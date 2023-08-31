СМИ назвали условие ускоренного вступления Украины в ЕС
Guardian: вступление Украины в ЕС ускорится только при максимальном давлении
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Процесс вступления Украины и Молдавии в ЕС будет ускорен, только если внутри блока будет оказываться "максимальное политическое давление", сообщает газета Guardian со ссылкой на источники.
По словам высокопоставленного европейского дипломата, Украина и Молдавия - наиболее вероятные претенденты на членство. Однако он предупредил, что ничего не будет предпринято для ускорения процесса их вступления в ЕС, пока внутри блока не начнется серьезный "шум".
"Ничего не произойдет, пока не будет максимального политического давления. Зачем странам-членам соглашаться на расширение вопреки статус-кво?" - приводит газета слова источника в Еврокомиссии.
Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.