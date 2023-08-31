https://ria.ru/20230831/turpotok-1893396677.html
Тюменская область вошла в десятку регионов-лидеров по росту турпотока
Тюменская область вошла в десятку регионов-лидеров по росту турпотока - РИА Новости, 31.08.2023
Тюменская область вошла в десятку регионов-лидеров по росту турпотока
Тюменская область вошла в топ-10 регионов по приросту туристического потока в летний сезон, за восемь месяцев 2023 года она приняла на 10% больше туристов, чем... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:28
2023-08-31T14:28
2023-08-31T14:28
тюменская область
новости - туризм
тюменская область
александр моор
отдых в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750288681_0:235:2500:1641_1920x0_80_0_0_30bc60e794f5a6bd785ec47e2ec7b732.jpg
ТЮМЕНЬ, 31 авг – РИА Новости. Тюменская область вошла в топ-10 регионов по приросту туристического потока в летний сезон, за восемь месяцев 2023 года она приняла на 10% больше туристов, чем с января по август 2022 года, сообщил глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале. "Тюменская область вошла в топ-10 регионов по приросту туристического потока в летний сезон. Это данные Российского союза туриндустрии. Положительная тенденция прослеживается по всему 2023 году. За прошедшие восемь месяцев к нам приехали 2 миллиона человек. Это на 10% больше, чем за тот же период в 2022-м", – отметил Моор.Губернатор признал, что поездок стало больше в том числе на фоне окончания пандемии, однако важным фактором назвал и системную работу, нацеленную на повышение привлекательности региона для туристов. "И с каждым годом мест для отдыха, для изучения истории, природы в Тюменской области становится все больше. И речь не только о крупных населенных пунктах", – отметил Моор.
https://ria.ru/20230824/moor-1892082410.html
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750288681_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_b8a2a896dfd1b758ec81e23b4f033be7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, тюменская область, александр моор, отдых в россии
Тюменская область, Новости - Туризм, Тюменская область, Александр Моор, отдых в России