес