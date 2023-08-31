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Ведение документации для застройщиков переведут в онлайн в Подмосковье

Ведение документации для застройщиков переведут в онлайн в Подмосковье - РИА Новости, 31.08.2023

Ведение документации для застройщиков переведут в онлайн в Подмосковье

В Подмосковье изменят процедуру ведения строительной документации. Теперь ее можно будет вести в электронном виде без дублирования на бумаге. Об этом сообщил... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T15:53

2023-08-31T15:53

2023-08-31T15:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Подмосковье изменят процедуру ведения строительной документации. Теперь ее можно будет вести в электронном виде без дублирования на бумаге. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные Главгосстройнадзора региона.Нововведения вступят в силу 1 сентября. Они будут распространяться на возведение объектов капитального строительства. Старое распоряжение Ростехнадзора также перестанет действовать, благодаря чему всю документацию начнут вести в электронном виде. Таким образом административная нагрузка на бизнес снизится.

московская область (подмосковье)

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)