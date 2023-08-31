https://ria.ru/20230831/stavka-1893323872.html

ВТБ считает, что Россия будет долго жить с ключевой ставкой в 12 процентов

ВТБ считает, что Россия будет долго жить с ключевой ставкой в 12 процентов - РИА Новости, 31.08.2023

ВТБ считает, что Россия будет долго жить с ключевой ставкой в 12 процентов

Аналитики ВТБ считают, что Россия будет долго жить с ключевой ставкой ЦБ в 12% годовых - ее снижения раньше середины 2024 года не ожидается, сообщил журналистам РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T10:07

2023-08-31T10:07

2023-08-31T10:07

экономика

россия

втб

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Аналитики ВТБ считают, что Россия будет долго жить с ключевой ставкой ЦБ в 12% годовых - ее снижения раньше середины 2024 года не ожидается, сообщил журналистам заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "До тех пор, пока текущая инфляция не будет приведена в таргет ЦБ, мы будем долго жить со ставкой 12%. Наши аналитики и мы считаем, что раньше середины 2024 года этого уменьшения ключевой ставки (если не произойдет чего-то экстраординарного) не случится", - заявил Пьянов. "Мы считаем, что этот период жизни с 12-процентной ставкой сопоставим с периодом 2015 года, когда был период очень длинного существования 11% годовых ключевой ставки Банка России", - добавил он. При этом, по его словам, у экономических агентов в России, в том числе в сфере ценообразования, другие ожидания - они считают, что ставка в 12% долго не продержится. Это, например, подтверждает доходность ОФЗ, которая "сейчас повсеместно находится на уровне ниже 12%", пояснил Пьянов. "Тот факт, что экономические агенты, в том числе и в ценообразовании, исходят из иного, будет приводить к тому, что в дополнение к сравнительно мягкому воздействию через ставку на этих экономических агентах, например, на банковский сектор, будут применены более инвазивные инструментарии в виде макропруденциальных лимитов. То есть будут ужесточения другого характера, поскольку таким образом банковский сектор нарушает трансмиссионный механизм или ухудшает его", - заключил он. Банк России на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта - до 12% годовых. Позже регулятор отметил, что в случае усиления проинфляционных рисков допускает ее дальнейшее увеличение.

https://ria.ru/20230817/vtb-1890603926.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, втб, центральный банк рф (цб рф)