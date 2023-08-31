https://ria.ru/20230831/spetsoperatsiya-1893317585.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.08.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.08.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T16:47

2023-08-31T16:47

2023-08-31T16:47

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 31 августа 2023 годаЗа минувшие сутки российские части отразили 18 атак и контратак противника на Купянском, Донецком, Запорожском и Краснолиманском направлениях. Параллельно поражена живая сила и техника в 128 районах, пункт управления и полевой лагерь подготовки военнослужащих ВСУ. Уничтожены пять складов боеприпасов. Средства ПВО сбили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS, две управляемые авиабомбы JDAM, две противорадиолокационные ракеты HARM и 32 беспилотника.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 466 самолетов, 247 вертолетов, 6266 беспилотников, 434 зенитных ракетных комплекса, 1147 реактивных систем залпового огня, 11 578 танков и других бронемашин, 6145 орудий полевой артиллерии и 12 570 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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