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Суд вынес приговор военному ВСУ Заецу за преступления против мирных граждан - РИА Новости, 31.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:56 31.08.2023 (обновлено: 13:10 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/sud-1893367925.html
Суд вынес приговор военному ВСУ Заецу за преступления против мирных граждан
Суд вынес приговор военному ВСУ Заецу за преступления против мирных граждан - РИА Новости, 31.08.2023
Суд вынес приговор военному ВСУ Заецу за преступления против мирных граждан
Суд в ЛНР приговорил военнослужащего ВСУ Дениса Заеца к 15 годам тюрьмы строгого режима за совершение преступлений против мирного населения Северодонецка,... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T12:56
2023-08-31T13:10
специальная военная операция на украине
северодонецк
луганская народная республика
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Суд в ЛНР приговорил военнослужащего ВСУ Дениса Заеца к 15 годам тюрьмы строгого режима за совершение преступлений против мирного населения Северодонецка, сообщается в телеграм-канале СК РФ. "Заец признан виновным в совершении преступлений: жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом... Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.", - говорится в сообщении. По данным следствия и суда, второго мая 2022 года Заец прибыл в город Северодонецк, где занимался подготовкой оборонительных сооружений, а также нес службу на наблюдательном пункте. Позднее, 18 мая 2022 года обвиняемый получил от командира роты приказ покинуть позицию и отступить вглубь города. Зная, что на территории города находится лишь мирное население, при помощи ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 выстрелил в направлении жилого дома. В результате взрывов и разлета осколков гранат были нанесены наружные повреждения одной из квартир. Как уточняется, по результатам экспертизы подтвердился размер материального ущерба. Заец полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
https://ria.ru/20230822/prigovor-1891461471.html
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северодонецк, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Северодонецк, Луганская Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Суд вынес приговор военному ВСУ Заецу за преступления против мирных граждан

Суд приговорил военного ВСУ Заеца к 15 годам за преступления против граждан

© СК РФВоеннослужащий ВСУ Денис Заец, виновный в совершении преступлений против мирного населения Северодонецка. Кадр видео
Военнослужащий ВСУ Денис Заец, виновный в совершении преступлений против мирного населения Северодонецка. Кадр видео
© СК РФ
Военнослужащий ВСУ Денис Заец, виновный в совершении преступлений против мирного населения Северодонецка. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Суд в ЛНР приговорил военнослужащего ВСУ Дениса Заеца к 15 годам тюрьмы строгого режима за совершение преступлений против мирного населения Северодонецка, сообщается в телеграм-канале СК РФ.
"Заец признан виновным в совершении преступлений: жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом... Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.", - говорится в сообщении.
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По данным следствия и суда, второго мая 2022 года Заец прибыл в город Северодонецк, где занимался подготовкой оборонительных сооружений, а также нес службу на наблюдательном пункте.
Позднее, 18 мая 2022 года обвиняемый получил от командира роты приказ покинуть позицию и отступить вглубь города. Зная, что на территории города находится лишь мирное население, при помощи ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 выстрелил в направлении жилого дома. В результате взрывов и разлета осколков гранат были нанесены наружные повреждения одной из квартир.
Как уточняется, по результатам экспертизы подтвердился размер материального ущерба. Заец полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
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Специальная военная операция на УкраинеСеверодонецкЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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