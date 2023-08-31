https://ria.ru/20230831/soros-1893305604.html

Фонд Сороса прекратит ряд проектов, но продолжит работу на Украине

Фонд Сороса прекратит ряд проектов, но продолжит работу на Украине - РИА Новости, 31.08.2023

Фонд Сороса прекратит ряд проектов, но продолжит работу на Украине

Председатель фонда "Открытое общество" американского миллиардера Джорджа Сороса Алекс Сорос заявил, что организация откажется от ряда направлений деятельности,... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T07:46

2023-08-31T07:46

2023-08-31T07:46

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Председатель фонда "Открытое общество" американского миллиардера Джорджа Сороса Алекс Сорос заявил, что организация откажется от ряда направлений деятельности, однако поддержка фонда на Украине продолжится. В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства. "Мы откажемся от некоторых направлений работы (в Европе)... Мы также значительно сократим штат... Не должно быть никаких сомнений в том, что мы продолжим поддерживать наш фонд на Украине", - говорится в статье Алекса Сороса в издании Politico. Он также пообещал продолжить поддержку фондов в Молдавии и на Балканах. При этом Алекс Сорос считает, что подорвать "прогресс" ЕС в отношении Украины может победа на президентских выборах 2024 года в США "MAGA-республиканца" (крайняя фракция республиканцев, названа по предвыборному лозунгу Дональда Трампа Make America Great Again "сделаем Америку вновь великой"). Он добавил, что фонд адаптируют для того, чтобы он мог отреагировать на любое развитие событий по обе стороны Атлантического океана. Ранее агентство Рейтер передавало, что "Открытое общество" планирует прекратить большую часть своих проектов в Европейском союзе и переключиться на работу в других странах.

https://ria.ru/20230824/fond-1891873066.html

https://ria.ru/20230612/orban-1877624268.html

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украина, россия, европа, джордж сорос, дональд трамп, генеральная прокуратура рф, politico, евросоюз, в мире