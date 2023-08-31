https://ria.ru/20230831/situatsiya-1893499245.html
Великобритания поддержала Японию в ситуации со сбросом воды с "Фукусимы"
Великобритания поддержала Японию в ситуации со сбросом воды с "Фукусимы" - РИА Новости, 31.08.2023
Великобритания поддержала Японию в ситуации со сбросом воды с "Фукусимы"
Великобритания выразила поддержку правительству Японии в связи со сбросом воды с японской атомной электростанции "Фукусима-1", следует из заявления,... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T19:51
2023-08-31T19:51
2023-08-31T19:51
в мире
япония
фукусима-1
терсо
магатэ
китай
великобритания
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Великобритания выразила поддержку правительству Японии в связи со сбросом воды с японской атомной электростанции "Фукусима-1", следует из заявления, распространенного в четверг британским внешнеполитическим ведомством. Японская компания ТЕРСО на прошлой неделе начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов атомной электростанции "Фукусима-1". "Великобритания полностью поддерживает правительство Японии в принятии таких мер. Правительство Великобритании хотело бы еще раз выразить свое полное удовлетворение результатами мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и его заключением о том, что сброс Японией очищенной воды с ядерного объекта Фукусима-Дайичи является безопасным и соответствует принятым на международном уровне стандартам ядерной безопасности", - приводятся в тексте слова официального представителя британского МИД. В заявлении подчеркивается рутинный характер сброса трития в воду и отмечается, что данная практика является стандартной для атомного сектора во всем мире. Компания ТЕРСО 24 августа начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Начатый накануне этап пробного сброса воды продлится 17 дней, в течение которых предполагается высвободить в океан 7800 кубических метров воды. Общий объем сброшенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии в течение 2023 финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, составит 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей. Несмотря на то что TEPCO и японские власти утверждают, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и человеку, Китай и ряд других стран выступают с острой критикой подобных действий. В частности, КНР запретил импорт всей японской продукции морского промысла и усилил таможенный контроль других продуктов из Японии.
https://ria.ru/20230831/ryba-1893335354.html
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в мире, япония, фукусима-1, терсо, магатэ, китай, великобритания
В мире, Япония, Фукусима-1, ТЕРСО, МАГАТЭ, Китай, Великобритания
Великобритания поддержала Японию в ситуации со сбросом воды с "Фукусимы"
Великобритания поддержала Японию в ситуации со сбросом воды с "Фукусимы-1"
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Великобритания выразила поддержку правительству Японии в связи со сбросом воды с японской атомной электростанции "Фукусима-1", следует из заявления, распространенного в четверг британским внешнеполитическим ведомством.
Японская компания ТЕРСО
на прошлой неделе начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов атомной электростанции "Фукусима-1".
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«
"Великобритания полностью поддерживает правительство Японии в принятии таких мер. Правительство Великобритании хотело бы еще раз выразить свое полное удовлетворение результатами мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и его заключением о том, что сброс Японией очищенной воды с ядерного объекта Фукусима-Дайичи является безопасным и соответствует принятым на международном уровне стандартам ядерной безопасности", - приводятся в тексте слова официального представителя британского МИД.
В заявлении подчеркивается рутинный характер сброса трития в воду и отмечается, что данная практика является стандартной для атомного сектора во всем мире.
Компания ТЕРСО 24 августа начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
Начатый накануне этап пробного сброса воды продлится 17 дней, в течение которых предполагается высвободить в океан 7800 кубических метров воды. Общий объем сброшенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии в течение 2023 финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, составит 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей.
Несмотря на то что TEPCO
и японские власти утверждают, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и человеку, Китай
и ряд других стран выступают с острой критикой подобных действий. В частности, КНР запретил импорт всей японской продукции морского промысла и усилил таможенный контроль других продуктов из Японии.
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