https://ria.ru/20230831/ugrozy-1893344005.html
В избиркоме Запорожской области сообщили об угрозах в адрес сотрудников
В избиркоме Запорожской области сообщили об угрозах в адрес сотрудников - РИА Новости, 31.08.2023
В избиркоме Запорожской области сообщили об угрозах в адрес сотрудников
Сотрудники избирательных комиссией Запорожской области получают в свой адрес угрозы со стороны киевского режима, сообщила журналистам председатель избирательной РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T11:11
2023-08-31T11:11
2023-08-31T11:15
общество
запорожская область
запорожье
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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Сотрудники избирательных комиссией Запорожской области получают в свой адрес угрозы со стороны киевского режима, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко. "Хочу отметить что буквально вчера, накануне дня голосования, нашим сотрудникам поступали угрозы с той стороны. Мне хочется пожелать всем членам участковых избирательных комиссий которые не дрогнули, которые сегодня работают, пожелать им успехов. Они у нас молодцы. Они не дрогнули с ситуацией с Каменкой-Днепровской. Несмотря на то, что киевский режим запугивает людей. Не хорошо. Мерзко. Борясь с гражданским населением. Ну я думаю, что у них просто уже нет выхода. Я вам говорю честно и откровенно, что у нас ни один член территориальной избирательной комиссии, ни участковой избирательной комиссии, не дрогнул, и сегодня и завтра мы все выйдем и будем работать. И в этом же зале, как уже сказала, мы обязательно зачитаем итоговый протокол голосования в Запорожской области", - сказала председатель избиркома Запорожской области. Председатель комиссии отметила, что досрочное голосование стартовало в 8 утра. Его проводит 61 участковая избирательная комиссия на всей территории Запорожской области, где было принято решение о проведении такого вида голосования. В основном речь идет о населенных пунктах в районе линии боевого соприкосновения. Всего досрочным голосованием в Запорожской области будет охвачено 375 населенных пунктов и более 200 тысяч избирателей. Досрочное голосование на выборах депутатов заксобрания и органов местного самоуправления в Запорожье началось 31 августа в труднодоступных и близких к линии боевого соприкосновения районах. Его проводят 12 территориальных избирательных комиссий. Избирательной комиссией Запорожской области предприняты все меры безопасности для всех участников избирательного процесса, уточнили в комиссии. Досрочное голосование будет проходить в течение восьми дней, отметили в комиссии.
https://ria.ru/20230831/zaporozhe-1893308895.html
https://ria.ru/20230831/golosovanie-1893312789.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, запорожская область, запорожье
Общество, Запорожская область, Запорожье
В избиркоме Запорожской области сообщили об угрозах в адрес сотрудников
Сотрудникам избиркомов Запорожской области поступают угрозы со стороны Киева
МЕЛИТОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Сотрудники избирательных комиссией Запорожской области получают в свой адрес угрозы со стороны киевского режима, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.
"Хочу отметить что буквально вчера, накануне дня голосования, нашим сотрудникам поступали угрозы с той стороны. Мне хочется пожелать всем членам участковых избирательных комиссий которые не дрогнули, которые сегодня работают, пожелать им успехов. Они у нас молодцы. Они не дрогнули с ситуацией с Каменкой-Днепровской. Несмотря на то, что киевский режим запугивает людей. Не хорошо. Мерзко. Борясь с гражданским населением. Ну я думаю, что у них просто уже нет выхода. Я вам говорю честно и откровенно, что у нас ни один член территориальной избирательной комиссии, ни участковой избирательной комиссии, не дрогнул, и сегодня и завтра мы все выйдем и будем работать. И в этом же зале, как уже сказала, мы обязательно зачитаем итоговый протокол голосования в Запорожской области", - сказала председатель избиркома Запорожской области.
В Запорожской области началось досрочное голосование
Председатель комиссии отметила, что досрочное голосование стартовало в 8 утра. Его проводит 61 участковая избирательная комиссия на всей территории Запорожской области, где было принято решение о проведении такого вида голосования. В основном речь идет о населенных пунктах в районе линии боевого соприкосновения. Всего досрочным голосованием в Запорожской области будет охвачено 375 населенных пунктов и более 200 тысяч избирателей.
Досрочное голосование на выборах депутатов заксобрания и органов местного самоуправления в Запорожье началось 31 августа в труднодоступных и близких к линии боевого соприкосновения районах. Его проводят 12 территориальных избирательных комиссий. Избирательной комиссией Запорожской области предприняты все меры безопасности для всех участников избирательного процесса, уточнили в комиссии. Досрочное голосование будет проходить в течение восьми дней, отметили в комиссии.
На выборах в ДНР началось досрочное голосование