https://ria.ru/20230831/turkmeniya-1893302199.html
Россия выразила признательность Туркмении за гумпомощь для приморских детей
Россия выразила признательность Туркмении за гумпомощь для приморских детей - РИА Новости, 31.08.2023
Россия выразила признательность Туркмении за гумпомощь для приморских детей
Российский МИД направил Туркмении благодарственное послание с признательностью за гуманитарную помощь для детей Приморского края, пострадавших от стихийного... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T06:40
2023-08-31T06:40
2023-08-31T06:40
сердар бердымухамедов
туркмения
россия
приморский край
олег кожемяко
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АШХАБАД, 31 авг - РИА Новости. Российский МИД направил Туркмении благодарственное послание с признательностью за гуманитарную помощь для детей Приморского края, пострадавших от стихийного бедствия, сообщает в четверг русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". "В послании подчеркивается, что этот жест доброй воли в духе дружбы и взаимовыручки рассматривается как символ неизменно высокого уровня российско-туркменских отношений, развивающихся на принципах углублённого стратегического партнерства", - говорится в сообщении газеты. Неделю назад президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал распоряжение об отправке в Россию груза гуманитарной помощи, предназначавшегося детям Приморского края, на фоне стихийного бедствия. С начала августа в Приморье не раз проходили мощные ливни, вызывавшие наводнения. В середине месяца регион серьезно пострадал от тайфуна "Ханун" и полярного фронта, тогда подтопило тысячи домов, был введен региональный режим ЧС. Интенсивные ливни снова прошли 23 и 25 августа, вызвав подтопления. Губернатор края Олег Кожемяко заявил 25 августа о введении режима ЧС федерального характера. Южный циклон накрыл Приморье во вторник, осадки продолжились ночью и утром в среду, смещаясь на восток. Обильные дожди снова привели к наводнению.
https://ria.ru/20230612/turkmeniya-1877590827.html
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сердар бердымухамедов , туркмения, россия, приморский край, олег кожемяко
Сердар Бердымухамедов , Туркмения, Россия, Приморский край, Олег Кожемяко
Россия выразила признательность Туркмении за гумпомощь для приморских детей
МИД России направил Туркмении благодарность за гумпомощь для приморских детей