https://ria.ru/20230831/spetsoperatsiya-1893510037.html

ВСУ выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку

ВСУ выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 31.08.2023

ВСУ выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку

Украинские войска в 19.25 (совпадает с мск) выпустили еще два кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T20:57

2023-08-31T20:57

2023-08-31T20:58

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

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донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

нато

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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские войска в 19.25 (совпадает с мск) выпустили еще два кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.25 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, украинские войска в период с 20.05 по 20.20 выпустили 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району, десять снарядов такого же калибра по Макеевке. В 20.20 и 20.25 под обстрел попали Куйбышевский и Киевский районы Донецка, по ним ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, Киевский - в северной. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230831/kritiki-1893398181.html

https://ria.ru/20230830/oborona-1893279029.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецк, макеевка, в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, нато, украина