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Ведение документации для застройщиков переведут в онлайн в Подмосковье
Ведение документации для застройщиков переведут в онлайн в Подмосковье - РИА Новости, 31.08.2023
Ведение документации для застройщиков переведут в онлайн в Подмосковье
В Подмосковье изменят процедуру ведения строительной документации. Теперь ее можно будет вести в электронном виде без дублирования на бумаге. Об этом сообщил... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T15:53
2023-08-31T15:53
2023-08-31T15:53
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Подмосковье изменят процедуру ведения строительной документации. Теперь ее можно будет вести в электронном виде без дублирования на бумаге. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные Главгосстройнадзора региона.Нововведения вступят в силу 1 сентября. Они будут распространяться на возведение объектов капитального строительства. Старое распоряжение Ростехнадзора также перестанет действовать, благодаря чему всю документацию начнут вести в электронном виде. Таким образом административная нагрузка на бизнес снизится.
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