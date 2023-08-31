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Кондратьев: на Кубани курортный сезон прошел без серьезных происшествий - РИА Новости, 31.08.2023
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Краснодарский край
 
20:29 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/sezon-1893506772.html
Кондратьев: на Кубани курортный сезон прошел без серьезных происшествий
Кондратьев: на Кубани курортный сезон прошел без серьезных происшествий - РИА Новости, 31.08.2023
Кондратьев: на Кубани курортный сезон прошел без серьезных происшествий
Курортный сезон на Кубани прошел достойно и без серьезных происшествий, рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T20:29
2023-08-31T20:29
краснодарский край
краснодарский край
краснодар
сочи
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 31 авг - РИА Новости. Курортный сезон на Кубани прошел достойно и без серьезных происшествий, рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба. "В Краснодарском крае завершается летний курортный сезон, который прошел достойно и без серьезных происшествий. Благодарен всем за оперативную и качественную совместную работу. На сегодняшний день обстановка в регионе остается стабильной, введение дополнительных мер не требуется. Но мы продолжим принимать туристов и в межсезонье, а это значит, что вопросы безопасности по-прежнему остаются первостепенными", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Отмечается, что в регионе поэтапно развивают аппаратно-программный комплекс "Безопасный город". В него планируют интегрировать базу данных правоохранительных органов. Это позволит предупреждать правонарушения. "Необходимо активизировать работу по внедрению в комплекс "Безопасный город" централизованной системы интеллектуального видеонаблюдения с распознаванием лиц. Она должна заработать на приморских и предгорных территориях до конца 2024 года", – поручил глава региона. Министр ГО и ЧС края Сергей Штриков доложил, что в Краснодаре и Сочи установку специализированного программного обеспечения завершат до конца этого года. "Система позволит действующим камерам видеонаблюдения распознавать автомобили не только по номеру, но и по марке, цвету, модели и типу кузова. Также с помощью "умных камер" можно будет детально рассмотреть лица людей, распознавать силуэты", – рассказал Штриков, добавив, что после завершения разработки централизованной системы, в нее планируют также интегрировать видео от домофонов многоквартирных домов.
https://ria.ru/20230828/stipendiya-1892680002.html
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краснодарский край, краснодар, сочи, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Краснодар, Сочи, Вениамин Кондратьев
Кондратьев: на Кубани курортный сезон прошел без серьезных происшествий

Кондратьев: на Кубани курортный сезон прошел без серьезных происшествий

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на центр Краснодара
Вид на центр Краснодара - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 31 авг - РИА Новости. Курортный сезон на Кубани прошел достойно и без серьезных происшествий, рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба.
Краснодарском крае завершается летний курортный сезон, который прошел достойно и без серьезных происшествий. Благодарен всем за оперативную и качественную совместную работу. На сегодняшний день обстановка в регионе остается стабильной, введение дополнительных мер не требуется. Но мы продолжим принимать туристов и в межсезонье, а это значит, что вопросы безопасности по-прежнему остаются первостепенными", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
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Отмечается, что в регионе поэтапно развивают аппаратно-программный комплекс "Безопасный город". В него планируют интегрировать базу данных правоохранительных органов. Это позволит предупреждать правонарушения.
"Необходимо активизировать работу по внедрению в комплекс "Безопасный город" централизованной системы интеллектуального видеонаблюдения с распознаванием лиц. Она должна заработать на приморских и предгорных территориях до конца 2024 года", – поручил глава региона.
Министр ГО и ЧС края Сергей Штриков доложил, что в Краснодаре и Сочи установку специализированного программного обеспечения завершат до конца этого года.
"Система позволит действующим камерам видеонаблюдения распознавать автомобили не только по номеру, но и по марке, цвету, модели и типу кузова. Также с помощью "умных камер" можно будет детально рассмотреть лица людей, распознавать силуэты", – рассказал Штриков, добавив, что после завершения разработки централизованной системы, в нее планируют также интегрировать видео от домофонов многоквартирных домов.
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Краснодарский крайКраснодарский крайКраснодарСочиВениамин Кондратьев
 
 
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