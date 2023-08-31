https://ria.ru/20230831/ucheniya-1893289891.html

Индонезия и США приступают к многосторонним военным учениям

Индонезия и США приступают к многосторонним военным учениям - РИА Новости, 31.08.2023

Индонезия и США приступают к многосторонним военным учениям

Индонезия вместе с Соединенными Штатами и пятью другими странами в четверг начинает военные учения Super Garuda Shield 2023, которые продлятся до 13 сентября,... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T00:48

2023-08-31T00:48

2023-08-31T00:48

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Индонезия вместе с Соединенными Штатами и пятью другими странами в четверг начинает военные учения Super Garuda Shield 2023, которые продлятся до 13 сентября, передает индонезийское агентство ANTARA. По данным издания, военнослужащие из США, Индонезии, Японии, Австралии, Сингапура, Великобритании и Франции примут участие в учениях на нескольких тренировочных площадках в Индонезии с 31 августа по 13 сентября. В число стран-наблюдателей войдут Бруней, Бразилия, Канада, Германия, Индия, Малайзия, Нидерланды, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Филиппины, Южная Корея и Восточный Тимор. "Учения Super Garuda Shield 2023 основываются на огромном успехе прошлогоднего мероприятия", - приводит ANTARA слова Чарльза Флинна, командующего Тихоокеанской армией США. По данным посольства США в Индонезии, около 2100 американских и 1900 индонезийских военнослужащих из различных родов войск примут участие в учениях. Мероприятие будет включать экспертный академический обмен и семинары по профессиональному развитию, моделирование командования, десантные учения, воздушно-десантные операции, учения по захвату аэродрома и совместные полевые тренировки, кульминацией которых станет боевая стрельба. Совместные американо-индонезийские учения Garuda Shield проходят в двустороннем формате ежегодно с 2009 года. В 2022 году Super Garuda Shield впервые проходили в международном формате.

https://ria.ru/20230822/ucheniya-1891415707.html

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индонезия, сша, япония