https://ria.ru/20230831/ugrozy-1893344005.html

В избиркоме Запорожской области сообщили об угрозах в адрес сотрудников

В избиркоме Запорожской области сообщили об угрозах в адрес сотрудников - РИА Новости, 31.08.2023

В избиркоме Запорожской области сообщили об угрозах в адрес сотрудников

Сотрудники избирательных комиссией Запорожской области получают в свой адрес угрозы со стороны киевского режима, сообщила журналистам председатель избирательной РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T11:11

2023-08-31T11:11

2023-08-31T11:15

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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Сотрудники избирательных комиссией Запорожской области получают в свой адрес угрозы со стороны киевского режима, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко. "Хочу отметить что буквально вчера, накануне дня голосования, нашим сотрудникам поступали угрозы с той стороны. Мне хочется пожелать всем членам участковых избирательных комиссий которые не дрогнули, которые сегодня работают, пожелать им успехов. Они у нас молодцы. Они не дрогнули с ситуацией с Каменкой-Днепровской. Несмотря на то, что киевский режим запугивает людей. Не хорошо. Мерзко. Борясь с гражданским населением. Ну я думаю, что у них просто уже нет выхода. Я вам говорю честно и откровенно, что у нас ни один член территориальной избирательной комиссии, ни участковой избирательной комиссии, не дрогнул, и сегодня и завтра мы все выйдем и будем работать. И в этом же зале, как уже сказала, мы обязательно зачитаем итоговый протокол голосования в Запорожской области", - сказала председатель избиркома Запорожской области. Председатель комиссии отметила, что досрочное голосование стартовало в 8 утра. Его проводит 61 участковая избирательная комиссия на всей территории Запорожской области, где было принято решение о проведении такого вида голосования. В основном речь идет о населенных пунктах в районе линии боевого соприкосновения. Всего досрочным голосованием в Запорожской области будет охвачено 375 населенных пунктов и более 200 тысяч избирателей. Досрочное голосование на выборах депутатов заксобрания и органов местного самоуправления в Запорожье началось 31 августа в труднодоступных и близких к линии боевого соприкосновения районах. Его проводят 12 территориальных избирательных комиссий. Избирательной комиссией Запорожской области предприняты все меры безопасности для всех участников избирательного процесса, уточнили в комиссии. Досрочное голосование будет проходить в течение восьми дней, отметили в комиссии.

https://ria.ru/20230831/zaporozhe-1893308895.html

https://ria.ru/20230831/golosovanie-1893312789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, запорожская область, запорожье