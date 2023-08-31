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ВСУ обстреляли Кировский район Донецка кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка кассетными снарядами - РИА Новости, 31.08.2023
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка кассетными снарядами
Украинские войска в четверг вечером выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T17:37
2023-08-31T17:37
2023-08-31T17:56
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские войска в четверг вечером выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.30 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении.Кроме того, украинские войска за пять минут с 17.20 выпустили в общей сложности еще семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка. О последствиях не сообщается.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230831/taurus-1893445010.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ обстреляли Кировский район Донецка кассетными снарядами
ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Кировскому району Донецка