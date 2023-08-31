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СМИ: контактная группа по Украине соберется на базе "Рамштайн" 19 сентября - РИА Новости, 31.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 31.08.2023 (обновлено: 14:56 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/ukraina-1893406598.html
СМИ: контактная группа по Украине соберется на базе "Рамштайн" 19 сентября
СМИ: контактная группа по Украине соберется на базе "Рамштайн" 19 сентября - РИА Новости, 31.08.2023
СМИ: контактная группа по Украине соберется на базе "Рамштайн" 19 сентября
Следующее заседание по военной помощи Украине состоится на авиационной базе "Рамштайн" 19 сентября, сообщило в четверг немецкое информационное агентство dpa. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:47
2023-08-31T14:56
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
сергей лавров
ллойд остин
нато
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Следующее заседание по военной помощи Украине состоится на авиационной базе "Рамштайн" 19 сентября, сообщило в четверг немецкое информационное агентство dpa."Министр обороны США Ллойд Остин пригласил так называемую контактную группу по Украине на очередную встречу на базе ВВС США "Рамштайн" в Рейнланд-Пфальце. Пятая встреча в этом формате состоится 19 сентября", - пишет dpa.Сообщается, что, как и в предыдущие разы, на встречу будут приглашены и страны, не входящие в НАТО.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230828/zapad-1892560050.html
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украина, россия, сша, сергей лавров, ллойд остин, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Ллойд Остин, НАТО
СМИ: контактная группа по Украине соберется на базе "Рамштайн" 19 сентября

DPA: заседание по военной помощи Украине на базе "Рамштайн" пройдет 19 сентября

© AP Photo / Michael ProbstВстреча контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии
Встреча контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Michael Probst
Встреча контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Следующее заседание по военной помощи Украине состоится на авиационной базе "Рамштайн" 19 сентября, сообщило в четверг немецкое информационное агентство dpa.
"Министр обороны США Ллойд Остин пригласил так называемую контактную группу по Украине на очередную встречу на базе ВВС США "Рамштайн" в Рейнланд-Пфальце. Пятая встреча в этом формате состоится 19 сентября", - пишет dpa.
Сообщается, что, как и в предыдущие разы, на встречу будут приглашены и страны, не входящие в НАТО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Украинский военнослужащий перед снарядом от 155-миллиметровой гаубицы ТРФ-1 - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровЛлойд ОстинНАТО
 
 
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