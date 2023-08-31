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Ведение документации для застройщиков переведут в онлайн в Подмосковье - РИА Новости, 31.08.2023
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Новости Подмосковья
 
15:53 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/stroyka-1893422351.html
Ведение документации для застройщиков переведут в онлайн в Подмосковье
Ведение документации для застройщиков переведут в онлайн в Подмосковье - РИА Новости, 31.08.2023
Ведение документации для застройщиков переведут в онлайн в Подмосковье
В Подмосковье изменят процедуру ведения строительной документации. Теперь ее можно будет вести в электронном виде без дублирования на бумаге. Об этом сообщил... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T15:53
2023-08-31T15:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Подмосковье изменят процедуру ведения строительной документации. Теперь ее можно будет вести в электронном виде без дублирования на бумаге. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные Главгосстройнадзора региона.Нововведения вступят в силу 1 сентября. Они будут распространяться на возведение объектов капитального строительства. Старое распоряжение Ростехнадзора также перестанет действовать, благодаря чему всю документацию начнут вести в электронном виде. Таким образом административная нагрузка на бизнес снизится.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Ведение документации для застройщиков переведут в онлайн в Подмосковье

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Подмосковье изменят процедуру ведения строительной документации. Теперь ее можно будет вести в электронном виде без дублирования на бумаге. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные Главгосстройнадзора региона.
Нововведения вступят в силу 1 сентября. Они будут распространяться на возведение объектов капитального строительства. Старое распоряжение Ростехнадзора также перестанет действовать, благодаря чему всю документацию начнут вести в электронном виде. Таким образом административная нагрузка на бизнес снизится.
 
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