https://ria.ru/20230831/trebovaniya-1893438068.html
МИД Франции подтвердил, что не признает требований мятежников в Нигере
МИД Франции подтвердил, что не признает требований мятежников в Нигере - РИА Новости, 31.08.2023
МИД Франции подтвердил, что не признает требований мятежников в Нигере
В МИД Франции подтвердили, что не признают требования мятежников в Нигере вывести французские войска с территории страны до 3 сентября. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T16:53
2023-08-31T16:53
2023-08-31T16:53
в мире
нигер
франция
переворот в нигере — 2023
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ПАРИЖ, 31 авг – РИА Новости. В МИД Франции подтвердили, что не признают требования мятежников в Нигере вывести французские войска с территории страны до 3 сентября. На просьбу СМИ прокомментировать соответствующее требование, выдвинутое военными в Нигере, в МИД дали отсылку к предыдущим коммюнике ведомства, в которых неоднократно указывалось на то, что Париж признает лишь требования легитимных властей Нигера. То же относится и к расторжению военных соглашений с Францией, о чем заявили военные в Нигере. "Французские военные, находящиеся в Нигере, как и все остальные, присутствуют там по просьбе законных властей страны, на основе соглашений, подписанных с легитимными властями страны, с целью оказывать помощь в борьбе с терроризмом… Военные соглашения были заключены c легитимными властями Нигера, только их мы признаем", - сообщал ранее французский МИД. Также в МИД заявили, что у мятежников "нет права" требовать отъезда посла республики в Нигере, отметив, что "постоянно оценивают безопасность и условия для работы своего посольства" в Ниамее, сообщило агентство Рейтер. Накануне арабский телеканал Sky News Arabia сообщил, что сформированный совершившими переворот в Нигере военными "Национальный совет по защите отечества" потребовал полного вывода французских войск из страны до 3 сентября. Он также объявил об отмене всех соглашений с Францией в области безопасности и по военным вопросам. Позже Нигерское агентство печати (ANP) со ссылкой на МИД Нигера сообщило, что посол Франции в стране Сильвен Итте больше не пользуется дипломатическим иммунитетом, а полиции поручено приступить к его высылке. На прошлой неделе МИД Нигера принял решение лишить агремана посла Франции в стране и попросить его покинуть Нигер в течение 48 часов. Посол отказывается уезжать и встречаться с новыми властями страны, считая переворот и требования мятежников незаконными. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных.
https://ria.ru/20230831/afrika-1893239819.html
https://ria.ru/20230801/afrika-1887485153.html
https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, франция, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Франция, Переворот в Нигере — 2023
МИД Франции подтвердил, что не признает требований мятежников в Нигере
Париж подтвердил, что не признает требований мятежников в Ниамее о выводе войск
ПАРИЖ, 31 авг – РИА Новости.
В МИД Франции подтвердили
, что не признают требования мятежников в Нигере вывести французские войска с территории страны до 3 сентября.
На просьбу СМИ прокомментировать соответствующее требование, выдвинутое военными в Нигере, в МИД дали отсылку к предыдущим коммюнике ведомства, в которых неоднократно указывалось на то, что Париж
признает лишь требования легитимных властей Нигера.
То же относится и к расторжению военных соглашений с Францией, о чем заявили военные в Нигере.
"Французские военные, находящиеся в Нигере, как и все остальные, присутствуют там по просьбе законных властей страны, на основе соглашений, подписанных с легитимными властями страны, с целью оказывать помощь в борьбе с терроризмом… Военные соглашения были заключены c легитимными властями Нигера, только их мы признаем", - сообщал ранее французский МИД.
Африка стала могильщиком Европы
Также в МИД заявили, что у мятежников "нет права" требовать отъезда посла республики в Нигере, отметив, что "постоянно оценивают безопасность и условия для работы своего посольства" в Ниамее
, сообщило агентство Рейтер.
Накануне арабский телеканал Sky News Arabia сообщил, что сформированный совершившими переворот в Нигере военными "Национальный совет по защите отечества" потребовал полного вывода французских войск из страны до 3 сентября. Он также объявил об отмене всех соглашений с Францией в области безопасности и по военным вопросам.
Позже Нигерское агентство печати (ANP) со ссылкой на МИД Нигера сообщило, что посол Франции в стране Сильвен Итте больше не пользуется дипломатическим иммунитетом, а полиции поручено приступить к его высылке. На прошлой неделе МИД Нигера принял решение лишить агремана посла Франции в стране и попросить его покинуть Нигер в течение 48 часов. Посол отказывается уезжать и встречаться с новыми властями страны, считая переворот и требования мятежников незаконными.
На грани катастрофы: Франция теряет уран из Нигера
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума
и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже
(Нигерия
) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле
. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде
на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных.
Макрон хочет вернуть Нигер чужими руками