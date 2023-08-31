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Сербия уважает территориальную целостность Украины, заявил Вучич - РИА Новости, 31.08.2023
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19:03 31.08.2023 (обновлено: 19:04 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/tselostnost-1893491159.html
Сербия уважает территориальную целостность Украины, заявил Вучич
Сербия уважает территориальную целостность Украины, заявил Вучич - РИА Новости, 31.08.2023
Сербия уважает территориальную целостность Украины, заявил Вучич
Сербия уважает территориальную целостность Украины и продолжит это делать в дальнейшем, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T19:03
2023-08-31T19:04
в мире
украина
александр вучич
оон
россия
сербия
владимир путин
владимир зеленский
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БЕЛГРАД, 31 авг - РИА Новости. Сербия уважает территориальную целостность Украины и продолжит это делать в дальнейшем, заявил сербский президент Александр Вучич. Глава сербского государства в четверг принял посла Украины Владимира Толкача. "Искренний и открытый разговор с послом Толкачом о двустороннем сотрудничестве, развитии всеобъемлющих отношений наших стран, региональных и мировых вопросах и ситуации на Украине. Я еще раз повторил позицию Сербии по вопросу нерушимости границ и соблюдении Устава ООН, отметив, что уважаем территориальную целостность Украины и продолжим это делать в будущем", - написал Вучич в соцсетях и приложил фото рукопожатия с украинским послом. Премьер Сербии Ана Бранбич сообщила накануне об отправки на Украину 14 грузовиков гуманитарной помощи для жителей пострадавших от разрушения Каховской ГЭС районов. В составе партии груза - вода, фильтры для воды, одеяла и лекарства для мирных жителей. Сербский президент 21 августа встретился на полях саммита в Афинах с Владимиром Зеленским, состоявшийся разговор назвал "искренним, открытым, дружеским, конструктивным" и выразил уверенность, что Белград успешно продолжит сотрудничество со страной, которая "никогда ничего не сделала против Сербии". Ранее он предположил, что признание Украиной независимости самопровозглашенной республики Косово, о возможности которого говорили представители украинского парламента, "стало бы большим ударом для Сербии". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и затоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.
https://radiosputnik.ria.ru/20230831/territorii-1893412505.html
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в мире, украина, александр вучич, оон, россия, сербия, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Украина, Александр Вучич, ООН, Россия, Сербия, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Сербия уважает территориальную целостность Украины, заявил Вучич

Вучич: Сербия уважает территориальную целостность Украины и продолжит это делать

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 31 авг - РИА Новости. Сербия уважает территориальную целостность Украины и продолжит это делать в дальнейшем, заявил сербский президент Александр Вучич.
Глава сербского государства в четверг принял посла Украины Владимира Толкача.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
СМИ: Украине придется отказаться от части территорий ради мира с Россией
16:13
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"Искренний и открытый разговор с послом Толкачом о двустороннем сотрудничестве, развитии всеобъемлющих отношений наших стран, региональных и мировых вопросах и ситуации на Украине. Я еще раз повторил позицию Сербии по вопросу нерушимости границ и соблюдении Устава ООН, отметив, что уважаем территориальную целостность Украины и продолжим это делать в будущем", - написал Вучич в соцсетях и приложил фото рукопожатия с украинским послом.
Премьер Сербии Ана Бранбич сообщила накануне об отправки на Украину 14 грузовиков гуманитарной помощи для жителей пострадавших от разрушения Каховской ГЭС районов. В составе партии груза - вода, фильтры для воды, одеяла и лекарства для мирных жителей.
Сербский президент 21 августа встретился на полях саммита в Афинах с Владимиром Зеленским, состоявшийся разговор назвал "искренним, открытым, дружеским, конструктивным" и выразил уверенность, что Белград успешно продолжит сотрудничество со страной, которая "никогда ничего не сделала против Сербии".
Ранее он предположил, что признание Украиной независимости самопровозглашенной республики Косово, о возможности которого говорили представители украинского парламента, "стало бы большим ударом для Сербии".
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
В Киеве назвали шесть стран, которые готовы "откусить" территории Украины
28 августа, 19:39
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Посетители в конференц-центре Sandton Convention Centre в Йоханнесбурге, где пройдет XV саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Страны БРИКС поддержали суверенитет и целостность Сирии
24 августа, 13:02
В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и затоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
В США Украине сообщили страшную новость о потерянных территориях
20 августа, 12:13
 
В миреУкраинаАлександр ВучичООНРоссияСербияВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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