https://ria.ru/20230831/tatarstan-1893393491.html

Опыт Татарстана по строительству школ тиражируют на другие регионы

Опыт Татарстана по строительству школ тиражируют на другие регионы - РИА Новости, 31.08.2023

Опыт Татарстана по строительству школ тиражируют на другие регионы

Опыт Татарстана по строительству школ и детских садов будет тиражирован на другие регионы России, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T14:13

2023-08-31T14:13

2023-08-31T14:43

общество

россия

сергей кравцов

рустам минниханов

республика татарстан

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КАЗАНЬ, 31 авг – РИА Новости. Опыт Татарстана по строительству школ и детских садов будет тиражирован на другие регионы России, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В четверг в Татарстане в режиме видеоконференцсвязи были введены в эксплуатацию 11 новых школ, в том числе три школы были построены по концессии компанией "ПроШкола" (входит в группу ВЭБ.РФ). "Мы сейчас готовим новый национальный проект "Образование". Я впервые об этом скажу, небольшой секрет открою: мы хотим опыт управления системой образования, в том числе организации строительства и школ, и детских садов, инфраструктуры - взять опыт Республики Татарстан и транслировать на все регионы страны", - сказал Кравцов в ходе запуска школ по видеоконференцсвязи. По словам главы Минпросвещения, Татарстан - лидер в системе образования страны, поэтому опыт республики, где нужный результат достигается в кратчайшие сроки и без сбоев, очень важен. Кравцов напомнил, что в целом в РФ завтра будет открыто 160 новых школ, 28 школ примерно на 25 тысяч мест было построено в 2019-2022 годах в Татарстане в рамках национального проекта "Образование". "Это ежегодно от 6 до 8 новых школ… Такого объема строительства новых школ, детских садов не было никогда. То, что происходит, - это важнейшее движение вперед", - отметил он. "Благодаря национальным проектам и федеральным программам, средствам республики к новому учебному году построено 11 объектов образования на общую сумму более 17 миллиардов рублей", - доложил глава Татарстана Рустам Минниханов. Кроме того, по его словам, ремонт и переоснащение проведены еще в 139 школах на сумму 5,7 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230829/kazan-1892961639.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, сергей кравцов, рустам минниханов