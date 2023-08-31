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Российские военные уничтожили склад боеприпасов в ЛНР - РИА Новости, 31.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 31.08.2023 (обновлено: 14:55 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/spetsoperatsiya-1893394352.html
Российские военные уничтожили склад боеприпасов в ЛНР
Российские военные уничтожили склад боеприпасов в ЛНР - РИА Новости, 31.08.2023
Российские военные уничтожили склад боеприпасов в ЛНР
У Петровского в ЛНР уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:17
2023-08-31T14:55
луганская народная республика
россия
вооруженные силы украины
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. У Петровского в ЛНР уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Петровское Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20230831/lager-1893397286.html
луганская народная республика
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Дарья Буймова
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луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Луганская Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили склад боеприпасов в ЛНР

Минобороны: российские военные уничтожили склад боеприпасов у Петровского в ЛНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения СВО
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. У Петровского в ЛНР уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Петровское Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в министерстве.
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
ВС России уничтожили полевой лагерь подготовки украинских военных в ДНР
14:25
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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