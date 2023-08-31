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Муфтии поддержали идею Кадырова о запрете пышных свадеб - РИА Новости, 31.08.2023
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Религия
 
15:30 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/svadby-1893416892.html
Муфтии поддержали идею Кадырова о запрете пышных свадеб
Муфтии поддержали идею Кадырова о запрете пышных свадеб - РИА Новости, 31.08.2023
Муфтии поддержали идею Кадырова о запрете пышных свадеб
Проведение пышных свадебных торжеств влечет за собой огромные траты и не соответствует нормам ислама, расточительство считается большим грехом, рассказали РИА... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T15:30
2023-08-31T15:30
религия
северный кавказ
россия
самарская область
рамзан кадыров
рушан аббясов
исмаил бердиев
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Проведение пышных свадебных торжеств влечет за собой огромные траты и не соответствует нормам ислама, расточительство считается большим грехом, рассказали РИА Новости руководители мусульманских организаций России, поддержавшие главу Чечни Рамзана Кадырова, который раскритиковал проведение свадебных церемоний с излишествами. Ранее Духовное управление мусульман Чеченской Республики по поручению Кадырова утвердило "Обязательные нормы при проведении свадебных торжеств" на территории региона, запрещающие любые излишества, не соответствующие ни исламу, ни чеченским адатам. Кадыров ранее заявлял, что в чеченском обществе за последние годы "вводятся совершенно абсурдные правила" при проведении свадеб, "в корне противоречащие религии и национальным обычаям". Он поручил представителям духовенства разработать комплекс мер, способствующих разрешению этой проблемы. "Согласно нормам ислама, важным условием бракосочетания является махр - свадебный подарок жениха невесте, о размере которого супруги договариваются самостоятельно. Это могут быть золотые украшения, деньги, имущество и так далее. Важно отметить, что махр принадлежит жене и остается у нее даже в случае развода. Чем меньше препятствий, в том числе и финансовых, создается перед молодоженами для заключения брака, тем лучше", - рассказал РИА Новости первый зампред Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов. По его словам, в исламском праве есть понятие исраф - расточительство. "Исраф является грехом, поэтому важно во всех сферах жизни, в том числе и в таком ответственном деле как бракосочетание, подходить к затратам разумно, и уж тем более не брать кредиты и займы для организации свадьбы", - считает Аббясов. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев подчеркнул, что торжества, в том числе свадебные, не должны вызывать зависть. "Пышные свадьбы толкают людей брать кредиты, которые потом всей родней нужно закрывать с бешеными процентами. Спрашивается: зачем? К чему дарить бриллианты, шубы и дорогие машины, если все это закредитовано? Рамзан Кадыров абсолютно прав – надо возвращаться к своим корням и быть скромнее", - добавил Бердиев. Имам казанской мечети "Гаиля" Рустем Хайруллин отметил, что в республике свадьбы проходят поскромнее, чем на Северном Кавказе. "В период СВО я бы посоветовал не проводить пышные торжества. Говорю не только о свадьбах, а еще о юбилеях, памятных датах. Все же надо быть чуть-чуть поскромнее", - сказал Хайруллин. Советник муфтия Духовного управления мусульман Самарской области в составе Центрального духовного управления мусульман Ильяс Яруллин сообщил, что мусульманская религия учит скромности, а каноны веры необходимо строго соблюдать. "К свадьбе надо готовится заранее и лучше, если это будет торжество, но в допустимых рамках: без мерседесов и страз с увесистыми бриллиантами напоказ", - сказал он, отметив, что, в принципе, не против дорогих подарков, если родители молодых – состоятельные люди. "Это их (родителей) выбор. Но в большинстве свадеб в небогатых семьях многие стремятся как-то выразить себя, берут деньги в кредит или в долг, а потом долго расплачиваются и мучаются этим обстоятельством. Лучше провести небольшой никах (бракосочетание) в кругу родителей, близких и знакомых и не позволить себя загонять в ненужную кабалу", - считает Яруллин.
https://ria.ru/20230816/svadba-1890512120.html
https://ria.ru/20230425/svadba-1867483649.html
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северный кавказ, россия, самарская область, рамзан кадыров, рушан аббясов, исмаил бердиев, чеченская республика (чечня)
Религия, Северный Кавказ, Россия, Самарская область, Рамзан Кадыров, Рушан Аббясов, Исмаил Бердиев, Чеченская республика (Чечня)
Муфтии поддержали идею Кадырова о запрете пышных свадеб

Муфтии: пышные свадьбы не соответствуют нормам ислама, расточительство — грех

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка проходит мимо магазина свадебных платьев в Грозном
Девушка проходит мимо магазина свадебных платьев в Грозном - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Девушка проходит мимо магазина свадебных платьев в Грозном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Проведение пышных свадебных торжеств влечет за собой огромные траты и не соответствует нормам ислама, расточительство считается большим грехом, рассказали РИА Новости руководители мусульманских организаций России, поддержавшие главу Чечни Рамзана Кадырова, который раскритиковал проведение свадебных церемоний с излишествами.
Ранее Духовное управление мусульман Чеченской Республики по поручению Кадырова утвердило "Обязательные нормы при проведении свадебных торжеств" на территории региона, запрещающие любые излишества, не соответствующие ни исламу, ни чеченским адатам. Кадыров ранее заявлял, что в чеченском обществе за последние годы "вводятся совершенно абсурдные правила" при проведении свадеб, "в корне противоречащие религии и национальным обычаям". Он поручил представителям духовенства разработать комплекс мер, способствующих разрешению этой проблемы.
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«
"Согласно нормам ислама, важным условием бракосочетания является махр - свадебный подарок жениха невесте, о размере которого супруги договариваются самостоятельно. Это могут быть золотые украшения, деньги, имущество и так далее. Важно отметить, что махр принадлежит жене и остается у нее даже в случае развода. Чем меньше препятствий, в том числе и финансовых, создается перед молодоженами для заключения брака, тем лучше", - рассказал РИА Новости первый зампред Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов.
По его словам, в исламском праве есть понятие исраф - расточительство. "Исраф является грехом, поэтому важно во всех сферах жизни, в том числе и в таком ответственном деле как бракосочетание, подходить к затратам разумно, и уж тем более не брать кредиты и займы для организации свадьбы", - считает Аббясов.
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев подчеркнул, что торжества, в том числе свадебные, не должны вызывать зависть. "Пышные свадьбы толкают людей брать кредиты, которые потом всей родней нужно закрывать с бешеными процентами. Спрашивается: зачем? К чему дарить бриллианты, шубы и дорогие машины, если все это закредитовано? Рамзан Кадыров абсолютно прав – надо возвращаться к своим корням и быть скромнее", - добавил Бердиев.
Имам казанской мечети "Гаиля" Рустем Хайруллин отметил, что в республике свадьбы проходят поскромнее, чем на Северном Кавказе. "В период СВО я бы посоветовал не проводить пышные торжества. Говорю не только о свадьбах, а еще о юбилеях, памятных датах. Все же надо быть чуть-чуть поскромнее", - сказал Хайруллин.
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«
"К свадьбе надо готовится заранее и лучше, если это будет торжество, но в допустимых рамках: без мерседесов и страз с увесистыми бриллиантами напоказ", - сказал он, отметив, что, в принципе, не против дорогих подарков, если родители молодых – состоятельные люди.
«
"Это их (родителей) выбор. Но в большинстве свадеб в небогатых семьях многие стремятся как-то выразить себя, берут деньги в кредит или в долг, а потом долго расплачиваются и мучаются этим обстоятельством. Лучше провести небольшой никах (бракосочетание) в кругу родителей, близких и знакомых и не позволить себя загонять в ненужную кабалу", - считает Яруллин.
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