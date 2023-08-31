https://ria.ru/20230831/tselostnost-1893491159.html

Сербия уважает территориальную целостность Украины, заявил Вучич

Сербия уважает территориальную целостность Украины, заявил Вучич - РИА Новости, 31.08.2023

Сербия уважает территориальную целостность Украины, заявил Вучич

Сербия уважает территориальную целостность Украины и продолжит это делать в дальнейшем, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T19:03

2023-08-31T19:03

2023-08-31T19:04

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БЕЛГРАД, 31 авг - РИА Новости. Сербия уважает территориальную целостность Украины и продолжит это делать в дальнейшем, заявил сербский президент Александр Вучич. Глава сербского государства в четверг принял посла Украины Владимира Толкача. "Искренний и открытый разговор с послом Толкачом о двустороннем сотрудничестве, развитии всеобъемлющих отношений наших стран, региональных и мировых вопросах и ситуации на Украине. Я еще раз повторил позицию Сербии по вопросу нерушимости границ и соблюдении Устава ООН, отметив, что уважаем территориальную целостность Украины и продолжим это делать в будущем", - написал Вучич в соцсетях и приложил фото рукопожатия с украинским послом. Премьер Сербии Ана Бранбич сообщила накануне об отправки на Украину 14 грузовиков гуманитарной помощи для жителей пострадавших от разрушения Каховской ГЭС районов. В составе партии груза - вода, фильтры для воды, одеяла и лекарства для мирных жителей. Сербский президент 21 августа встретился на полях саммита в Афинах с Владимиром Зеленским, состоявшийся разговор назвал "искренним, открытым, дружеским, конструктивным" и выразил уверенность, что Белград успешно продолжит сотрудничество со страной, которая "никогда ничего не сделала против Сербии". Ранее он предположил, что признание Украиной независимости самопровозглашенной республики Косово, о возможности которого говорили представители украинского парламента, "стало бы большим ударом для Сербии". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и затоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.

https://radiosputnik.ria.ru/20230831/territorii-1893412505.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230828/ukraina-1892773279.html

https://ria.ru/20230824/briks-1891955622.html

https://ria.ru/20230820/ukraina-1891106470.html

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в мире, украина, александр вучич, оон, россия, сербия, владимир путин, владимир зеленский