https://ria.ru/20230831/uzbekistan-1893486103.html
Путин оценил развитие отношений России и Узбекистана
Путин оценил развитие отношений России и Узбекистана - РИА Новости, 31.08.2023
Путин оценил развитие отношений России и Узбекистана
Президент России Владимир Путин в своем поздравлении узбекистанскому коллеге Шавкату Мирзиееву по случаю Дня независимости республики назвал успешным развитие... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T18:45
2023-08-31T18:45
2023-08-31T19:30
владимир путин
узбекистан
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 31 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем поздравлении узбекистанскому коллеге Шавкату Мирзиееву по случаю Дня независимости республики назвал успешным развитие отношений двух стран в духе стратегического партнерства и союзничества, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. В Узбекистане 1 сентября будут отмечать 32-ю годовщину независимости. "Отношения между нашими странами успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Хорошую отдачу дает взаимодействие Москвы и Ташкента в СНГ, ШОС, ООН и других многосторонних структурах", — говорится в тексте поздравления российского лидера, опубликованного на сайте президента Узбекистана. Президент РФ отметил успехи, достигнутые Узбекистаном в экономическом и социальном развитии, заслуженный авторитет республики на мировой арене и ее значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня. "Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать конструктивные двусторонние связи во всех сферах — на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности. Искренне желаю Вам, уважаемый Шавкат Миромонович, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Узбекистана — мира и процветания", — отмечается в поздравлении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, узбекистан, шавкат мирзиеев, снг, шос, оон, в мире
Владимир Путин, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, СНГ, ШОС, ООН, В мире
Путин оценил развитие отношений России и Узбекистана
Путин назвал развитие отношений России и Узбекистана успешным
ТАШКЕНТ, 31 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем поздравлении узбекистанскому коллеге Шавкату Мирзиееву по случаю Дня независимости республики назвал успешным развитие отношений двух стран в духе стратегического партнерства и союзничества, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
В Узбекистане 1 сентября будут отмечать 32-ю годовщину независимости.
"Отношения между нашими странами успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Хорошую отдачу дает взаимодействие Москвы
и Ташкента
в СНГ
, ШОС
, ООН
и других многосторонних структурах", — говорится в тексте поздравления российского лидера, опубликованного на сайте президента Узбекистана.
Президент РФ отметил успехи, достигнутые Узбекистаном в экономическом и социальном развитии, заслуженный авторитет республики на мировой арене и ее значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня. "Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать конструктивные двусторонние связи во всех сферах — на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности. Искренне желаю Вам, уважаемый Шавкат Миромонович, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Узбекистана — мира и процветания", — отмечается в поздравлении.
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