https://ria.ru/20230831/stroitelstvo-1893495860.html

В Югре стартовало строительство первой особой экономической зоны

В Югре стартовало строительство первой особой экономической зоны - РИА Новости, 31.08.2023

В Югре стартовало строительство первой особой экономической зоны

Строительство первой в Ханты-Мансийском автономном округе особой экономической зоны началось в Нягани, уже заключены соглашения с резидентами с общим объемом... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T19:27

2023-08-31T19:27

2023-08-31T19:27

ханты-мансийский автономный округ

экономика

ханты-мансийский автономный округ

россия

нягань

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 авг - РИА Новости. Строительство первой в Ханты-Мансийском автономном округе особой экономической зоны началось в Нягани, уже заключены соглашения с резидентами с общим объемом инвестиций более 24 миллиардов рублей, сообщает Фонд развития Югры. "На площадке ОЭЗ ведутся работы первого этапа строительства ОЭЗ, в их числе: разбивка осей проектируемых улиц, вынос осей в натуру по контурам, расчистка полосы отвода от деревьев и кустарника, выторфовка территории с заменой торфа минеральным грунтом, снятие почвенно-растительного грунта", - говорится в сообщении. Общая площадь ОЭЗ составляет более 270 гектаров, предусмотрена возможность расширения задействованных площадей до тысячи гектаров. На площадке планируется внедрение крупных импортозамещающих инициатив, реализация проектов по обеспечению цифрового суверенитета России и разработка новых технологий добычи нефти. По данным Фонда, уже заключены соглашения о намерениях с пятью резидентами по реализации проектов в сферах производства кормового микробного белка для сельскохозяйственных нужд, полимерной трубной продукции, мебели, а также инициатив по созданию домостроительного комбината и центра обработки данных. Общий объем инвестиций - более 24 миллиардов рублей. Запустить особую экономическую зону промышленно-производственного типа "Нягань" планируется к 2025 году. К 2032 году прогнозируется создание якорными резидентами 737 рабочих мест и привлечение в бюджетную систему Российской Федерации порядка 7,6 миллиарда рублей налоговых доходов.

https://ria.ru/20230315/semi-1858063967.html

https://ria.ru/20230830/otdykh-1893197556.html

ханты-мансийский автономный округ

россия

нягань

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экономика, ханты-мансийский автономный округ, россия, нягань