Рейтинг@Mail.ru
Россия выразила признательность Туркмении за гумпомощь для приморских детей - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:40 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/turkmeniya-1893302199.html
Россия выразила признательность Туркмении за гумпомощь для приморских детей
Россия выразила признательность Туркмении за гумпомощь для приморских детей - РИА Новости, 31.08.2023
Россия выразила признательность Туркмении за гумпомощь для приморских детей
Российский МИД направил Туркмении благодарственное послание с признательностью за гуманитарную помощь для детей Приморского края, пострадавших от стихийного... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T06:40
2023-08-31T06:40
сердар бердымухамедов
туркмения
россия
приморский край
олег кожемяко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148782/58/1487825888_433:649:2567:1850_1920x0_80_0_0_190bac77b8d62b1f336d2300fee3652d.jpg
АШХАБАД, 31 авг - РИА Новости. Российский МИД направил Туркмении благодарственное послание с признательностью за гуманитарную помощь для детей Приморского края, пострадавших от стихийного бедствия, сообщает в четверг русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". "В послании подчеркивается, что этот жест доброй воли в духе дружбы и взаимовыручки рассматривается как символ неизменно высокого уровня российско-турк­менских отношений, развивающихся на принципах углублённого стратегического партнерства", - говорится в сообщении газеты. Неделю назад президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал распоряжение об отправке в Россию груза гуманитарной помощи, предназначавшегося детям Приморского края, на фоне стихийного бедствия. С начала августа в Приморье не раз проходили мощные ливни, вызывавшие наводнения. В середине месяца регион серьезно пострадал от тайфуна "Ханун" и полярного фронта, тогда подтопило тысячи домов, был введен региональный режим ЧС. Интенсивные ливни снова прошли 23 и 25 августа, вызвав подтопления. Губернатор края Олег Кожемяко заявил 25 августа о введении режима ЧС федерального характера. Южный циклон накрыл Приморье во вторник, осадки продолжились ночью и утром в среду, смещаясь на восток. Обильные дожди снова привели к наводнению.
https://ria.ru/20230612/turkmeniya-1877590827.html
туркмения
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148782/58/1487825888_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_88e3f76729c0a67e419ba0070b01e626.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сердар бердымухамедов , туркмения, россия, приморский край, олег кожемяко
Сердар Бердымухамедов , Туркмения, Россия, Приморский край, Олег Кожемяко
Россия выразила признательность Туркмении за гумпомощь для приморских детей

МИД России направил Туркмении благодарность за гумпомощь для приморских детей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМонумент "Благополучие" в Ашхабаде
Монумент Благополучие в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Монумент "Благополучие" в Ашхабаде. Архивное фото
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 31 авг - РИА Новости. Российский МИД направил Туркмении благодарственное послание с признательностью за гуманитарную помощь для детей Приморского края, пострадавших от стихийного бедствия, сообщает в четверг русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
«
"В послании подчеркивается, что этот жест доброй воли в духе дружбы и взаимовыручки рассматривается как символ неизменно высокого уровня российско-турк­менских отношений, развивающихся на принципах углублённого стратегического партнерства", - говорится в сообщении газеты.
Неделю назад президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал распоряжение об отправке в Россию груза гуманитарной помощи, предназначавшегося детям Приморского края, на фоне стихийного бедствия.
С начала августа в Приморье не раз проходили мощные ливни, вызывавшие наводнения. В середине месяца регион серьезно пострадал от тайфуна "Ханун" и полярного фронта, тогда подтопило тысячи домов, был введен региональный режим ЧС. Интенсивные ливни снова прошли 23 и 25 августа, вызвав подтопления. Губернатор края Олег Кожемяко заявил 25 августа о введении режима ЧС федерального характера. Южный циклон накрыл Приморье во вторник, осадки продолжились ночью и утром в среду, смещаясь на восток. Обильные дожди снова привели к наводнению.
Ашхабад - столица Туркменистана - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Посол России в Туркмении отметил большое значение партнерства с Ашхабадом
12 июня, 07:50
 
Сердар БердымухамедовТуркменияРоссияПриморский крайОлег Кожемяко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала