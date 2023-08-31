https://ria.ru/20230831/spetsoperatsiya-1893394352.html
Российские военные уничтожили склад боеприпасов в ЛНР
Российские военные уничтожили склад боеприпасов в ЛНР - РИА Новости, 31.08.2023
Российские военные уничтожили склад боеприпасов в ЛНР
У Петровского в ЛНР уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:17
2023-08-31T14:17
2023-08-31T14:55
луганская народная республика
россия
вооруженные силы украины
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. У Петровского в ЛНР уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Петровское Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20230831/lager-1893397286.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Луганская Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили склад боеприпасов в ЛНР
Минобороны: российские военные уничтожили склад боеприпасов у Петровского в ЛНР