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ВСУ обстреляли Кировский район Донецка кассетными снарядами - РИА Новости, 31.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:37 31.08.2023 (обновлено: 17:56 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/snaryad-1893456751.html
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка кассетными снарядами - РИА Новости, 31.08.2023
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка кассетными снарядами
Украинские войска в четверг вечером выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T17:37
2023-08-31T17:56
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские войска в четверг вечером выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.30 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении.Кроме того, украинские войска за пять минут с 17.20 выпустили в общей сложности еще семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка. О последствиях не сообщается.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230831/taurus-1893445010.html
кировский район
донецк
донецкая народная республика
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка кассетными снарядами

ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Кировскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Женщина демонстрирует фрагменты снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские войска в четверг вечером выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.30 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении.
Кроме того, украинские войска за пять минут с 17.20 выпустили в общей сложности еще семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка. О последствиях не сообщается.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествия
 
 
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