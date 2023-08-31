https://ria.ru/20230831/sezon-1893506772.html

Кондратьев: на Кубани курортный сезон прошел без серьезных происшествий

Кондратьев: на Кубани курортный сезон прошел без серьезных происшествий - РИА Новости, 31.08.2023

Кондратьев: на Кубани курортный сезон прошел без серьезных происшествий

Курортный сезон на Кубани прошел достойно и без серьезных происшествий, рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T20:29

2023-08-31T20:29

2023-08-31T20:29

краснодарский край

краснодарский край

краснодар

сочи

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 31 авг - РИА Новости. Курортный сезон на Кубани прошел достойно и без серьезных происшествий, рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба. "В Краснодарском крае завершается летний курортный сезон, который прошел достойно и без серьезных происшествий. Благодарен всем за оперативную и качественную совместную работу. На сегодняшний день обстановка в регионе остается стабильной, введение дополнительных мер не требуется. Но мы продолжим принимать туристов и в межсезонье, а это значит, что вопросы безопасности по-прежнему остаются первостепенными", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Отмечается, что в регионе поэтапно развивают аппаратно-программный комплекс "Безопасный город". В него планируют интегрировать базу данных правоохранительных органов. Это позволит предупреждать правонарушения. "Необходимо активизировать работу по внедрению в комплекс "Безопасный город" централизованной системы интеллектуального видеонаблюдения с распознаванием лиц. Она должна заработать на приморских и предгорных территориях до конца 2024 года", – поручил глава региона. Министр ГО и ЧС края Сергей Штриков доложил, что в Краснодаре и Сочи установку специализированного программного обеспечения завершат до конца этого года. "Система позволит действующим камерам видеонаблюдения распознавать автомобили не только по номеру, но и по марке, цвету, модели и типу кузова. Также с помощью "умных камер" можно будет детально рассмотреть лица людей, распознавать силуэты", – рассказал Штриков, добавив, что после завершения разработки централизованной системы, в нее планируют также интегрировать видео от домофонов многоквартирных домов.

https://ria.ru/20230828/stipendiya-1892680002.html

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краснодарский край

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краснодарский край, краснодар, сочи, вениамин кондратьев