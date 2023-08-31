Глава МИД Австрии ответил на вопрос о поставках оружия Украине
Глава МИД Австрии: Вена не будет участвовать в поставках оружия Киеву
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
ВЕНА, 31 авг - РИА Новости. Позиция Австрии относительно поддержки Украины останется неизменной - республика в соответствии со своим нейтральным статусом не будет участвовать в поставках оружия Киеву, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, комментируя планы ЕС собрать со своих стран-членов дополнительные 20 миллиардов евро в течение следующих четырех лет на военную помощь Украине.
"Речь идет не о военной помощи, а о Европейском фонде мира, который по-прежнему хотят укрепить", - пояснил Шалленберг журналистам на неформальной встрече глав МИД ЕС в испанском Толедо. Трансляция общения со СМИ велась на сайте ЕК.
"Речь идет о том, что Европейский союз готов и дальше делать для Украины, мы уже предприняли очень много. Но с точки зрения Австрии я хотел бы совершенно четко сказать, что наша линия неизменна: для нас ясно, что мы не будем ни поставлять оружие, ни финансировать поставки оружия, это не изменится, это наш нейтральный статус", - подчеркнул Шалленберг.
При этом он добавил, что Австрия продолжает осуждать действия России на Украине. "Потребуется еще много терпения, мы будем продолжать поддерживать Украину, но действительно ли нужны эти 20 миллиардов евро и как они будут расходоваться, это еще предстоит обсудить", - заключил министр.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформального заседания в Испании глав минобороны стран Евросоюза в среду заявил, что он рассчитывает до конца года согласовать со странами Евросоюза ежегодное выделение до пяти миллиардов евро в год из Европейского фонда мира на военную помощь Украине в течение ближайших четырех лет.
Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Австрия с 2021 года перечислила в Европейский фонд мира 153 миллиона евро. При этом в МИД страны подчеркивали, что эти суммы идут не на вооружение, а на гуманитарную поддержку.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.