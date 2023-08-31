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"Мегафон": стримсервис VK Play вошел в топ-3 по популярности у игроков в РФ - РИА Новости, 31.08.2023
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14:15 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/strimservis-1893393978.html
"Мегафон": стримсервис VK Play вошел в топ-3 по популярности у игроков в РФ
"Мегафон": стримсервис VK Play вошел в топ-3 по популярности у игроков в РФ - РИА Новости, 31.08.2023
"Мегафон": стримсервис VK Play вошел в топ-3 по популярности у игроков в РФ
Посещаемость стриминговых платформ в России в первом полугодии текущего года выросла в 1,5 раза, в числе популярных платформ - американская Twich, китайская... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:15
2023-08-31T14:15
россия
мегафон
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Посещаемость стриминговых платформ в России в первом полугодии текущего года выросла в 1,5 раза, в числе популярных платформ - американская Twich, китайская Trovo и российская VK Play, которая запущена в апреле 2022 года, посчитали аналитики "Мегафона" по данным своих абонентов. "Сегмент стриминга в России переживает бурный рост - в 2023 году посещаемость популярных стриминговых платформ увеличилась в 1,5 раза. Теперь конкуренцию Twitch здесь составляют китайский Trovo и новичок рынка - российский VK Play", - говорится в исследовании. Аудитория Twich за год выросла на 24%, несмотря на то, что сервис ограничивает монетизацию. Российская аудитория китайской платформы Trovo от компании Tencent уменьшилась на треть за прошедший год. Аналитики отметили, что основное ядро аудитории стриминговых платформ сместилось от зумеров (17-25 лет) к миллениалам (25-35 лет). Третье место по доле пользователей занимает сегмент абонентов в возрасте 35-45 лет. Отмечается, что финансово поддерживают стримеров в основном миллениалы - они составляют 46% аудитории донатных сервисов, в то время как зумеры занимают здесь долю в 35%. Аудитория российских донатных сервисов - сервисов, которые позволять отправлять пожертвования стримеру, видеобзорщику или ведущему канала на видеохостинге - за год увеличилась втрое. "Самой популярной российской донатной платформой стала boosty.to. За первое полугодие ее посещаемость выросла в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Также в топ-3 наиболее популярных сайтов для пожертвований у россиян вошли sponsr.ru и donatepay.ru", - отметили в "Мегафоне".
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россия, мегафон
Россия, Мегафон

"Мегафон": стримсервис VK Play вошел в топ-3 по популярности у игроков в РФ

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушка на платформе станции "Хорошевская" московского метрополитена
Девушка на платформе станции Хорошевская московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Девушка на платформе станции "Хорошевская" московского метрополитена
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Посещаемость стриминговых платформ в России в первом полугодии текущего года выросла в 1,5 раза, в числе популярных платформ - американская Twich, китайская Trovo и российская VK Play, которая запущена в апреле 2022 года, посчитали аналитики "Мегафона" по данным своих абонентов.
"Сегмент стриминга в России переживает бурный рост - в 2023 году посещаемость популярных стриминговых платформ увеличилась в 1,5 раза. Теперь конкуренцию Twitch здесь составляют китайский Trovo и новичок рынка - российский VK Play", - говорится в исследовании.
Логотип компании Мегафон - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Рейтинг: "МегаФон" признан лучшим оператором по скорости интернета
10 июля, 14:56
Аудитория Twich за год выросла на 24%, несмотря на то, что сервис ограничивает монетизацию. Российская аудитория китайской платформы Trovo от компании Tencent уменьшилась на треть за прошедший год.
Аналитики отметили, что основное ядро аудитории стриминговых платформ сместилось от зумеров (17-25 лет) к миллениалам (25-35 лет). Третье место по доле пользователей занимает сегмент абонентов в возрасте 35-45 лет. Отмечается, что финансово поддерживают стримеров в основном миллениалы - они составляют 46% аудитории донатных сервисов, в то время как зумеры занимают здесь долю в 35%.
Аудитория российских донатных сервисов - сервисов, которые позволять отправлять пожертвования стримеру, видеобзорщику или ведущему канала на видеохостинге - за год увеличилась втрое.
"Самой популярной российской донатной платформой стала boosty.to. За первое полугодие ее посещаемость выросла в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Также в топ-3 наиболее популярных сайтов для пожертвований у россиян вошли sponsr.ru и donatepay.ru", - отметили в "Мегафоне".
 
РоссияМегафон
 
 
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