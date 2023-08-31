https://ria.ru/20230831/turpotok-1893396677.html

Тюменская область вошла в десятку регионов-лидеров по росту турпотока

Тюменская область вошла в десятку регионов-лидеров по росту турпотока - РИА Новости, 31.08.2023

Тюменская область вошла в десятку регионов-лидеров по росту турпотока

Тюменская область вошла в топ-10 регионов по приросту туристического потока в летний сезон, за восемь месяцев 2023 года она приняла на 10% больше туристов, чем... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T14:28

2023-08-31T14:28

2023-08-31T14:28

тюменская область

новости - туризм

тюменская область

александр моор

отдых в россии

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ТЮМЕНЬ, 31 авг – РИА Новости. Тюменская область вошла в топ-10 регионов по приросту туристического потока в летний сезон, за восемь месяцев 2023 года она приняла на 10% больше туристов, чем с января по август 2022 года, сообщил глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале. "Тюменская область вошла в топ-10 регионов по приросту туристического потока в летний сезон. Это данные Российского союза туриндустрии. Положительная тенденция прослеживается по всему 2023 году. За прошедшие восемь месяцев к нам приехали 2 миллиона человек. Это на 10% больше, чем за тот же период в 2022-м", – отметил Моор.Губернатор признал, что поездок стало больше в том числе на фоне окончания пандемии, однако важным фактором назвал и системную работу, нацеленную на повышение привлекательности региона для туристов. "И с каждым годом мест для отдыха, для изучения истории, природы в Тюменской области становится все больше. И речь не только о крупных населенных пунктах", – отметил Моор.

https://ria.ru/20230824/moor-1892082410.html

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, тюменская область, александр моор, отдых в россии