https://ria.ru/20230831/sud-1893367925.html

Суд вынес приговор военному ВСУ Заецу за преступления против мирных граждан

Суд вынес приговор военному ВСУ Заецу за преступления против мирных граждан - РИА Новости, 31.08.2023

Суд вынес приговор военному ВСУ Заецу за преступления против мирных граждан

Суд в ЛНР приговорил военнослужащего ВСУ Дениса Заеца к 15 годам тюрьмы строгого режима за совершение преступлений против мирного населения Северодонецка,... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T12:56

2023-08-31T12:56

2023-08-31T13:10

специальная военная операция на украине

северодонецк

луганская народная республика

россия

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Суд в ЛНР приговорил военнослужащего ВСУ Дениса Заеца к 15 годам тюрьмы строгого режима за совершение преступлений против мирного населения Северодонецка, сообщается в телеграм-канале СК РФ. "Заец признан виновным в совершении преступлений: жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом... Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.", - говорится в сообщении. По данным следствия и суда, второго мая 2022 года Заец прибыл в город Северодонецк, где занимался подготовкой оборонительных сооружений, а также нес службу на наблюдательном пункте. Позднее, 18 мая 2022 года обвиняемый получил от командира роты приказ покинуть позицию и отступить вглубь города. Зная, что на территории города находится лишь мирное население, при помощи ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 выстрелил в направлении жилого дома. В результате взрывов и разлета осколков гранат были нанесены наружные повреждения одной из квартир. Как уточняется, по результатам экспертизы подтвердился размер материального ущерба. Заец полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

https://ria.ru/20230822/prigovor-1891461471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

северодонецк, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия