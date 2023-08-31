ВСУ выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку
ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку еще два натовских кассетных снаряда
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские войска в 19.25 (совпадает с мск) выпустили еще два кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.25 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, украинские войска в период с 20.05 по 20.20 выпустили 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району, десять снарядов такого же калибра по Макеевке. В 20.20 и 20.25 под обстрел попали Куйбышевский и Киевский районы Донецка, по ним ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров.
Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, Киевский - в северной. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.