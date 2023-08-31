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МЧС помогло восстановить сигнализации в более чем 900 учебных заведениях - РИА Новости, 31.08.2023
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05:13 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/signalizatsii-1893299591.html
МЧС помогло восстановить сигнализации в более чем 900 учебных заведениях
МЧС помогло восстановить сигнализации в более чем 900 учебных заведениях - РИА Новости, 31.08.2023
МЧС помогло восстановить сигнализации в более чем 900 учебных заведениях
Специалисты государственного пожарного надзора МЧС России помогли восстановить к началу нового учебного года работоспособность систем автоматической пожарной... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T05:13
2023-08-31T05:13
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Специалисты государственного пожарного надзора МЧС России помогли восстановить к началу нового учебного года работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожарах в более чем 900 учебных заведениях на территории страны, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. В ведомстве отметили, что специалисты МЧС РФ обеспечивают пожарную безопасность всех образовательных учреждений в регионах страны к началу нового учебного года. "Инспекторами надзорной деятельности проведено более 91 тысячи профилактических визитов. Всем образовательным организациям была оказана методическая и консультативная помощь. На более чем 900 учебных объектах восстановлена работоспособность систем автоматической противопожарной сигнализации и оповещения о пожаре, а это напрямую влияет на обеспечение безопасности детей", - приводит пресс-служба слова главы МЧС России Александра Куренкова.
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александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
МЧС помогло восстановить сигнализации в более чем 900 учебных заведениях

МЧС помогло наладить пожарные сигнализации в более чем 900 учебных заведениях

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКнопка пожарной тревоги
Кнопка пожарной тревоги - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Кнопка пожарной тревоги. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Специалисты государственного пожарного надзора МЧС России помогли восстановить к началу нового учебного года работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожарах в более чем 900 учебных заведениях на территории страны, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
В ведомстве отметили, что специалисты МЧС РФ обеспечивают пожарную безопасность всех образовательных учреждений в регионах страны к началу нового учебного года.
Первое сентября в регионах России - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
В Роспотребнадзоре рассказали, готовы ли школы к приему детей
Вчера, 17:28
"Инспекторами надзорной деятельности проведено более 91 тысячи профилактических визитов. Всем образовательным организациям была оказана методическая и консультативная помощь. На более чем 900 учебных объектах восстановлена работоспособность систем автоматической противопожарной сигнализации и оповещения о пожаре, а это напрямую влияет на обеспечение безопасности детей", - приводит пресс-служба слова главы МЧС России Александра Куренкова.
 
Александр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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