https://ria.ru/20230831/ukraina-1893406598.html

СМИ: контактная группа по Украине соберется на базе "Рамштайн" 19 сентября

СМИ: контактная группа по Украине соберется на базе "Рамштайн" 19 сентября - РИА Новости, 31.08.2023

СМИ: контактная группа по Украине соберется на базе "Рамштайн" 19 сентября

Следующее заседание по военной помощи Украине состоится на авиационной базе "Рамштайн" 19 сентября, сообщило в четверг немецкое информационное агентство dpa. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T14:47

2023-08-31T14:47

2023-08-31T14:56

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

сергей лавров

ллойд остин

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846239785_0:45:3561:2048_1920x0_80_0_0_f71cc4dea816fc56c4020fff2f61a1bb.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Следующее заседание по военной помощи Украине состоится на авиационной базе "Рамштайн" 19 сентября, сообщило в четверг немецкое информационное агентство dpa."Министр обороны США Ллойд Остин пригласил так называемую контактную группу по Украине на очередную встречу на базе ВВС США "Рамштайн" в Рейнланд-Пфальце. Пятая встреча в этом формате состоится 19 сентября", - пишет dpa.Сообщается, что, как и в предыдущие разы, на встречу будут приглашены и страны, не входящие в НАТО.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230828/zapad-1892560050.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, сша, сергей лавров, ллойд остин, нато