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Российские военные отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 31.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:14 31.08.2023 (обновлено: 14:24 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/spetsoperatsiya-1893393711.html
Российские военные отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 31.08.2023
Российские военные отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении
Войска Украины на Купянском направлении потеряли за сутки до 50 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:14
2023-08-31T14:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
киев
безопасность
украина
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Войска Украины на Купянском направлении потеряли за сутки до 50 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю. В течение прошедших суток отражены пять контратак штурмовых отрядов 68-й егерской, 32-й и 43-й механизированных бригад Украины в районах Сергеевки и Новоегоровки ЛНР."Потери противника составили: до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также две гаубицы Д-20. Также в районе населенного пункта Петровское Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в министерстве.
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украина
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вооруженные силы украины, киев, безопасность, украина, луганская народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Киев, Безопасность, Украина, Луганская Народная Республика, Россия
Российские военные отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: ВС России отразили пять контратак ВСУ у Сергеевки и Новоегоровки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня РСЗО БМ-21 "Град" 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск
Реактивная система залпового огня РСЗО БМ-21 Град 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости
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Реактивная система залпового огня РСЗО БМ-21 "Град" 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Войска Украины на Купянском направлении потеряли за сутки до 50 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю. В течение прошедших суток отражены пять контратак штурмовых отрядов 68-й егерской, 32-й и 43-й механизированных бригад Украины в районах Сергеевки и Новоегоровки ЛНР.
"Потери противника составили: до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также две гаубицы Д-20. Также в районе населенного пункта Петровское Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКиевБезопасностьУкраинаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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