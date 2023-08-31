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Тюменская область вошла в десятку регионов-лидеров по росту турпотока - РИА Новости, 31.08.2023
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Тюменская область
 
14:28 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/turpotok-1893396677.html
Тюменская область вошла в десятку регионов-лидеров по росту турпотока
Тюменская область вошла в десятку регионов-лидеров по росту турпотока - РИА Новости, 31.08.2023
Тюменская область вошла в десятку регионов-лидеров по росту турпотока
Тюменская область вошла в топ-10 регионов по приросту туристического потока в летний сезон, за восемь месяцев 2023 года она приняла на 10% больше туристов, чем... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:28
2023-08-31T14:28
тюменская область
новости - туризм
тюменская область
александр моор
отдых в россии
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ТЮМЕНЬ, 31 авг – РИА Новости. Тюменская область вошла в топ-10 регионов по приросту туристического потока в летний сезон, за восемь месяцев 2023 года она приняла на 10% больше туристов, чем с января по август 2022 года, сообщил глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале. &quot;Тюменская область вошла в топ-10 регионов по приросту туристического потока в летний сезон. Это данные Российского союза туриндустрии. Положительная тенденция прослеживается по всему 2023 году. За прошедшие восемь месяцев к нам приехали 2 миллиона человек. Это на 10% больше, чем за тот же период в 2022-м&quot;, – отметил Моор.Губернатор признал, что поездок стало больше в том числе на фоне окончания пандемии, однако важным фактором назвал и системную работу, нацеленную на повышение привлекательности региона для туристов. &quot;И с каждым годом мест для отдыха, для изучения истории, природы в Тюменской области становится все больше. И речь не только о крупных населенных пунктах&quot;, – отметил Моор.
https://ria.ru/20230824/moor-1892082410.html
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новости - туризм, тюменская область, александр моор, отдых в россии
Тюменская область, Новости - Туризм, Тюменская область, Александр Моор, отдых в России

Тюменская область вошла в десятку регионов-лидеров по росту турпотока

© РИА Новости / Александр АндреевСмотровая площадка тобольского кремля
Смотровая площадка тобольского кремля - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Александр Андреев
Смотровая площадка тобольского кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 31 авг – РИА Новости. Тюменская область вошла в топ-10 регионов по приросту туристического потока в летний сезон, за восемь месяцев 2023 года она приняла на 10% больше туристов, чем с января по август 2022 года, сообщил глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале.
«

"Тюменская область вошла в топ-10 регионов по приросту туристического потока в летний сезон. Это данные Российского союза туриндустрии. Положительная тенденция прослеживается по всему 2023 году. За прошедшие восемь месяцев к нам приехали 2 миллиона человек. Это на 10% больше, чем за тот же период в 2022-м", – отметил Моор.

Губернатор признал, что поездок стало больше в том числе на фоне окончания пандемии, однако важным фактором назвал и системную работу, нацеленную на повышение привлекательности региона для туристов.
«

"И с каждым годом мест для отдыха, для изучения истории, природы в Тюменской области становится все больше. И речь не только о крупных населенных пунктах", – отметил Моор.

Губернатор Тюменской области Александр Моор
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24 августа, 19:50
 
Тюменская областьНовости - ТуризмТюменская областьАлександр Мооротдых в России
 
 
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