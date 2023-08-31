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СМИ назвали условие ускоренного вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 31.08.2023
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09:40 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/ukraina-1893317408.html
СМИ назвали условие ускоренного вступления Украины в ЕС
СМИ назвали условие ускоренного вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 31.08.2023
СМИ назвали условие ускоренного вступления Украины в ЕС
Процесс вступления Украины и Молдавии в ЕС будет ускорен, только если внутри блока будет оказываться "максимальное политическое давление", сообщает газета... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T09:40
2023-08-31T09:40
в мире
украина
молдавия
брюссель
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Процесс вступления Украины и Молдавии в ЕС будет ускорен, только если внутри блока будет оказываться "максимальное политическое давление", сообщает газета Guardian со ссылкой на источники. По словам высокопоставленного европейского дипломата, Украина и Молдавия - наиболее вероятные претенденты на членство. Однако он предупредил, что ничего не будет предпринято для ускорения процесса их вступления в ЕС, пока внутри блока не начнется серьезный "шум". "Ничего не произойдет, пока не будет максимального политического давления. Зачем странам-членам соглашаться на расширение вопреки статус-кво?" - приводит газета слова источника в Еврокомиссии. Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.
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в мире, украина, молдавия, брюссель, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Молдавия, Брюссель, Владимир Зеленский, Евросоюз, Еврокомиссия
СМИ назвали условие ускоренного вступления Украины в ЕС

Guardian: вступление Украины в ЕС ускорится только при максимальном давлении

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Процесс вступления Украины и Молдавии в ЕС будет ускорен, только если внутри блока будет оказываться "максимальное политическое давление", сообщает газета Guardian со ссылкой на источники.
По словам высокопоставленного европейского дипломата, Украина и Молдавия - наиболее вероятные претенденты на членство. Однако он предупредил, что ничего не будет предпринято для ускорения процесса их вступления в ЕС, пока внутри блока не начнется серьезный "шум".
"Ничего не произойдет, пока не будет максимального политического давления. Зачем странам-членам соглашаться на расширение вопреки статус-кво?" - приводит газета слова источника в Еврокомиссии.
Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.
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