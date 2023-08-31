https://ria.ru/20230831/uzbekistan-1893486103.html

Путин оценил развитие отношений России и Узбекистана

Путин оценил развитие отношений России и Узбекистана - РИА Новости, 31.08.2023

Путин оценил развитие отношений России и Узбекистана

Президент России Владимир Путин в своем поздравлении узбекистанскому коллеге Шавкату Мирзиееву по случаю Дня независимости республики назвал успешным развитие... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T18:45

2023-08-31T18:45

2023-08-31T19:30

владимир путин

узбекистан

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 31 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем поздравлении узбекистанскому коллеге Шавкату Мирзиееву по случаю Дня независимости республики назвал успешным развитие отношений двух стран в духе стратегического партнерства и союзничества, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. В Узбекистане 1 сентября будут отмечать 32-ю годовщину независимости. "Отношения между нашими странами успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Хорошую отдачу дает взаимодействие Москвы и Ташкента в СНГ, ШОС, ООН и других многосторонних структурах", — говорится в тексте поздравления российского лидера, опубликованного на сайте президента Узбекистана. Президент РФ отметил успехи, достигнутые Узбекистаном в экономическом и социальном развитии, заслуженный авторитет республики на мировой арене и ее значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня. "Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать конструктивные двусторонние связи во всех сферах — на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности. Искренне желаю Вам, уважаемый Шавкат Миромонович, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Узбекистана — мира и процветания", — отмечается в поздравлении.

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владимир путин, узбекистан, шавкат мирзиеев, снг, шос, оон, в мире