https://ria.ru/20230831/ubezhische-1893502346.html

Бельгия хочет ограничить прием одиноких мужчин, ищущих убежище

Бельгия хочет ограничить прием одиноких мужчин, ищущих убежище - РИА Новости, 31.08.2023

Бельгия хочет ограничить прием одиноких мужчин, ищущих убежище

Федеральное агентство по приему лиц, ищущих убежище в Бельгии, собирается приостановить прием и размещение одиноких мужчин, чтобы обеспечить достаточно мест для РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T20:04

2023-08-31T20:04

2023-08-31T20:04

в мире

брюссель

бельгия

еврокомиссия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/124421/26/1244212630_0:77:2000:1202_1920x0_80_0_0_fd459107af117fd786573c8077b157c3.jpg

БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Федеральное агентство по приему лиц, ищущих убежище в Бельгии, собирается приостановить прием и размещение одиноких мужчин, чтобы обеспечить достаточно мест для семей с детьми, сообщила госсекретарь по вопросам миграции Николь де Мур в сети X (бывшая Twitter)."Суровая реальность заключается в том, что Федеральное агентство по приему лиц, ищущих убежище, каждый день ведет борьбу за то, чтобы обеспечить места для семей с детьми", - написала де Мур.По ее словам, такие ограничения – вынужденная мера, так как власти ожидают в зимний сезон увеличение потока семей с детьми. На заявление бельгийских властей уже отреагировали в Европейской комиссии. "Это заявление еще будет обсуждаться бельгийским правительством. Необходимо проверить, что именно будет происходить. ЕК свяжется с бельгийскими властями по этому вопросу", - сказала на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анита Хиппер. По ее словам, в Еврокомиссии знают, что в бельгийских центрах по приему соискателей статуса беженца сложилась сложная ситуация. "Мы находимся в контакте с бельгийскими властями и продолжаем их поддерживать", - сказала европейский представитель. При этом она напомнила, что общеевропейские правила обязывают государства-члены ЕС обеспечивать достойные условия для лиц, ищущих убежище. Прошлой зимой в центре Брюсселя появился стихийный палаточный городок с мигрантами, которых бельгийские власти не успевали расселять из-за нехватки мест. Также прибывающие иностранцы размещались в пустующих зданиях в Брюсселе.

https://ria.ru/20221104/zhile-1829275765.html

https://ria.ru/20230719/polsha-1885031455.html

брюссель

бельгия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, брюссель, бельгия, еврокомиссия, евросоюз