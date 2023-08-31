https://ria.ru/20230831/turkmeniya-1893302199.html

Россия выразила признательность Туркмении за гумпомощь для приморских детей

Россия выразила признательность Туркмении за гумпомощь для приморских детей - РИА Новости, 31.08.2023

Россия выразила признательность Туркмении за гумпомощь для приморских детей

Российский МИД направил Туркмении благодарственное послание с признательностью за гуманитарную помощь для детей Приморского края, пострадавших от стихийного... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T06:40

2023-08-31T06:40

2023-08-31T06:40

сердар бердымухамедов

туркмения

россия

приморский край

олег кожемяко

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АШХАБАД, 31 авг - РИА Новости. Российский МИД направил Туркмении благодарственное послание с признательностью за гуманитарную помощь для детей Приморского края, пострадавших от стихийного бедствия, сообщает в четверг русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". "В послании подчеркивается, что этот жест доброй воли в духе дружбы и взаимовыручки рассматривается как символ неизменно высокого уровня российско-турк­менских отношений, развивающихся на принципах углублённого стратегического партнерства", - говорится в сообщении газеты. Неделю назад президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал распоряжение об отправке в Россию груза гуманитарной помощи, предназначавшегося детям Приморского края, на фоне стихийного бедствия. С начала августа в Приморье не раз проходили мощные ливни, вызывавшие наводнения. В середине месяца регион серьезно пострадал от тайфуна "Ханун" и полярного фронта, тогда подтопило тысячи домов, был введен региональный режим ЧС. Интенсивные ливни снова прошли 23 и 25 августа, вызвав подтопления. Губернатор края Олег Кожемяко заявил 25 августа о введении режима ЧС федерального характера. Южный циклон накрыл Приморье во вторник, осадки продолжились ночью и утром в среду, смещаясь на восток. Обильные дожди снова привели к наводнению.

https://ria.ru/20230612/turkmeniya-1877590827.html

туркмения

россия

приморский край

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сердар бердымухамедов , туркмения, россия, приморский край, олег кожемяко