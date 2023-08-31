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Российские военные отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 31.08.2023
Российские военные отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении
Войска Украины на Купянском направлении потеряли за сутки до 50 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:14
2023-08-31T14:14
2023-08-31T14:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Войска Украины на Купянском направлении потеряли за сутки до 50 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю. В течение прошедших суток отражены пять контратак штурмовых отрядов 68-й егерской, 32-й и 43-й механизированных бригад Украины в районах Сергеевки и Новоегоровки ЛНР."Потери противника составили: до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также две гаубицы Д-20. Также в районе населенного пункта Петровское Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20230831/spetsoperatsiya-1893396053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Российские военные отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВС России отразили пять контратак ВСУ у Сергеевки и Новоегоровки