https://ria.ru/20230831/ubiystvo-1893296872.html
В Приморье завершили расследование громкого дела об убийстве бизнесменов
В Приморье завершили расследование громкого дела об убийстве бизнесменов - РИА Новости, 31.08.2023
В Приморье завершили расследование громкого дела об убийстве бизнесменов
Правоохранители завершили уголовное дело в отношении одного из бывших учредителей крупнейшей в Приморье сети стоматологий Армена Бабакохяна, обвиняемого в... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T03:48
2023-08-31T03:48
2023-08-31T03:48
владивосток
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приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 31 авг – РИА Новости. Правоохранители завершили уголовное дело в отношении одного из бывших учредителей крупнейшей в Приморье сети стоматологий Армена Бабакохяна, обвиняемого в заказе убийств двух бизнесменов в 2000-х годах. Приморский бизнесмен был задержан и арестован в апреле прошлого года по подозрению в заказе убийства совладельца ночного клуба во Владивостоке в 2001 году. Следователи позже заподозрили его в заказе успешного покушения и на соучредителя одного из местных кинотеатров в 2002 году. Источник РИА Новости в силовых структурах Приморья раскрыл, что вероятный заказчик убийств - один из бывших учредителей крупнейшей в Приморье сети стоматологий "Джордж Дентал Групп" Армен Бабакохян. В начале марта его брата Эдуарда – генерального директора группы медицинских клиник George Group в Приморье – задержали по подозрению в передаче взяток в общей сумме 155 тысяч рублей работнику СИЗО. Следствие полагает, что деньги он переводил за передачу брату средств связи и алкоголя. Эдуарда также арестовали. "Следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего организатора двух убийств, совершенных в 2001 и 2002 годах в городе Владивостоке", - сообщает региональное СУСК РФ. Следствие уточняет, что речь идет об организации убийств соучредителей ночного клуба "Наутилус" и компании New Wave Cinema во Владивостоке. По версии СУСК, осенью 2001 года обвиняемый предложил исполнителю за 10 тысяч долларов убить соучредителя ночного клуба "Наутилус" из-за разногласий с последним. Киллер согласился и убил бизнесмена с помощью самодельного радиоуправляемого взрывного устройства. Затем весной 2002 года, по данным следствия, обвиняемый предложил исполнителю за долю в бизнесе убить соучредителя компании New Wave Cinema. Тот закрепил взрывное устройство в подъезде дома жертвы и активировал его. Заказчик передал исполнителю в пользование дорогостоящий автомобиль и 15 тысяч долларов США в качестве расчета за преступление. Также в 2022 году обвиняемый, находясь под стражей в СИЗО в Приморье сообщил своему брату, чтобы тот передал взятку оперуполномоченному отдела этого учреждения за передачу запрещенных средств связи и спиртного. СУСК полагает, что были переданы три взятки на общую сумму свыше 130 тысяч рублей. "Тщательная подготовка допроса исполнителя (убийств), установление с ним психологического контакта, грамотное предъявление информации об имеющихся доказательствах способствовали тому, что исполнитель дал признательные показания и указал на организатора. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору", - отмечают в СУСК. Уголовные дела в отношении исполнителя убийств и посредника ранее направлены в суд.
https://ria.ru/20230727/kriminal-1886408659.html
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владивосток, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Владивосток, Россия, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Приморье завершили расследование громкого дела об убийстве бизнесменов
В Приморье завершили расследование дела Бабакохяна о подрыве двух бизнесменов
ВЛАДИВОСТОК, 31 авг – РИА Новости.
Правоохранители завершили
уголовное дело в отношении одного из бывших учредителей крупнейшей в Приморье сети стоматологий Армена Бабакохяна, обвиняемого в заказе убийств двух бизнесменов в 2000-х годах.
Приморский бизнесмен был задержан и арестован в апреле прошлого года по подозрению в заказе убийства совладельца ночного клуба во Владивостоке
в 2001 году. Следователи позже заподозрили его в заказе успешного покушения и на соучредителя одного из местных кинотеатров в 2002 году. Источник РИА Новости в силовых структурах Приморья раскрыл, что вероятный заказчик убийств - один из бывших учредителей крупнейшей в Приморье сети стоматологий "Джордж Дентал Групп" Армен Бабакохян. В начале марта его брата Эдуарда – генерального директора группы медицинских клиник George Group в Приморье – задержали по подозрению в передаче взяток в общей сумме 155 тысяч рублей работнику СИЗО. Следствие полагает, что деньги он переводил за передачу брату средств связи и алкоголя. Эдуарда также арестовали.
"Следственными органами СУ СК РФ
по Приморскому краю
завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего организатора двух убийств, совершенных в 2001 и 2002 годах в городе Владивостоке", - сообщает региональное СУСК РФ.
Следствие уточняет, что речь идет об организации убийств соучредителей ночного клуба "Наутилус" и компании New Wave Cinema во Владивостоке.
По версии СУСК, осенью 2001 года обвиняемый предложил исполнителю за 10 тысяч долларов убить соучредителя ночного клуба "Наутилус" из-за разногласий с последним. Киллер согласился и убил бизнесмена с помощью самодельного радиоуправляемого взрывного устройства.
Затем весной 2002 года, по данным следствия, обвиняемый предложил исполнителю за долю в бизнесе убить соучредителя компании New Wave Cinema. Тот закрепил взрывное устройство в подъезде дома жертвы и активировал его. Заказчик передал исполнителю в пользование дорогостоящий автомобиль и 15 тысяч долларов США
в качестве расчета за преступление.
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Также в 2022 году обвиняемый, находясь под стражей в СИЗО в Приморье сообщил своему брату, чтобы тот передал взятку оперуполномоченному отдела этого учреждения за передачу запрещенных средств связи и спиртного. СУСК полагает, что были переданы три взятки на общую сумму свыше 130 тысяч рублей.
"Тщательная подготовка допроса исполнителя (убийств), установление с ним психологического контакта, грамотное предъявление информации об имеющихся доказательствах способствовали тому, что исполнитель дал признательные показания и указал на организатора. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору", - отмечают в СУСК.
Уголовные дела в отношении исполнителя убийств и посредника ранее направлены в суд.
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