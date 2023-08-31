https://ria.ru/20230831/sud-1893367925.html
Суд вынес приговор военному ВСУ Заецу за преступления против мирных граждан
Суд вынес приговор военному ВСУ Заецу за преступления против мирных граждан - РИА Новости, 31.08.2023
Суд вынес приговор военному ВСУ Заецу за преступления против мирных граждан
Суд в ЛНР приговорил военнослужащего ВСУ Дениса Заеца к 15 годам тюрьмы строгого режима за совершение преступлений против мирного населения Северодонецка,... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T12:56
2023-08-31T12:56
2023-08-31T13:10
специальная военная операция на украине
северодонецк
луганская народная республика
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Суд в ЛНР приговорил военнослужащего ВСУ Дениса Заеца к 15 годам тюрьмы строгого режима за совершение преступлений против мирного населения Северодонецка, сообщается в телеграм-канале СК РФ. "Заец признан виновным в совершении преступлений: жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом... Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.", - говорится в сообщении. По данным следствия и суда, второго мая 2022 года Заец прибыл в город Северодонецк, где занимался подготовкой оборонительных сооружений, а также нес службу на наблюдательном пункте. Позднее, 18 мая 2022 года обвиняемый получил от командира роты приказ покинуть позицию и отступить вглубь города. Зная, что на территории города находится лишь мирное население, при помощи ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 выстрелил в направлении жилого дома. В результате взрывов и разлета осколков гранат были нанесены наружные повреждения одной из квартир. Как уточняется, по результатам экспертизы подтвердился размер материального ущерба. Заец полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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северодонецк, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
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Суд вынес приговор военному ВСУ Заецу за преступления против мирных граждан
Суд приговорил военного ВСУ Заеца к 15 годам за преступления против граждан
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.
Суд в ЛНР приговорил военнослужащего ВСУ Дениса Заеца к 15 годам тюрьмы строгого режима за совершение преступлений против мирного населения Северодонецка, сообщается в телеграм-канале
СК РФ.
"Заец признан виновным в совершении преступлений: жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом... Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.", - говорится в сообщении.
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По данным следствия и суда, второго мая 2022 года Заец прибыл в город Северодонецк, где занимался подготовкой оборонительных сооружений, а также нес службу на наблюдательном пункте.
Позднее, 18 мая 2022 года обвиняемый получил от командира роты приказ покинуть позицию и отступить вглубь города. Зная, что на территории города находится лишь мирное население, при помощи ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 выстрелил в направлении жилого дома. В результате взрывов и разлета осколков гранат были нанесены наружные повреждения одной из квартир.
Как уточняется, по результатам экспертизы подтвердился размер материального ущерба. Заец полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
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