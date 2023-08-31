https://ria.ru/20230831/spetsoperatsiya-1893394352.html

Российские военные уничтожили склад боеприпасов в ЛНР

Российские военные уничтожили склад боеприпасов в ЛНР - РИА Новости, 31.08.2023

Российские военные уничтожили склад боеприпасов в ЛНР

У Петровского в ЛНР уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T14:17

2023-08-31T14:17

2023-08-31T14:55

луганская народная республика

россия

вооруженные силы украины

безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. У Петровского в ЛНР уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Петровское Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20230831/lager-1893397286.html

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность