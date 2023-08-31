СМИ: контактная группа по Украине соберется на базе "Рамштайн" 19 сентября
DPA: заседание по военной помощи Украине на базе "Рамштайн" пройдет 19 сентября
© AP Photo / Michael ProbstВстреча контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии
© AP Photo / Michael Probst
Встреча контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Следующее заседание по военной помощи Украине состоится на авиационной базе "Рамштайн" 19 сентября, сообщило в четверг немецкое информационное агентство dpa.
"Министр обороны США Ллойд Остин пригласил так называемую контактную группу по Украине на очередную встречу на базе ВВС США "Рамштайн" в Рейнланд-Пфальце. Пятая встреча в этом формате состоится 19 сентября", - пишет dpa.
Сообщается, что, как и в предыдущие разы, на встречу будут приглашены и страны, не входящие в НАТО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".