https://ria.ru/20230831/tatarstan-1893393491.html
Опыт Татарстана по строительству школ тиражируют на другие регионы
Опыт Татарстана по строительству школ тиражируют на другие регионы - РИА Новости, 31.08.2023
Опыт Татарстана по строительству школ тиражируют на другие регионы
Опыт Татарстана по строительству школ и детских садов будет тиражирован на другие регионы России, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:13
2023-08-31T14:13
2023-08-31T14:43
общество
россия
сергей кравцов
рустам минниханов
республика татарстан
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КАЗАНЬ, 31 авг – РИА Новости. Опыт Татарстана по строительству школ и детских садов будет тиражирован на другие регионы России, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В четверг в Татарстане в режиме видеоконференцсвязи были введены в эксплуатацию 11 новых школ, в том числе три школы были построены по концессии компанией "ПроШкола" (входит в группу ВЭБ.РФ). "Мы сейчас готовим новый национальный проект "Образование". Я впервые об этом скажу, небольшой секрет открою: мы хотим опыт управления системой образования, в том числе организации строительства и школ, и детских садов, инфраструктуры - взять опыт Республики Татарстан и транслировать на все регионы страны", - сказал Кравцов в ходе запуска школ по видеоконференцсвязи. По словам главы Минпросвещения, Татарстан - лидер в системе образования страны, поэтому опыт республики, где нужный результат достигается в кратчайшие сроки и без сбоев, очень важен. Кравцов напомнил, что в целом в РФ завтра будет открыто 160 новых школ, 28 школ примерно на 25 тысяч мест было построено в 2019-2022 годах в Татарстане в рамках национального проекта "Образование". "Это ежегодно от 6 до 8 новых школ… Такого объема строительства новых школ, детских садов не было никогда. То, что происходит, - это важнейшее движение вперед", - отметил он. "Благодаря национальным проектам и федеральным программам, средствам республики к новому учебному году построено 11 объектов образования на общую сумму более 17 миллиардов рублей", - доложил глава Татарстана Рустам Минниханов. Кроме того, по его словам, ремонт и переоснащение проведены еще в 139 школах на сумму 5,7 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230829/kazan-1892961639.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кравцов, рустам минниханов
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Рустам Минниханов, Республика Татарстан
Опыт Татарстана по строительству школ тиражируют на другие регионы
Минпросвещения: на регионы тиражируют опыт Татарстана по строительству школ
КАЗАНЬ, 31 авг – РИА Новости. Опыт Татарстана по строительству школ и детских садов будет тиражирован на другие регионы России, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
В четверг в Татарстане в режиме видеоконференцсвязи были введены в эксплуатацию 11 новых школ, в том числе три школы были построены по концессии компанией "ПроШкола" (входит в группу ВЭБ.РФ).
«
"Мы сейчас готовим новый национальный проект "Образование". Я впервые об этом скажу, небольшой секрет открою: мы хотим опыт управления системой образования, в том числе организации строительства и школ, и детских садов, инфраструктуры - взять опыт Республики Татарстан
и транслировать на все регионы страны", - сказал Кравцов в ходе запуска школ по видеоконференцсвязи.
По словам главы Минпросвещения, Татарстан - лидер в системе образования страны, поэтому опыт республики, где нужный результат достигается в кратчайшие сроки и без сбоев, очень важен.
Кравцов напомнил, что в целом в РФ завтра будет открыто 160 новых школ, 28 школ примерно на 25 тысяч мест было построено в 2019-2022 годах в Татарстане в рамках национального проекта "Образование". "Это ежегодно от 6 до 8 новых школ… Такого объема строительства новых школ, детских садов не было никогда. То, что происходит, - это важнейшее движение вперед", - отметил он.
«
"Благодаря национальным проектам и федеральным программам, средствам республики к новому учебному году построено 11 объектов образования на общую сумму более 17 миллиардов рублей", - доложил глава Татарстана Рустам Минниханов
. Кроме того, по его словам, ремонт и переоснащение проведены еще в 139 школах на сумму 5,7 миллиарда рублей.
Минниханов: Казань готова стать хабом для международных молодежных проектов