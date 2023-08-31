https://ria.ru/20230831/snaryad-1893456751.html

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка кассетными снарядами

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка кассетными снарядами - РИА Новости, 31.08.2023

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка кассетными снарядами

Украинские войска в четверг вечером выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T17:37

2023-08-31T17:37

2023-08-31T17:56

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские войска в четверг вечером выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.30 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении.Кроме того, украинские войска за пять минут с 17.20 выпустили в общей сложности еще семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка. О последствиях не сообщается.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230831/taurus-1893445010.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кировский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия