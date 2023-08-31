https://ria.ru/20230831/ucheniya-1893289891.html
Индонезия и США приступают к многосторонним военным учениям
Индонезия и США приступают к многосторонним военным учениям - РИА Новости, 31.08.2023
Индонезия и США приступают к многосторонним военным учениям
Индонезия вместе с Соединенными Штатами и пятью другими странами в четверг начинает военные учения Super Garuda Shield 2023, которые продлятся до 13 сентября,... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T00:48
2023-08-31T00:48
2023-08-31T00:48
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Индонезия вместе с Соединенными Штатами и пятью другими странами в четверг начинает военные учения Super Garuda Shield 2023, которые продлятся до 13 сентября, передает индонезийское агентство ANTARA. По данным издания, военнослужащие из США, Индонезии, Японии, Австралии, Сингапура, Великобритании и Франции примут участие в учениях на нескольких тренировочных площадках в Индонезии с 31 августа по 13 сентября. В число стран-наблюдателей войдут Бруней, Бразилия, Канада, Германия, Индия, Малайзия, Нидерланды, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Филиппины, Южная Корея и Восточный Тимор. "Учения Super Garuda Shield 2023 основываются на огромном успехе прошлогоднего мероприятия", - приводит ANTARA слова Чарльза Флинна, командующего Тихоокеанской армией США. По данным посольства США в Индонезии, около 2100 американских и 1900 индонезийских военнослужащих из различных родов войск примут участие в учениях. Мероприятие будет включать экспертный академический обмен и семинары по профессиональному развитию, моделирование командования, десантные учения, воздушно-десантные операции, учения по захвату аэродрома и совместные полевые тренировки, кульминацией которых станет боевая стрельба. Совместные американо-индонезийские учения Garuda Shield проходят в двустороннем формате ежегодно с 2009 года. В 2022 году Super Garuda Shield впервые проходили в международном формате.
https://ria.ru/20230822/ucheniya-1891415707.html
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индонезия, сша, япония
Индонезия и США приступают к многосторонним военным учениям
Индонезия и США приступают к многосторонним военным учениям Super Garuda Shield
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Индонезия вместе с Соединенными Штатами и пятью другими странами в четверг начинает военные учения Super Garuda Shield 2023, которые продлятся до 13 сентября, передает индонезийское агентство ANTARA.
По данным издания, военнослужащие из США
, Индонезии, Японии
, Австралии
, Сингапура
, Великобритании
и Франции
примут участие в учениях на нескольких тренировочных площадках в Индонезии с 31 августа по 13 сентября. В число стран-наблюдателей войдут Бруней
, Бразилия
, Канада
, Германия
, Индия
, Малайзия
, Нидерланды
, Новая Зеландия
, Папуа-Новая Гвинея
, Филиппины
, Южная Корея
и Восточный Тимор
.
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"Учения Super Garuda Shield 2023 основываются на огромном успехе прошлогоднего мероприятия", - приводит ANTARA слова Чарльза Флинна, командующего Тихоокеанской армией США.
По данным посольства США в Индонезии, около 2100 американских и 1900 индонезийских военнослужащих из различных родов войск примут участие в учениях. Мероприятие будет включать экспертный академический обмен и семинары по профессиональному развитию, моделирование командования, десантные учения, воздушно-десантные операции, учения по захвату аэродрома и совместные полевые тренировки, кульминацией которых станет боевая стрельба.
Совместные американо-индонезийские учения Garuda Shield проходят в двустороннем формате ежегодно с 2009 года. В 2022 году Super Garuda Shield впервые проходили в международном формате.
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